Сочи vs Анталья: цены на отдых на морских курортах России и Турции сравнялись

В Сочи открыт аэропорт — единственный на Черноморском побережье, при этом стоимость железнодорожных перевозок выросла на 20%. Этим объяснил популярность и рост цен на отдых вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.



— Сочинские отельеры прекрасно понимают, что люди вынуждены ехать к ним на отдых, потому что другие аэропорты закрыты, — говорит Алексан Мкртчян. — Учитывая монопольное положение, поднимают цены. Нигде больше на всем побережье — и Крым, и Туапсинский район, и Анапа, и Геленджик, и Тамань — такого роста цен нет, как в Сочи. У Сочи сейчас где-то плюс 40% по сравнению с прошлым годом. Естественно, поднимают цены в первую очередь отели 4 звезды и выше.