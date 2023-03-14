Следующие Блиновская и Самойлова? Чем для блогеров-миллионников обернется дело Чекалиных о неуплате 300 млн рублей

В отношении блогеров-миллионников Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 300 миллионов рублей. В их шикарном особняке прошли обыски.
Валерию обвиняют в том, что она использовала для выплаты налогов упрощенную схему налогообложения. Однако ей можно пользоваться, только если годовой доход не превышает 150 миллионов рублей. По версии следствия, вместо того чтобы выплачивать деньги в общем порядке, Валерия «раздробила» бизнес и часть доходов переписала на мужа и других родственников. Объяснить тонкости налоговой системы MSK1.RU попросил юриста Антонину Пирогову.
Куда делись 300 миллионов
Эксперт рассказала, что упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим для малого бизнеса, который по задумке должен облегчить жизнь предпринимателей и организаций. Те, кто проходят по критериям, могут платить всего 6% процентов с поступающих платежей. В сравнении с 20%, которые удерживаются с бизнесменов по обычной системе, это вполне щадящие суммы.
Индивидуальные предприниматели могут пользоваться «упрощенкой», если у них:
- выручка за год меньше 200 миллионов рублей;
- в штате не больше 130 наемных работников;
- остаточная стоимость основных средств не достигает 150 миллионов рублей.
Следствие уверено, что как только Чекалина выходила за пределы этих лимитов, создавались другие ИП, на которые переводилась часть продаж. Сами Чекалины пока не комментировали ситуацию и не рассказывали, было это незнанием или злостным уклонением.
Юрист Юлия Федотова, в свою очередь, объяснила MSK1.RU, что тюрьма паре не грозит. Обычно по таким делам достаточно выплатить всю сумму, чтобы избежать уголовной ответственности, отметила эксперт.
— Это преступление небольшой тяжести. Несмотря на то, что максимальная санкция по ним — три года лишения свободы, как правило, по таким статьям не отправляют в колонию тех, кто привлекается впервые, — рассказала MSK1.RU юрист Юлия Федотова. — Так что в СИЗО их не отправят. В колонию, скорее всего, тоже. Самым рациональным для Чекалиных будет просто оплатить всё сейчас.
Рейды на «инфоцыган»
Юрист не исключила, что проверки могут пойти и дальше по другим блогерам, зарабатывающим состояние на курсах и марафонах. Эта система долгое время была вне юридического поля, а когда появилась, нужно было время, чтобы понять, какие в ней есть дыры и лазейки для неплательщиков.
— Давайте будем честны, у нас небольшой недобор в бюджете, деньги нужны на понятные вещи. Из того, что можно брать, будут брать, — уточнила эксперт. — А это целых 300 миллионов возвращенных в казну будет. Налоговые приказы не все публикуются, есть для внутреннего пользования по налоговым проверкам. Самым главным мероприятием по добору налогов названы налоговые проверки. Они могут быть в любое время, внеплановые.
«Инфоцыгане» — народное определение бизнесменов, которые продают преимущественно через соцсети обучающие онлайн-продукты — курсы, гайды, марафоны — без измеримой практической ценности. Продажи строятся не на профессионализме эксперта, а на личном бренде предпринимателя.
Коммерсантъ, ссылаясь на источник в СК, утверждает, что вскоре после дела блогеров-миллионников правоохранительные органы начнут проверку в отношении еще нескольких блогеров, которые продают информационные продукты (проще говоря, курсы, марафоны желаний, вебинары).
Кроме этого, по данным «112», уголовное дело в отношении семьи блогеров — это только начало.
— Масштабная проверка Федеральной налоговой службы ждет несколько десятков интернет-звезд. Среди них — основатель бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, — пишет издание со ссылкой на источники.
Обыск у блогеров
Об обыске в доме Чекалиных стало известно утром 7 марта. Столичное управление СК опубликовало кадры из жилища блогеров. На видео показали все предметы роскоши, что нашли: пять автомобилей, несколько заграничных паспортов, паспорт США (там Чекалина родила младшего сына), несколько пар дорогостоящих часов, ювелирные украшения люксовых брендов. Кроме того, дома у семьи обнаружили восемь слитков золота стоимостью 37 миллионов рублей. В обыске участвовали сотрудники ОМОНа. Сейчас Чекалины находятся под подпиской о невыезде.
Кто все эти люди
30-летняя Феопентова (девичья фамилия блогерши) родом из Тольятти. Там она с золотой медалью окончила школу и поехала покорять столицу. В МГУ она тоже училась на пятерки, хотя и успела в перерывах между пар познакомиться с будущим мужем Артемом Чекалиным.
Парень рос в обеспеченной семье: СМИ пишут, что его отец — крупный бизнесмен и чиновник. С замужеством в соцсетях девушки появились фото многочисленных путешествий и дорогих иномарок. Лерчек и сама рассказывала, что в трудные времена им помогала семья мужа.
Широкую известность Чекалина получила, когда была беременна двойней. В 2016 году она родила Алису и Богдана и делилась подробностями своего материнства.
Через какое-то время в блогеры заделался и отец семейства. Сейчас у него больше 4 миллионов подписчиков в Инстаграм (деятельность запрещена в РФ).
Уже в 2020 году годовой доход Чекалиной оценивали 610 тысяч долларов. Такие суммы она зарабатывала на фитнес-марафонах, собственном бренде косметики, а также… табаке для кальяна. Мы подробно рассказывали, как и на чем зарабатывает звезда соцсетей.
В июне Чекалина получила штраф в 20 тысяч рублей за массовый сбор подписчиков в центре Москвы. Инфлюенсер решила собрать подписчиков на Патриарших прудах и раздать им косметику своего бренда. Толпа фанатов перегородила улицу, а жители района вызвали полицию.
Ранее MSK1.RU писал о том, что блогера Красаву оштрафовали за дискредитацию российской армии. Также рассказывали о скандале вокруг тиктокера Некоглая: в ноябре 2022 года его задержала полиция из-за видео про российскую армию. Как отмечают пользователи интернета, он был снят, скорее, в поддержку Вооруженных сил. Официальной причиной стало нарушение миграционного законодательства — просроченный паспорт. В итоге блогера депортировали из страны, а сам Некоглай заявил о пытках в полиции.