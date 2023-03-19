«Это реально кто-то в себя засовывает». Что бесит и шокирует консультанта секс-шопа

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.
Наш новый герой — консультант секс-шопа в Екатеринбурге. Она составила свою типологию людей: святые, незнайки, продвинутые, психи... Такое и анонимно не каждый скажет вслух. Рассказ получился горячим, местами смешным, бесячим и невероятно откровенным — оцените сами.
Неприличное любопытство
У нас есть фаллоимитаторы большого размера. Самый банальный и распространенный вопрос: «Это реально кто-то в себя засовывает, их кто-то покупает?» Это бесит больше всего. Да, они большого размера и диаметра. Если бы не покупали, их бы никто не производил. У некоторых нет понимания: как так?!
Мышцы имеют свойство растягиваться. Многие считают таких людей извращенцами, но в такие техники приходят осознанные люди, которые уже много чего перепробовали, они знают свое тело и то, на что оно способно. Без подготовки в себя такую игрушку не засунуть. Это называется фистинг.
Фистинг (от англ. fist — «кулак») — сексуальная практика, подразумевающая введение во влагалище или в анус конечности или ее части.
Такие большие игрушки в основном для удовольствия. На ютьюбе мало секс-блогеров, которые вообще об этом рассказывают. Когда я пришла работать, у меня было много вопросов про экстремальные техники. Я искала информацию в интернете, удалось найти людей, которые про это рассказывают. Есть даже специалисты, которые вводят пары в мир фистинга. Там реально нужна психологическая подготовка, определенные смазки, игрушки. Естественно, всё делается в перчатках. Такие специалисты объясняют людям, как это делать правильно, потому что в большинстве случаев (в порно, например) люди видят только результат, а о процессе подготовки никто не знает.
«У нас размыты понятия нормы»
Есть люди, которые спрашивают из интереса; есть и те, кто спрашивает с осуждением. Тем, у кого вижу реальный интерес, рассказываю, что есть такие техники, а тем, кто осуждает, говорю о возможностях человеческого организма. Когда так объясняю, они нормально реагируют, задумываются.
У нас в обществе вообще размыты понятия нормы. Многие считают, что не классический секс — это уже не норма: раз они это не принимают, значит это не норма. На самом деле, поработав в индустрии, я поняла, что норма — это когда нравится обоим партнерам, не наносится вред и не делается через силу.
«А вы всё пробовали?»
Это самый ужасный вопрос, который мне задают. Почему-то некоторые считают: если работаешь в секс-шопе, значит пробуешь всё на себе. В обувном же консультант не всю обувь носил. Я стою и думаю, как бы корректно ответить. Раньше была в ступоре, а сейчас уже выработала технику. Про себя я вообще не говорю: не хочу, чтобы меня воспринимали как объект фантазий, ведь я просто консультант. Говорю: «Покупатели брали, отзывы такие-то».
Даже если я пробовала на себе, не говорю, иначе вопросы продолжатся, отвечать на них максимально неудобно и некорректно, а в некоторых случаях даже опасно. Да и всё очень индивидуально. Нет игрушек, которые подходят всем, тогда бы в секс-шопе стояла одна игрушка. Надо пробовать. Пока не попробуете, не поймете.
Чаще всего получаю такие вопросы от мужчин, женщины более тактичны.
Я понимаю, что от этого диалога уйти не могу, ведь есть интерес что-то продать человеку и ответить так, чтобы не оттолкнуть от компании. Первое время говорила: «Я замужем», «У меня есть дети», «Номер телефона не даю». Сейчас говорю: «У нас тут везде видеокамеры, не положено давать свой номер телефона. Это непрофессионально. Есть рабочий номер, если хотите проконсультироваться, звоните, вам ответят».
Я свой номер не даю никогда, потому что понимаю, чем это чревато. Мужчины из ближнего зарубежья ведут себя максимально странно, у них, видимо, там нет секс-шопов, они приходят и на полном серьезе думают, что мы тут знакомимся. Однажды после моего очередного отказа спросили: «А у вас есть подруги холостые? Давайте свой номер оставлю». А я сваха, что ли?
Грубость как защита
Защитный рефлекс у всех проявляется по-своему: одни молчат и не отвечают на вопросы, другие отворачиваются, уходят в сопротивление, третьи встают в оборонительную позу. Многие грубят, потому что так защищается их психика. Была очень интересная ситуация: под конец рабочего дня пришел мужчина лет 40, одет очень хорошо, стильно: пальто, костюм, аромат дорогого парфюма.
Подходит ко мне и говорит матом: «Мне нужен резиновый ***». Подходим к витрине, начинаю показывать, а он на нервах, весь дергается. Я же первый раз вижу человека, вдруг он под наркотой? Стою на расстоянии вытянутой руки, показываю что есть.
Стою и про себя думаю: что за быдло? Пытаюсь выяснить, какой размер. Он пропускает эти вопросы мимо ушей, потом выдает: «Да я в душе не ***, че мне надо, давай ***, и я пошел». Понимаю, что у него защитная реакция и он пришел в секс-шоп впервые. Есть такие люди, которые от незнания и стеснения начинают себя вести вот так.
Я ему говорю: «Мужчина, я отработала целый день, часы работы вообще-то закончились. Мат — это последнее, что я хочу сейчас слышать, не надо со мной так разговаривать». Судя по внешнему виду, он какой-то руководитель и его кредо — «В любой непонятной обстановке понтуйся». Он сразу осадился, говорит:
— Извините, я больше не буду.
— Это у вас такая защитная реакция?
— Вы че, психолог?
— Да я вас тут таких уже много повидала.
— Ну, да, я вообще первый раз пришел. Живем с женой уже 15 лет, сейчас какой-то переломный момент, жена предложила разнообразить жизнь, снять номер в отеле, вот я и хочу попробовать что-то новое. А что — не знаю вообще.
Почему-то ему казалось, что если он будет себя так вести, то все будут перед ним пресмыкаться, суетиться, а меня он просто выбесил. Мы потом прощались, чуть ли не в десны с ним целовались. Заявил мне:
— Вы вообще самый классный консультант. Всё, я теперь понял, что сюда ходить не страшно, я теперь только к вам буду приходить.
Оказалось, адекватный классный мужик. Иногда имеет смысл войти в положение человека, понять. Я же тоже могла нагрубить, сказать: «У меня вообще рабочий день закончился, пошел вон», — либо молча побежать показывать всё. Но мы с ним подобрали хороший вариант, даже дороже, чем он предполагал. Под конец он сказал: «Я полностью полагаюсь на ваш вкус, сделайте так, чтобы жене понравилось». После он возвращался, сказал, что всё прошло отлично, пришел за другими девайсами.
Типы покупателей
Продвинутые и истеричные женщины
С современными продвинутыми женщинами комфортно работать. Они чаще всего конкретно знают, что хотят. Но есть и закомплексованные, вот с ними очень сложно. Они к себе не подпускают. Бывает, с каким-нибудь вопросом подходишь, они сразу фыркают, говорят «нет». А я понимаю, что без консультации дохлый номер стоять и смотреть.
Пары бывают разные...
Бывают пары, которые друг друга слышат и слушают. Предлагаем им несколько вариантов, они выбирают лучший, между собой договариваются. Но чаще приходят пары, которые не могут договориться. Например, спорят из-за размера анальных втулок: девушка говорит, что ей надо маленькую, парень настаивает сразу на средней. Начинают спрашивать, я объясняю, что если начинающие, то лучше взять маленькую, девушка говорит: «Вот видишь». А парень продолжает твердить, что они потом всё равно придут к средней.
Вообще-то подготавливаться нужно постепенно, есть наборы со втулками трех размеров, возьмите его — и никого не травмируете. Часто не могут договориться, разругаются и уйдут. Я не знаю, что делать в таких ситуациях, отвечаю на вопросы, предлагаю альтернативу и ухожу. Как я могу повлиять на выбор, если каждый стоит на своем?
Парам, которые умеют договариваться, я всегда делаю комплименты: «Ребята, вы такие классные, вы мало того что слушаете друг друга, так еще и слышите». Таких реально очень немного. Они не стесняются, что третий человек им подсказывает, выслушивают всё и тихо обсуждают, шушукаются между собой. Пары разные бывают. Сразу видно, кто раскрепощенный: обычно один партнер разговаривает, спрашивает, второй молчит.
«Чистые и святые»
Однажды пришли муж с женой, ходили по залу, смотрели. Я подошла к ним и предложила помощь.
Я уже давно научилась не воспринимать на свой счет, это же у него в голове, а не у меня. Мне грубили, резко говорили «нет», не отвечали. Но такое было в первый раз, я потерялась и в первую минуту всё же приняла на себя, были мысли: «А я тут стою испорченная? Ты перепутал вообще?» Но выдохнула и поняла, что это у него проблемы.
В таких случаях стараюсь не давить. Раз уж человек зашел, уже есть какой-то интерес и если не сейчас, то, возможно, позже он созреет. Если я нагрублю, то еще больше оттолкну человека. Обычно отвечаю так: «Мы живем в XXI веке, сейчас много вариантов улучшить, разнообразить и даже помочь себе с заботой о здоровье».
Продвинутая молодежь
Приходят продвинутые молодые ребята 20–25 лет, и они разбираются в теме, вообще молодцы. Они шарят в ассортименте, знают, что бывают качественные и плохие презервативы, как выбирать правильный размер и какую марку. Презервативы известных марок часто вызывают аллергию, у их смазки накопительный эффект, и молодым ребятам не приходится это рассказывать. Даже если им еще не нужны игрушки и они не готовы попробовать, то приходят за качественными презервативами.
Незнайки
Еще раздражает, когда люди не знают, чего хотят. Если идут на диалог, отвечают на вопросы, это нормально. А есть другие: «Чего-то хочется, сам не знаю чего». Это самый сложный вариант. Раздражает, потому что нет исходных данных. Я не знаю, что у них есть; то, что для меня новенькое, возможно, для них уже старенькое. Задаю вопросы, что есть, что уже пробовали.
— Как вы к анальному сексу относитесь?
— Ну не зна-а-а-а-а-аю...
— А чем-нибудь пользуетесь?
— Ну да, дома есть чё-то...
— Что именно? Вибрация, вакуумная стимуляция, игрушка для двоих, мастурбатор?
— Не зна-а-а-а-аю...
У них, скорее всего, ничего нет и они не знают, чего хотят. Из разряда тех людей, которые себя не знают, не понимают, не слышат, но хотят, чтобы кто-то другой помог, но кто-то другой тоже не экстрасенс.
Психи
Приходят и неадекватные. Ими, наверное, психиатрия должна заниматься, я их боюсь. Кто-то предлагал пить за политику и даже заставлял, кто-то просил вызвать такси, садился и долго не уходил. Я одному заказала и всё прокляла, машина приехала, а он не хочет уходить из магазина, потом еще минут 15 не мог таксиста найти.
Кто-то видел во мне другого человека, говорил: «Ну когда поедем домой уже, трахаться будем?» Мы можем вызывать охрану, я не раз это делала. Со мной даже как-то оставались покупатели, испугались за меня, я была им очень благодарна. Стояли со мной и просто ждали охрану, хотя уже сделали покупку.
Про закомплексованных
Бывают ситуации, когда я не знаю, как себя вести. Пришла пара, мужчина женщину чуть ли не силой затолкал под предлогом «давай просто посмотрим».
Он ей говорит: «Просто посмотри». Но женщина вообще на контакт не шла. Он ее взял за руки, толкнул в мою сторону со словами: «Иди пообщайся, девушка хорошо всё объясняет». Когда он ее отпустил, она просто убежала из магазина. Мне кажется, это очень закомплексованные люди, которые даже между собой на эту тему разговаривать не могут. У кого-то такие травмы с детства; многое и от общества зависит, ведь бытует мнение, что всё это грязно, неправильно, неприлично, непорядочно.
Для меня это так удивительно. Муж и жена — самые близкие люди, которые делят еду, постель, жизнь. Когда они между собой не могут обсудить эту тему? Это очень печально.
Мне кажется, в школе должны объяснять, что надо сначала изучить себя, чтобы можно было просто сказать партнеру, что тебе в жизни нравится, а что нет, он же не экстрасенс. И дело не только в сексе, это применимо ко всем коммуникациям внутри семьи.
Если что-то нравится мужчине или женщине, это не должно восприниматься как извращение. Ты принимаешь и любишь человека таким, какой он есть. Либо ты подстраиваешься, либо говоришь, что не хочешь это попробовать. Когда я пришла работать в эту сферу, сама мало знала, относилась скорее негативно. Но на самом деле это такая интересная индустрия, у нас есть товары и для здоровья, не только для удовольствия. В наших головах много стереотипов, от этого сложно работать с людьми.
Пошлые шутки и разговоры ни о чём
Раздражает, когда отпускают пошлые шутки. Многие люди не понимают, что это такая же профессия, как и все остальные. Например, заходит мужчина и говорит: «Магазин для взрослых, ха-ха, это про туда-сюда?» Это к чему такое? Я тогда даже не поняла, что он имел в виду поступательные движения. Почему ты вдруг решил, что можешь пошло шутить, а я должна смеяться?
Есть тип мужчин, которые приходят поговорить. Не спрашивая меня, хочу ли я это слушать, рассказывают про лихую молодость и случаи из их сексуальной жизни:
— Вот там в Екатеринбурге в кучерявых годах был отменный бордель, ух я там... Есть такое порно хорошее, вы видели?
И он может говорить бесконечно, как будто жизни и работы у него нет. Люди, видимо, не могут обсудить это ни с друзьями, ни в семье, поэтому приходят и начинают байки травить. А есть подвыпившие мужчины, так те вообще раскрепощаются, рассказывают, кто от них как кайфует. И они же понимают, что у них статус выше, так как они покупатели.
Что продают в секс-шопе
У нас есть игрушки для здоровья, их даже рекомендуют врачи. Женщины часто приходят с рекомендацией гинеколога купить вагинальные шарики, а мужчины по совету проктолога покупают массажер простаты. В секс-шопе есть разные девайсы для здоровья и мужчин, и женщин. Помимо этого есть повседневные товары: смазки, презервативы.
Даже если покупатель не готов что-то пробовать, я рассказываю о важности хороших презервативов, ведь их качество влияет не только на здоровье, но и на удовольствие. Это мало кто знает. Знаете ли вы, что значат цифры на упаковке презервативов? А как правильно подбирать размер?
Цифры на обратной стороне упаковки обозначают ширину, а многие думают, что диаметр. Ширина — это половина окружности. Многие подбирают методом проб и ошибок, но если правильно подойти к этому, то нужно знать ширину, а уже от этого можно выбрать правильный размер. Тогда мужчине не будет ничего давить и жать, он не будет переживать, не слетит ли презерватив, и думать, когда это закончится, потому что очень жмет. Есть классические презервативы, они делаются под стандартные размеры, а у нас много мужчин с нестандартными размерами.
«Почему так дорого?»
Часто спрашивают: «Почему это стоит столько-то, почему так дорого?» Раньше не знала, как на это ответить. Во-первых, я не производитель... Пыталась объяснить, что технология изготовления дорогая, да и конечная цена много из чего складывается. Включается логистика, аренда, моя зарплата. Сейчас просто стала говорить: «Я ценообразованием не занимаюсь, моя задача — продавать. Не знаю, почему это стоит столько».
Бывает, покупатели сравнивают две игрушки; если просят сравнить два бренда между собой, я объясняю, в чём преимущество, почему такая цена. Но если клиент показывает на два совершенно разных товара, разница между которыми 200 рублей, я хочу спросить в ответ: «В смысле?» То есть меня спрашивают не о функциях, не о преимуществах, не о том, как использовать, а почему это стоит 4200, а это — 4400, и это совершенно два разных товара. Меня это бесит: ну что на это ответить?
Бесполезные споры
Мужское мышление мне бывает сложно понять. У нас есть вакуумные массажеры — стимуляторы, которые можно использовать под водой. Мужчина подходит и наезжает на меня: мол, какой вакуум под водой? Вы чего говорите? Я смотрю на него и молчу, он продолжает: «Вы не понимаете? Вакуум — это ничто, это пустота». Я говорю: «Почему вы считаете, что под водой не может быть вакуума?» Он хамит: типа идите учите физику. То есть он пришел, нахамил и ушел.
Дом советов
Часто мужчины путают нас с психологами, рассказывают о своих проблемах и просят советы. Как-то увидела, что мужчина ходит под окнами магазина. Он собирался с духом, а потом зашел вместе со стойким запахом перегара и начал рассказывать о проблемах с женой: «Она ничего не хочет, как ей намекнуть, как решить проблему?» Но как посторонний человек может решить вашу проблему? Поговорите друг с другом.
Что я могу посоветовать, если у вас нет взаимопонимания? Ничем помочь не могу. Если есть какие-то проблемы, идите к психологу. Я предложила что-то из ассортимента, но он сказал, что ему ничего не надо, он пришел за советом и рассказать о том, что наболело.
Была еще история из той же серии.
Я тогда опешила: в каком плане подготовиться? Сказала приходить в магазин, и мы поможем подобрать игрушки, презервативы, смазку. Он отвечает: «Нет, мне как психологически подготовиться?» Как он себе представляет мой ответ? Я что, мужчина и у меня каждый день секс втроем? Не понимаю, то ли это от недалекого ума, то ли от эгоизма. Для чего они это делают?!
Отвечаю: «Я не психолог, если нужны смазки, девайсы, приходите, мы всё подберем, психологическую помощь не оказываем». Хочется сказать всем этим мужчинам разом: «Поймите, я продавец-консультант, так и написано на бейдже».
Женщина как-то зашла в магазин и спросила, что делать, если мужчина вчера кончил без презерватива. У меня такие глаза были... Я понимала, что у человека стресс и она не знает, куда идти. Я посоветовала ей пойти в аптеку и гинекологу. Но она не остановилась и в деталях начала рассказывать, как происходил секс, что это было, когда он был сзади. Со стороны звучит смешно, что с таким приходят к нам? Я уже научилась определять, когда человек готов что-то купить. По женщине сразу было видно, что она пришла за ответом. Я грубить не умею, просто выгнать человека не могу, поэтому стараюсь как-то тактично отвечать.
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