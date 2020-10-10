Логово байкера. Как живёт самый популярный бородач Сибири — звезда пародий на девчачьи фотосессии

Бердчанин прославился пародиями на девчачьи фотосессии
Житель Бердска Сергей Погудин прославился в соцсетях благодаря участию в необычных съёмках. Суровый мужчина с рыжей бородой пародирует самые популярные девчачьи позы на фотосессиях. Он позировал в обтягивающей майке на пляже, изображал наигранную радость от новогоднего подарка и кокетничал в ванной, заполненной пеной. Только вот в обычной жизни мужчина рассекает на мотоцикле, чинит и разрисовывает технику, а в свободное время объясняет детям ПДД и борется за чистоту леса. Мы побывали у него в гостях и узнали, как новосибирский фотограф Михаил Решетников смог уговорить его на такую авантюру.
Гараж Сергея Погудина сразу даёт понять, что его владелец человек необычный и весёлый. На входе — огромный череп и нецензурные надписи с внутренней стороны двери. Внутри также всё эпатажно — со всех сторон крепкий русский мат вперемешку с простыми жизненными премудростями.
Сергей по-хозяйски наливает нам кофе и ставит печенюшки. О том, что разговор будет весёлым, становится понятно с первой же минуты. Из-под длинной рыжей бороды постоянно выглядывает улыбка. Сергей показывает нам своё «обручальное кольцо».
— Его друг-ювелир сделал. Из серебра. По задней покрышке моего мотоцикла. Я на безымянном пальце его носил, потому что мотоцикл — это моя жена. Потом похудел, кольцо теперь слетает, на среднем ношу. Так-то бабенция есть. Сама не уходит от меня, не знаю почему, — смеётся Сергей.
В гараже сейчас стоят два мотоцикла, один из которых принадлежит Сергею. Самым первым он обзавёлся лет 10 назад, а заболел этим делом ещё раньше.
— Влюбился в мотоциклы классе в пятом, когда батя посадил меня на свой мопед. Он до сих пор жалеет об этом. Он уже на пенсии военной, но долгое время работал на «Газели». Как-то звонит со слезами. У него на глазах мотоцикл сбили и пацана насмерть. «Аккуратнее будь», — сказал. Да, постоянно все так говорят. «Серега, продавай его на хрен, продавай». Правда, бесполезно со мной разговаривать, — качает головой мужчина.
При этом признаётся — ездить страшно.
— Каждый раз страшно, сажусь, и уже предчувствие есть. Смотришь на дороге — сейчас этот дебил что-нибудь вычудит. И точно — чудит. Едешь и готов к этому. Но это неизлечимо, это болезнь. Сначала у тебя появляется мотоцикл, а только потом права. У нас это нормальное явление. Не знаю, как может человек без мотоцикла выучиться ездить на нём. У меня свой мотоцикл появился только лет десять назад, потому что я 10 лет армии отдал. Потому плюнул на это дело. Не могу быть военным. Не могу ни приказам подчиняться, ничего такого. Упёртый слишком.
— Комплект резины на машину можно взять и за 10 тысяч рублей. А здесь только одно колесо — 15 тысяч рублей. Масло, чтобы поменять на тачке вместе с фильтром, обойдётся в 1,5 тысячи рублей, а на мотоцикл — 5,5 тысячи рублей. А он и стоит в два раза больше машины, — подсчитывает Сергей. — Но вот на него денег вообще не жалко. Во-первых, мозги не... (компостирует — Прим. ред.), во-вторых, всё, что вкладываешь, — отдача идёт та же. Не изменит, никуда не денется, верный и всегда только с тобой. И даже в гараже трахаться приятно — разбирать, чинить. Это болезнь.
Ещё одна особенность Сергея — он постоянно ввязывается в авантюры. Одна из них — пародийные фотосессии, которые снимал фотограф Михаил Решетников.
— Мне знакомая скинула информацию — нужен бородатый мужик для пародии. Я человек весёлый, мне по барабану, я за любой кипиш. Списались. Приехали. В том году делали новогодний фотосет и в ванной. За два часа управились. В этом году на пляже снимались, — перечисляет байкер.
В разговоре называю Сергея байкером, но он меня поправляет:
— Мы — мотоциклисты. Байкеры ездят за границей на байках. Но если назовёшь байкером, я не обижусь. В общем, про съёмки. Я видел уже комменты типа — ой, педик и всё остальное. В ответ могу сказать: ребята, у меня хватает мужества изобразить женщину. И для меня это не зашкварно, не обломно. А тот, кто вот так кичится, то у того с этим делом и проблемы, — убеждён Сергей. — У меня с юмором всё в порядке, на троих хватит. Косо смотрят — ну и пусть смотрят. Друзья меня знают и прекрасно это понимают.
Сергей закуривает.
— У всех вообще разная реакция (на пародии — Прим. ред.). Но если кому-то что-то не нравится — подойти, скажи, пообщаемся. В хорошем смысле. Я человек добрый, у меня с собой три ножа и пистолет.
Смеётся.
— Я ещё и киноактёр. И это полезно для меня — девочку изобразить. Я должен любого персонажа на себя напяливать. Вот тут играл одновременно пятерых человек. Один главный герой, и у него пять клонов. Друзья-знакомые давно меня артистом называют. В 2016 году снимали фильм «Деревня», пошёл на кастинг, получил второстепенную роль. Вроде неплохо получилось. Почему бы не совмещать? Если человек творческий, то он творческий во всём. Я много рисую — аэрография и граффити. Образования такого у меня нет, по ходу от деда передалось, он рисовал шикарно. Сам я изначально не хотел идти в армию. Меня затолкали в военное училище, потому что папа военный. Я хотел на дизайнера пойти или на конструктора. С закрытыми глазами чертить мог, — нервно курит Сергей. — Если я расскажу всё, что мы делаем здесь, то это такая ерунда — эта пародия. Я один, и вам весело. А мы с друзьями сразу разбиваем мангал, вы никуда не едете, здесь гулянка начинается. У меня очень много музыки. Есть режим «диско».
Включает светомузыку.
— Если увлечение связано с риском, то, получается, все отбитые. Любишь на лыжах кататься? Вот ты отбитый, хочешь ноги переломать! Можно докопаться до кого угодно. А людей зависть берёт, что они пыхтят стоят в пробках, а ты на мотоцикле спокойно едешь.
Сейчас Сергей делает ремонт в гараже — отдельное помещение, где будет заниматься покраской.
Бороду мужчина отрастил специально для съёмок в фильме.
— Борода мне для фильма была нужна. 23 февраля ей будет три года. Вот я как раз буду играть греческого бога: (шёпотом) Гефеста.
— Мы думали, Посейдона или Зевса.
— Нет, у них бороды больше.
На стене в углу гаража висят благодарственные письма — от администрации Бердска и регионального Минобра.
— Занимаюсь общественной работой на добровольной основе. Потому что могу это делать. Проходят во дворах открытие и закрытие площадок. Дети со всего района прибегают и тусят. Отдел по делам молодёжи зовёт нас, мы приезжаем, детей катаем на своих мотоциклах. Нам говорят: «Мы думали, вам платят». Я обычно отвечаю: «Ты прикалываешься?» Когда я был маленький и торчал по мотоциклам, то мне его просто увидеть было в кайф. А если на нём можно посидеть, а ещё покатают! Я знаю, что дети испытывают, и мне несложно их порадовать.
— Администрация раньше звала и на 9 Мая, и на День города колонны катать. В последние годы что-то не хотят. Мы против политики. Нам предлагали покатать флаги там определённые. Но мы ответили, что в этом говне не участвуем. В основном работаем с отделом по делам молодёжи. Хотели провести День мотоциклиста и сделать его городским праздником в Бердске. Уже всё было готово, но тут масочный режим и полный облом. Но ничего, на следующий год займём аэродром. Мотослёт хотим сделать. Есть стереотип, что байкеры — пьяные говнюки, а мы показываем обратную сторону, — объясняет мужчина.
Сергей опять закуривает.
— У нас идёт постоянная такая война с людьми. «Вот, вы гоняете по городу 200, постоянно бухие». Я всегда отвечаю: «Так, погоди. Где ж ты у нас видел в городе такую дорогу, что можно 200 разогнаться? Где?» — «Ну, 100!» — «А что это ты уже переобуваешься?» А автомобилисты все шёлковые и пешеходы все такие правильные. Вот едешь спокойно в пробке, не шумишь, спокойно 5–15 километров в час. Какое-нибудь говно на шушлайке специально сидит и поджимает, не пускает тебя. И думаешь — вот дурак он или как? Я всё равно его объеду. И очень странно, что люди на классных новых тачках спокойно пропускают. И думаешь, что система сломана. Кто из них должен быть человечнее?
— Когда я прихожу в школы, то говорю детям — я каждый день вижу, к чему всё это приводит. А водители-дебилы ещё и поощряют пешеходов, например, переходить где попало. Вообще считаю, что это естественный отбор. Если человек дебил, то он сам приведёт к тому, что его не станет. Поэтому я детишкам и рассказываю — помните только о себе. У меня, как у водителя, другая задача. Мне плевать на пешеходов, они мне неинтересны, где они идут и что они делают. Мне главное, чтобы я ни в кого не впилился и в меня никто не впилился — это моя задача. Я за пешехода думать не должен. Они сами за себя отвечают. А в последнее время у нас появилось столько водителей, которых наказать нереально. Вот и думайте, — разводит руками мужчина. — Обычно, когда автоинспекторы проводят занятия, то они говорят, что можно идти на зелёный, да по «зебре». Да буй там плавал. Зелёный свет не гарантирует безопасности. Такое ощущение, что пешеходы у нас, как в игрушках, — сохраняются. А на самом-то деле всё по-другому. Столько примеров тупых аварий, когда люди погибают. И все уверены, что с ними это не произойдёт. А потом с асфальта соскребают.
Помимо занятий в школе, Сергей с друзьями также убирают лес.
— В прошлом году два дня убирали лес от мусора. Туда постоянно приезжают туристы и оставляют после себя мусор. А пацаны наши вообще каждый год это делают, даже не афишируя. Просто берут с собой мешки — и по педалям. Мы собрали два мусоровоза. Опубликовали во всех бердских соцсетях объявление, кто желает — могут присоединиться к уборке. Никого. Ни одного человека. Мы два выходных убирали. И потом я написал: «Спасибо всем, кто присоединился». То есть никому. Как гулять, балдеть — все за. А как за собой убрать... А мы ведь всё сами купили — пакеты, перчатки. Техника была. Упаковались по полной. И, кроме нас, это оказалось никому не нужно. А мы можем это сделать. Ну и ладно.
К пандемии коронавируса Сергей относится, мягко говоря, легкомысленно.
— Да это обычная простуда, что такого. Жри больше лука и чеснока. А на машине у меня наклейка: «Сними намордник. Ты человек, а не собака». А что такого? Пусть звучит оппозиционно. Но я очень плохой человек для нашей власти, — уверен Сергей. — Наоборот, в коронавирус работы — только успевай. Все проснулись по ходу, и делать нечего, мотоцикл надо всем. Я в конце августа отдал мотоцикл после покраски и восстановления, который мне привезли в мае. Представь, какая очередь! И уже на очереди стоят три мотоцикла. Да и так, по мелочи, много заказов. Но у меня сейчас ремонт. 10 лет назад начал этим заниматься. Спроса особого не было. А сейчас нормально. И я на месте не стою, развиваюсь. Нравится мне это дело. Кайфую.
— Сергей, откуда такой позитив?
— Не знаю. У каждого из нас в жизни столько говна. Надо его разбадяживать чем-то хорошим, несмотря ни на что. Что ты переживаешь за сегодняшние проблемы? Завтра новые будут. У меня и погоняло было — по***. С возрастом понимаешь, что раньше это было безразличие, а сейчас это называется свободой — когда ты выпадаешь из системы, когда на тебя не знают, как воздействовать, — потому что тебе... (без разницы — Прим. ред.). Планы у меня сейчас — построить помещение для покраски. А может, по актёрской моей деятельности что-нибудь стрельнёт.
Что ещё почитать про пародии и людей, которые их снимают?
Два года назад популярная новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» опубликовала пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В том же году новосибирские видеоблогеры с канала об оружии Gun Gun Style опубликовали видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам — ролик с участием полуобнажённых девушек-стрелков был снят в тире.