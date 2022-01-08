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Хозяйка Наоби, танцующий шаман, Ермак, духи Сибири: в Новосибирске выбрали лучшую снежную скульптуру

Посмотреть на белые шедевры можно до конца января

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Скульптура-победитель «Танец шамана»

Скульптура-победитель «Танец шамана»

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Сегодня, 8 января, в Первомайском сквере подвели итоги XXII Сибирского фестиваля снежной скульптуры — традиционно за кубки победителей боролись команды из разных городов. Предварительно заявки на участие в фестивале подали скульпторы из Новосибирска, Байкальска, Омска, Москвы, Хабаровска, Сочи, Геленджика, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула, Томска, Кемерова, Санкт-Петербурга.

По традиции новосибирцы пришли поболеть за художников

По традиции новосибирцы пришли поболеть за художников

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Жители Новосибирска не упустили шанс поболеть за снежных творцов и пришли семьями.

Полюбоваться скульптурами в Первомайском сквере можно будет до конца января

Полюбоваться скульптурами в Первомайском сквере можно будет до конца января

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Команды художников и скульпторов работали 4 дня, вырезая фигуры из 15 кубов прессованного снега высотой 3 м. Кроме взрослых команд, в фестивале традиционно принимают участие школьники — для них подготовили 12 кубов высотой 1,5 м.

«Из поколения в поколение» — работа команды из Республики Тыва

«Из поколения в поколение» — работа команды из Республики Тыва

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Бронзовым призером стала скульптура «Из поколения в поколение» — работа мастеров из Республики Тыва.

«Между временем и пространством» — заняла <nobr class="_">2-е</nobr> место

«Между временем и пространством» — заняла 2-е место

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Серебро забрала команда художников-скульпторов из Павлодара со своим снежным творением «Между временем и пространством».

Победителем фестиваля стала команда из Новосибирска со скульптурой «Танец шамана»

Победителем фестиваля стала команда из Новосибирска со скульптурой «Танец шамана»

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В этом году золото досталось хозяевам — команде художников из Новосибирска, создавшей скульптуру «Танец шамана».

Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Духи Сибири»

Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Духи Сибири»

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Приз мэра Новосибирска третий год подряд уезжает в Хабаровск: в этом году девушки из команды этого города получили награду за скульптуру «Духи Сибири».

Анатолий Локоть третий год подряд отдает свой голос за хабаровских скульпторов

Анатолий Локоть третий год подряд отдает свой голос за хабаровских скульпторов

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«Сибирский кокошник» от мастеров из Бийска

«Сибирский кокошник» от мастеров из Бийска

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Команда из Геленджика представила работу под названием «Сибирь городская, Сибирь таежная»

Команда из Геленджика представила работу под названием «Сибирь городская, Сибирь таежная»

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«Истоки» омских мастеров представляет собой девушку, обнимающую сибирские реки

«Истоки» омских мастеров представляет собой девушку, обнимающую сибирские реки

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Скульптура «Ермак: Сибирь и ее покорение» создана новосибирской командой

Скульптура «Ермак: Сибирь и ее покорение» создана новосибирской командой

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«Сибиряки не мерзнут» — так назвали свое произведение творцы из Горно-Алтайска

«Сибиряки не мерзнут» — так назвали свое произведение творцы из Горно-Алтайска

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«Хозяйка Наоби» от новосибирских скульпторов не менее прекрасна победителей фестиваля

«Хозяйка Наоби» от новосибирских скульпторов не менее прекрасна победителей фестиваля

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За участие в фестивале дипломами отмечены команды из Купино, Бердска, Красноярска, Горно-Алтайска, Геленджика, Байкальска, Омска, Бийска, Уссурийска, а также две команды из Новосибирска.

Дипломы, медали и памятные призы получили также юные участники фестиваля: мочищенская школа № 45, детская художественная школа № 1, лицей № 12, детская художественная школа № 2, детская школа искусств № 16, детская школа искусств № 29, гимназия № 3, лицей № 130, детская школа искусств № 30, центр молодежи «Альтаир» и молодежный центр «Патриот».

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится с 2000 года. Кроме участников из российских городов и ближнего зарубежья, в Новосибирске побывали скульпторы и художники из Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии.

В новогодние каникулы в новосибирском зоопарке стало больше посетителей. Люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы посмотреть на любимых животных. Если вы не успели или не смогли там побывать, то можете полюбоваться на диких хищников и травоядных на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

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Первомайский сквермэрпобедителиснежные скульптуры
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