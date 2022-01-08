Хозяйка Наоби, танцующий шаман, Ермак, духи Сибири: в Новосибирске выбрали лучшую снежную скульптуру

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится с 2000 года. Кроме участников из российских городов и ближнего зарубежья, в Новосибирске побывали скульпторы и художники из Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии.



В новогодние каникулы в новосибирском зоопарке стало больше посетителей. Люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы посмотреть на любимых животных. Если вы не успели или не смогли там побывать, то можете полюбоваться на диких хищников и травоядных на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.