В Музее смерти сделали косплей на странный и популярный танец мрачной Уэнсдэй из сериала Netflix

Новосибирский Музей смерти сделал косплей на танец Уэнсдэй Аддамс из сериала Netflix «Уэнсдэй». Его исполнили экскурсовод и директор музея. Танец, который считается сейчас трендом в TikTok, появился в группе во «ВКонтакте» «Музея смерти».
— Он настолько зажигателен, что в танец пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps! — объяснили у себя в группе Музей смерти.
На видео сотрудники музея оделиcь в черные платья и исполнили танец на фоне гробов.
Сериал «Уэнсдэй» от Тима Бертона вышел осенью этого года на площадке Netflix. Главной героиней сериала стала персонаж Уэнсдэй Аддамс из знаменитой семейки Аддамс. Сериал в рекордные сроки стал очень популярным, а из танца Уэнсдэй, который она танцует в одной из серии, сделали тренд.
В группе во «ВКонтакте» музея пообещали, что те, кто придет в костюме Уэнсдэй, получат небольшой сувенир. Акция продлится до
— Уэнсдэй Аддамс и Музей смерти — лучший кроссовер (произведение, в котором смешиваются две разные вещи. — Прим. ред.) эвер (навсегда. — Прим. ред.), — добавили в Музее смерти.
В октябре прошлого года жительница Новосибирска Ольга (Frau_Haku) Хаку сделала косплей на популярную героиню игры и сериала «Ведьмак». Девушка снялась в образе Цириллы.