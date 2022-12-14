Самую красивую и талантливую студентку выбрали в НГУЭУ — рассматриваем фотографии участниц

Как рассказали в пресс-службе НГУЭУ, к конкурсу студенты готовились 2,5 месяца. Участники посещали модельное агентство, где их учили дефиле и модельному шагу.

— Ребятам надо было придумать интересный образ для участия в этапе «Мисс и Мистер Стиль». Оценивали наших участников эксперты в сфере моды и дизайна, а также проводилось народное голосование за приз зрительских симпатий, — рассказали в пресс-службе университета.

