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Новый год-2022

В Центральном парке возведут фигуры для снежного фестиваля — когда можно смотреть на шедевры

Мероприятие в Новосибирске пройдет в 23-й раз

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На скульптуры можно будет смотреть до 25 января

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В Новосибирске в начале января пройдет фестиваль снежных скульптур. В этом году их установят в Центральном парке, а не в Первомайском сквере, как было прежде.

— С 4 по 25 января на территории парка «Центральный» пройдет 23-й фестиваль-выставка снежных скульптур, который мы делаем каждый год. С 4 по 8 января участники изготовят снежные фигуры, 8 января состоится подведение итогов. Выставка запланирована до 25 января, — сообщила на аппаратном совещании 27 декабря вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, на аллее Центрального парка у музыкального театра разместят снежные кубы. Их размеры 2,5 на 2,5 метра и высотой 3 метра — для команд скульпторов, блоки 1 на 1 метр высотой 1,5 метра — для школьников.

— В фестивале планируют принять участие команды из Новосибирска, Купино, Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Казахстана и команды школьников, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

По данным сайта госзакупок, «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска объявляла аукцион на изготовление снежных и ледяных скульптур для фестиваля. Работы оценили в 458 тысяч рублей.

Также вечером 29 декабря откроется ледовый городок на Михайловской набережной.

В прошлом году в Новосибирск на фестиваль снежных скульптур в Первомайский сквер приехали мастера из Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга. Посмотрите на их работы.

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ФестивальНовый годЦентральный паркСнежные фигуры
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