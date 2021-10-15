Сибирячка сделала косплей на героиню «Ведьмака» — смотрим шикарные фото

Она добавила, что занимается косплеем с 2017 года.

— Честно сказать, я уже сама не помню, почему занялась косплеем. Как-то раз один мой хороший друг предложил купить у него костюм. В то время я уже довольно плотно общалась со многими косплеерами и сама интересовалась этой темой. Но сама как-то стеснялась пробовать начинать. И тут такая возможность, которую я просто не могла упустить. И вот с тех пор как-то втянулась. У меня уже был небольшой опыт пошива, но после того как я окунулась в косплей с головой, появилась нужда научиться хорошо шить. Чем, собственно, я и занялась. И вот с тех пор так и продолжаю этим делом заниматься, — объяснила девушка.

Тяжелее всего в съемках в образе Цири были большие расстояния, которые приходилось преодолевать в корсете, а также то, что ради съемок девушке пришлось полететь из Новосибирска в Санкт-Петербург.

— Фотограф, с которой я просто обожаю работать, живет в Санкт-Петербурге. Поэтому за новыми съемками я летаю к ней. Что, конечно, тоже испытание. Помимо перелета, это и отдаленные локации. На всех пленэрных съемках приходится проходить большущие расстояния, ибо временами от одной красивой локации до другой может быть минут 20 пешком. Ну и, конечно, сама носка костюма. Конкретно тут — это корсет. Думаю, не нужно рассказывать, что из-за сильной втяжки, мягко говоря, не очень комфортно. Но всё это определенно стоит такого результата, — объяснила девушка.