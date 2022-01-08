Рысь спит, а белый тигр наводит красоту — как животные проводят каникулы в новосибирском зоопарке

В новогодние каникулы в новосибирском зоопарке стало больше посетителей. Люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы посмотреть на любимых животных. Если вы не успели или не смогли там побывать, то можете полюбоваться на диких хищников и травоядных на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Ранее НГС писал о том, чем занималась другая знаменитость новосибирского зоопарка — манул. Посмотрите на фото и видео, как он точил когти и охотился. Также вы можете почитать наш текст о самых милых историях о животных за 2021 год, о которых рассказывали на нашем сайте.