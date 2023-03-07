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Новосибирцы начали получать sms-рассылки о бесплатной встрече с Кристиной Орбакайте в торговом центре

Певица приедет в магазин Rive Gauche и ответит на бьюти-вопросы

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Встреча со звездой состоится 8 марта

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Певица Кристина Орбакайте приедет с концертом в Новосибирск 8 марта, но перед выступлением заедет в магазин Rive Gauche.

Информацию о встрече со звездой новосибирцы получают в sms-рассылке.

Сообщение от «Рив Гош»

Сообщение от «Рив Гош»

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Мероприятие пройдет в ТЦ «Аура», в 16:00, вход свободный. Кристина Орбакайте проведет открытую беседу с гостями, поздравит женщин с праздником весны. В программе подарки и розыгрыши, на первом этаже для всех посетительниц будет работать бьюти-зона, где всем желающим сделают макияж и прическу.

— Такой формат — Public Talk уже был с Митей Фоминым, в этот раз встреча с Кристиной. Она побудет совсем недолго, минут 15–20, пообщается с людьми на тему красоты, косметики, парфюмерии, а потом уедет в ДКЖ, в 18:00 у нее концерт, — говорит Ксения Каманова, представитель сообщества блогеров в Новосибирске.

Летом прошлого года в Новосибирск приезжала солистка группы Reflex Ирина Нельсон — звезда приехала на «Народную премию НГС» и рассказала, чем занимается в последнее время.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Кристина ОрбакайтеРив ГошТЦ Аура8 Марта
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