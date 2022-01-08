8 января суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняНовосибирский боксер умер после удара в голову
Все новости
Все новости

Рысь спит, а белый тигр наводит красоту — как животные проводят каникулы в новосибирском зоопарке

Показываем в 10 фото

589
8Обсудить

Поделиться

Кажется, тигр удивлен тем, как быстро проходят выходные

Кажется, тигр удивлен тем, как быстро проходят выходные

Поделиться

В новогодние каникулы в новосибирском зоопарке стало больше посетителей. Люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы посмотреть на любимых животных. Если вы не успели или не смогли там побывать, то можете полюбоваться на диких хищников и травоядных на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Полярных волков не пугают сибирские морозы. Как сообщают в группе новосибирского зоопарка во «ВКонтакте», эти животные способны переносить мороз до -50 градусов

Полярных волков не пугают сибирские морозы. Как сообщают в группе новосибирского зоопарка во «ВКонтакте», эти животные способны переносить мороз до -50 градусов

Поделиться

Рысь тоже не боится холода, потому что ее защищает густой мех, и она спокойно спит на улице

Рысь тоже не боится холода, потому что ее защищает густой мех, и она спокойно спит на улице

Поделиться

Белый бенгальский тигр не забывает наводить красоту

Белый бенгальский тигр не забывает наводить красоту

Поделиться

Красные волки — очень редкий вид, который находится под охраной. Они встречаются в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии

Красные волки — очень редкий вид, который находится под охраной. Они встречаются в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии

Поделиться

Кажется, что олень чем-то удивлен

Кажется, что олень чем-то удивлен

Поделиться

Некоторые животные проводят праздники в большой компании

Некоторые животные проводят праздники в большой компании

Поделиться

Ирбисы живут в горных районах на высоте в 5000 метров. Точная численность животных неизвестна, в России живет около 65 особей

Ирбисы живут в горных районах на высоте в 5000 метров. Точная численность животных неизвестна, в России живет около 65 особей

Поделиться

Белые медведи — одни из главных любимцев посетителей новосибирского зоопарка

Белые медведи — одни из главных любимцев посетителей новосибирского зоопарка

Поделиться

Как можно не любоваться такой роскошной гривой?

Как можно не любоваться такой роскошной гривой?

Поделиться

Ранее НГС писал о том, чем занималась другая знаменитость новосибирского зоопарка — манул. Посмотрите на фото и видео, как он точил когти и охотился. Также вы можете почитать наш текст о самых милых историях о животных за 2021 год, о которых рассказывали на нашем сайте.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркбелый медведьживотныелевтигр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter