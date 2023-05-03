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Сочи vs Анталья: цены на отдых на морских курортах России и Турции сравнялись

Сколько теперь стоит съездить в отпуск и какие есть альтернативы

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Зарубежный отдых становится всё менее доступным для россиян

Зарубежный отдых становится всё менее доступным для россиян

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Майские праздники традиционно были временем, когда люди начинали летний сезон путешествий на курорты. Но после пандемии и начала спецоперации выбор маршрутов заметно сократился. Хедлайнерами «первомайского» отдыха теперь стали Сочи, Крым и Турция. И если на курортах Краснодарского края цены часто поражали воображение, а качество было не всегда на высоте, то в Турцию можно было слетать довольно бюджетно. В этом году ситуация изменилась и ценники сравнялись. Наши коллеги из MSK1.RU узнали, что произошло и почем сейчас путевки, а также спросили у специалистов, почему в этом сезоне цены в Турции выше, чем в Сочи.

Что почем в Сочи

Если лететь самостоятельно, то самый дешевый перелет на человека в одну сторону обойдется минимум в 14 510 рублей, хотите с багажом — добавляйте еще 3000 рублей. Отель на первой линии с собственным пляжем, бассейном, спа и завтраком — от 8020 за ночь. Можно и дешевле, если рассматривать частный сектор. Таким образом, неделя отдыха в Сочи — в отеле 4 звезды, с перелетом обойдется свыше 100 тысяч рублей на двоих. Если сюда добавить дорогу из аэропорта (в отличие от Турции, трансфер не включен), обеды, ужины и развлечения, расходы можно смело увеличивать.

В Сочи открыт аэропорт — единственный на Черноморском побережье, при этом стоимость железнодорожных перевозок выросла на 20%. Этим объяснил популярность и рост цен на отдых вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

— Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — говорит Алексан Мкртчян. — Учитывая монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи. У Сочи сейчас где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Естественно, поднимают цены в первую очередь отели 4 звезды и выше.

Турция только готовится к наплыву туристов в сезон

Турция только готовится к наплыву туристов в сезон

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Что почем в Турции

Турецкие отельеры тоже не дремлют и понимают, что сейчас у россиян практически нет альтернатив на летний отдых, чем популярные Анталья, Аланья и Мармарис. Поэтому они подняли стоимость проживания почти в два раза.

На майские отдых в отеле 4–5 звезд на двух взрослых и ребенка обойдется порядка 250 тысяч рублей за те же 7 дней. Если организовывать поездку самостоятельно, то только билеты в Анталью обойдутся от 51 454 рублей на человека в одну сторону и без багажа.

— Раньше Турция была доступна почти каждому россиянину, там есть отели на любой вкус — от 3 до 5 звезд, — рассказала руководитель туристической компании Диана Фердман. — Сейчас цены уже другие — из-за дороговизны и недостаточности авиаперевозок. Именно это делает отдых и турпутевки безумно дорогими. А в турпакет включены и перелет, и проживание, и трансфер, и страховка.

Помимо дорогих перелетов и трудностей с оплатой из-за санкций, существуют и другие причины, почему отдых на Средиземном море перестал быть бюджетным. Они не очевидны для россиян и связаны в первую очередь с экономической и политической ситуацией в самой Турции. Гиперинфляция — по официальным данным, рост цен на всё составил 91%, стремительный взлет доллара и столь же резкое падение лиры за очень короткий период, а также предстоящие президентские выборы, которые состоятся 14 мая, повлияли на ценообразование у турецких отельеров. Поэтому сейчас побаловать себя неделькой в 5-звездочном all inclusive может далеко не каждый россиянин, и даже далеко не каждый турок — цены на отдых взлетели до небес даже на местном рынке.

— Доля электроэнергии в статье затрат увеличилась с 4 до 8%, сюда же добавьте повышение цены на бензин в 3–4 раза, рост цен на продукты питания тоже влияет на отели, — пояснил вице-президент Эгейской ассоциации туризма Бюлент Сюзер. — Мы не знаем, насколько еще вырастут затраты на энергию и продукты. Приходится повышать цены на летний период, и мы сталкиваемся с негативной реакцией клиентов. Энергетический кризис изменил всё, в период раннего бронирования цены выросли на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. В сезон будет прибавка 50–60%, может быть и 100-процентное увеличение цен.

Дубай подешевел или Турция подорожала?

Дубай подешевел или Турция подорожала?

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А есть ли альтернатива?

На отдых теперь придется раскошелиться или искать варианты в Подмосковье или же на даче у тещи. Впрочем, специалисты турбизнеса утверждают — рано отчаиваться и можно найти доступную по цене альтернативу. Это могут быть как Эмираты, так и европейские страны — они по-прежнему доступны для российских туристов.

— Если раньше Турция была дешевым направлением, а Эмираты дорогим, то сегодня цены сопоставимы, — сказала руководитель туристической компании Диана Фердман. — И самое удивительное — для тех, кто готов летать не напрямую, а с пересадками, доступна та же самая Европа, которая все-таки продолжает ставить визы, но только на срок поездки. Это и Италия, и Испания, и Франция, и Болгария, а также Кипр. Но мы теперь летим туда — через Армению, Дубай, Кувейт или Катар.

В Сочи цены задрали так, что россияне всё чаще стали выбирать Дубай. Эксперты рассказали, что будет с ценами на популярных российских курортах в этом году. Они с сожалением констатируют: «Выгодного отдыха больше нет».

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СочиЧерное мореОтдыхАнтальяТурцияЭмиратыТуристыМайские праздники
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