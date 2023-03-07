VK снимет киноэссе о 70 регионах России

Для съемок в регионы страны отправятся медиаэкспедиции из популярных блогеров, участников программы «Больше, чем путешествие», победителей Всероссийских конкурсов и проектов. Амбассадорами проекта «Места» выступают артистка Миа Бойка, телеведущая Елена Летучая, блогер Юля Коваль и другие, в общей сложности более 50 инфлюэнсеров.

