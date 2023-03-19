«Это реально кто-то в себя засовывает». Что бесит и шокирует консультанта секс-шопа

Мышцы имеют свойство растягиваться. Многие считают таких людей извращенцами, но в такие техники приходят осознанные люди, которые уже много чего перепробовали, они знают свое тело и то, на что оно способно. Без подготовки в себя такую игрушку не засунуть. Это называется фистинг.



Фистинг (от англ. fist — «кулак») — сексуальная практика, подразумевающая введение во влагалище или в анус конечности или ее части.



Такие большие игрушки в основном для удовольствия. На ютьюбе мало секс-блогеров, которые вообще об этом рассказывают. Когда я пришла работать, у меня было много вопросов про экстремальные техники. Я искала информацию в интернете, удалось найти людей, которые про это рассказывают. Есть даже специалисты, которые вводят пары в мир фистинга. Там реально нужна психологическая подготовка, определенные смазки, игрушки. Естественно, всё делается в перчатках. Такие специалисты объясняют людям, как это делать правильно, потому что в большинстве случаев (в порно, например) люди видят только результат, а о процессе подготовки никто не знает.

