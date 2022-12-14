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Самую красивую и талантливую студентку выбрали в НГУЭУ — рассматриваем фотографии участниц

В университете также выбрали «Мистера НГУЭУ»

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Конкурс прошел во вторник

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В новосибирском университете НГУЭУ подошел к концу конкурс «Мисс и Мистер Университет — 2022». Финал прошел 13 декабря. «Мисс Университет» стала Елизавета Волгина, а мистером — Михаил Волков. Они учатся на юридическом факультете.

Как рассказали в пресс-службе НГУЭУ, к конкурсу студенты готовились 2,5 месяца. Участники посещали модельное агентство, где их учили дефиле и модельному шагу.

— Ребятам надо было придумать интересный образ для участия в этапе «Мисс и Мистер Стиль». Оценивали наших участников эксперты в сфере моды и дизайна, а также проводилось народное голосование за приз зрительских симпатий, — рассказали в пресс-службе университета.

К Елизавете из Кемерово приехали родственники для поддержки

К Елизавете из Кемерово приехали родственники для поддержки

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Как поделилась с НГС Елизавета Волгина, она на творческом конкурсе исполняла танец.

— У нас было две общих репетиции каждую неделю, после которых я оставалась и отрабатывала свой творческий номер. До сих пор не верю, что выиграла. Буду достойно нести титул «Мисс Университет — 2022», это очень ответственно. Конечно, никакие победы не приходят без каждодневной работы над собой, своими страхами, но от этого и ценнее результат, — поделилась девушка.

За победу студентке юридического подарили станцию «Алиса» и поездку в Шерегеш.

«Первой Вице-Мисс Университет» стала Элина Рудишина

«Первой Вице-Мисс Университет» стала Элина Рудишина

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«Вторая Вице-Мисс Университет» — Мария Наконечная

«Вторая Вице-Мисс Университет» — Мария Наконечная

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Звание «Мисс Бикини» получила Арсения Шарифянова

Звание «Мисс Бикини» получила Арсения Шарифянова

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«Мистер Университет» получил<i class="_"> </i>Михаил Волков

«Мистер Университет» получил Михаил Волков

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«Первым Вице-Мистер Университет» стал Иван Никитин

«Первым Вице-Мистер Университет» стал Иван Никитин

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«Второй Вице-Мистер Университет» — Иван Лихач

«Второй Вице-Мистер Университет» — Иван Лихач

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В начале декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В ДК «Юность» студентки различных факультетов боролись за звание самой красивой и талантливой.

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