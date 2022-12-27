В Центральном парке возведут фигуры для снежного фестиваля — когда можно смотреть на шедевры

В Новосибирске в начале января пройдет фестиваль снежных скульптур. В этом году их установят в Центральном парке, а не в Первомайском сквере, как было прежде.
— С 4 по 25 января на территории парка «Центральный» пройдет
Как ранее сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, на аллее Центрального парка у музыкального театра разместят снежные кубы. Их размеры 2,5 на 2,5 метра и высотой 3 метра — для команд скульпторов, блоки 1 на 1 метр высотой 1,5 метра — для школьников.
— В фестивале планируют принять участие команды из Новосибирска, Купино, Красноярска, Омска, Хабаровска, Байкальска, Якутска, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Казахстана и команды школьников, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.
По данным сайта госзакупок, «Городская дирекция творческих программ» Новосибирска объявляла аукцион на изготовление снежных и ледяных скульптур для фестиваля. Работы оценили в 458 тысяч рублей.
Также вечером 29 декабря откроется ледовый городок на Михайловской набережной.
В прошлом году в Новосибирск на фестиваль снежных скульптур в Первомайский сквер приехали мастера из Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга. Посмотрите на их работы.