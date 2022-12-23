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В Музее смерти сделали косплей на странный и популярный танец мрачной Уэнсдэй из сериала Netflix

За приход в музей в костюме Уэнсдэй обещают небольшой сувенир

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Главную роль исполнила экскурсовод Евгения Юдина

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Новосибирский Музей смерти сделал косплей на танец Уэнсдэй Аддамс из сериала Netflix «Уэнсдэй». Его исполнили экскурсовод и директор музея. Танец, который считается сейчас трендом в TikTok, появился в группе во «ВКонтакте» «Музея смерти».

— Он настолько зажигателен, что в танец пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже наша директор Татьяна Якушина! Но, в отличие от тиктокеров, танцующих под Леди Гагу, мы чтим корни. Только Goo Goo Muck от группы The Cramps! — объяснили у себя в группе Музей смерти.

На видео сотрудники музея оделиcь в черные платья и исполнили танец на фоне гробов.

Сериал «Уэнсдэй» от Тима Бертона вышел осенью этого года на площадке Netflix. Главной героиней сериала стала персонаж Уэнсдэй Аддамс из знаменитой семейки Аддамс. Сериал в рекордные сроки стал очень популярным, а из танца Уэнсдэй, который она танцует в одной из серии, сделали тренд.

В группе во «ВКонтакте» музея пообещали, что те, кто придет в костюме Уэнсдэй, получат небольшой сувенир. Акция продлится до 8 января.

— Уэнсдэй Аддамс и Музей смерти — лучший кроссовер (произведение, в котором смешиваются две разные вещи. — Прим. ред.) эвер (навсегда. — Прим. ред.), — добавили в Музее смерти.

В октябре прошлого года жительница Новосибирска Ольга (Frau_Haku) Хаку сделала косплей на популярную героиню игры и сериала «Ведьмак». Девушка снялась в образе Цириллы.

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КосплейСериалМузейУэнсдэй
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