Хозяйка Наоби, танцующий шаман, Ермак, духи Сибири: в Новосибирске выбрали лучшую снежную скульптуру

Сегодня, 8 января, в Первомайском сквере подвели итоги
Жители Новосибирска не упустили шанс поболеть за снежных творцов и пришли семьями.
Команды художников и скульпторов работали 4 дня, вырезая фигуры из 15 кубов прессованного снега высотой
Бронзовым призером стала скульптура «Из поколения в поколение» — работа мастеров из Республики Тыва.
Серебро забрала команда художников-скульпторов из Павлодара со своим снежным творением «Между временем и пространством».
В этом году золото досталось хозяевам — команде художников из Новосибирска, создавшей скульптуру «Танец шамана».
Приз мэра Новосибирска третий год подряд уезжает в Хабаровск: в этом году девушки из команды этого города получили награду за скульптуру «Духи Сибири».
За участие в фестивале дипломами отмечены команды из Купино, Бердска, Красноярска, Горно-Алтайска, Геленджика, Байкальска, Омска, Бийска, Уссурийска, а также две команды из Новосибирска.
Дипломы, медали и памятные призы получили также юные участники фестиваля: мочищенская школа
Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится с 2000 года. Кроме участников из российских городов и ближнего зарубежья, в Новосибирске побывали скульпторы и художники из Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии.
В новогодние каникулы в новосибирском зоопарке стало больше посетителей. Люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы посмотреть на любимых животных. Если вы не успели или не смогли там побывать, то можете полюбоваться на диких хищников и травоядных на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.