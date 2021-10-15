Сибирячка сделала косплей на героиню «Ведьмака» — смотрим шикарные фото

Девушка из Новосибирска снялась в образе героини сериала и игры «Ведьмак»
Жительница Новосибирска Ольга (Frau_Haku) Хаку сделала косплей на популярную героиню игры и сериала «Ведьмак». Девушка снялась в образе Цириллы, или, если кратко, Цири.
— Это уже не первый мой косплей на Цири по концепт-артам. Я не питаю особой любви к самому персонажу, несомненно, она мне нравится, но, допустим, не так сильно, как Керис или Бьянка (другие героини «Ведьмака» — Прим. ред.). Но именно на Цири больше всего красивых альтернативных нарядов, поэтому мне так интересно ее делать. Интересно взглянуть на этого персонажа в роли ведьмачки, или как, например, конкретно тут — в роли чародейки, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Хаку.
Она добавила, что занимается косплеем с 2017 года.
— Честно сказать, я уже сама не помню, почему занялась косплеем. Как-то раз один мой хороший друг предложил купить у него костюм. В то время я уже довольно плотно общалась со многими косплеерами и сама интересовалась этой темой. Но сама как-то стеснялась пробовать начинать. И тут такая возможность, которую я просто не могла упустить. И вот с тех пор как-то втянулась. У меня уже был небольшой опыт пошива, но после того как я окунулась в косплей с головой, появилась нужда научиться хорошо шить. Чем, собственно, я и занялась. И вот с тех пор так и продолжаю этим делом заниматься, — объяснила девушка.
Тяжелее всего в съемках в образе Цири были большие расстояния, которые приходилось преодолевать в корсете, а также то, что ради съемок девушке пришлось полететь из Новосибирска в Санкт-Петербург.
— Фотограф, с которой я просто обожаю работать, живет в Санкт-Петербурге. Поэтому за новыми съемками я летаю к ней. Что, конечно, тоже испытание. Помимо перелета, это и отдаленные локации. На всех пленэрных съемках приходится проходить большущие расстояния, ибо временами от одной красивой локации до другой может быть минут 20 пешком. Ну и, конечно, сама носка костюма. Конкретно тут — это корсет. Думаю, не нужно рассказывать, что из-за сильной втяжки, мягко говоря, не очень комфортно. Но всё это определенно стоит такого результата, — объяснила девушка.
Ольга не работает профессионально моделью, а полностью занимается косплеем и ведет аккаунт на Patreon, где продает свои работы.
Patreon — веб-сайт, на котором авторы творческих произведений могут распространять свои работы по платной подписке или предоставлять дополнительный контент для своих подписчиков, называемых «покровителями». Сайт популярен среди YouTube-видеоблоггеров, художников веб-комиксов, писателей, подкастеров, музыкантов и деятелей других областей творчества, публикуемого в интернете.
Публикация фото вызвала волну обсуждений на игровых форумах и ряд публикаций в специализированных СМИ, например Playground.ru.
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