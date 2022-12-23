В Музее смерти сделали косплей на странный и популярный танец мрачной Уэнсдэй из сериала Netflix

— Он настолько зажигателен, что в танец пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps! — объяснили у себя в группе Музей смерти.