Следующие Блиновская и Самойлова? Чем для блогеров-миллионников обернется дело Чекалиных о неуплате 300 млн рублей

Юрист Юлия Федотова, в свою очередь, объяснила MSK1.RU, что тюрьма паре не грозит. Обычно по таким делам достаточно выплатить всю сумму, чтобы избежать уголовной ответственности, отметила эксперт.



— Это преступление небольшой тяжести. Несмотря на то, что максимальная санкция по ним — три года лишения свободы, как правило, по таким статьям не отправляют в колонию тех, кто привлекается впервые, — рассказала MSK1.RU юрист Юлия Федотова. — Так что в СИЗО их не отправят. В колонию, скорее всего, тоже. Самым рациональным для Чекалиных будет просто оплатить всё сейчас.