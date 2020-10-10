Логово байкера. Как живёт самый популярный бородач Сибири — звезда пародий на девчачьи фотосессии

Гараж Сергея Погудина сразу даёт понять, что его владелец человек необычный и весёлый. На входе — огромный череп и нецензурные надписи с внутренней стороны двери. Внутри также всё эпатажно — со всех сторон крепкий русский мат вперемешку с простыми жизненными премудростями.



Сергей по-хозяйски наливает нам кофе и ставит печенюшки. О том, что разговор будет весёлым, становится понятно с первой же минуты. Из-под длинной рыжей бороды постоянно выглядывает улыбка. Сергей показывает нам своё «обручальное кольцо».

— Его друг-ювелир сделал. Из серебра. По задней покрышке моего мотоцикла. Я на безымянном пальце его носил, потому что мотоцикл — это моя жена. Потом похудел, кольцо теперь слетает, на среднем ношу. Так-то бабенция есть. Сама не уходит от меня, не знаю почему, — смеётся Сергей.