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Тест

Собака — русское слово? А богатырь? Тест: сможете ли вы отличить исконно русские слова от заимствованных

Готовы поспорить, что 12 из 12 наберут единицы

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Даже Лев Толстой и Александр Пушкин провалили бы этот тест

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В феврале Госдума приняла поправки в закон о государственном языке. Теперь нельзя будет использовать иностранные слова, если в русском нет общеупотребительных аналогов.

Со словами вроде «жалюзи», «лизинг», «имидж» и прочими всё понятно. Но как же вы удивитесь, когда узнаете, что огромное количество заимствованных слов так хорошо замаскировались под исконно русские, что их сможет отличить только лингвист.

Попробуйте пройти наш сложный тест и пишите в комментариях, какие слова удивили вас больше всего!

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РоссияРусский языкТестИностранные словаЗаимствованные словаРусские слова
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
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