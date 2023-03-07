VK снимет киноэссе о 70 регионах России

Компания VK вместе с АНО «Больше, чем путешествие» и «Институтом развития интернета» запустила съемки серии видеороликов в жанре киноэссе о 70 регионах России. Пилотные съемки проекта прошли в начале 2023 года в Мурманской области и Республике Бурятия. В ближайшее время планируются съемки в Архангельской области и Краснодарском крае. Первые фильмы появятся в социальных сетях в апреле 2023 года.
— Контент о туризме и путешествиях всегда был в топе по просмотрам и интересу на наших площадках, и мы намерены продолжить развивать это направление в новом формате, вместе с нашими партнерами, — заявил вице-президент VK Алексей Меркутов. — «Места» — это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей не традиционными «открыточными видами», а необычными локациями, людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение. Мы постараемся сделать так, чтобы реализация проекта в цифровом формате — на площадках VK — мотивировала и вызывала интерес к каждому из регионов проекта.
Для съемок в регионы страны отправятся медиаэкспедиции из популярных блогеров, участников программы «Больше, чем путешествие», победителей Всероссийских конкурсов и проектов. Амбассадорами проекта «Места» выступают артистка Миа Бойка, телеведущая Елена Летучая, блогер Юля Коваль и другие, в общей сложности более 50 инфлюэнсеров.