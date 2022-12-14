Самую красивую и талантливую студентку выбрали в НГУЭУ — рассматриваем фотографии участниц

В новосибирском университете НГУЭУ подошел к концу конкурс «Мисс и Мистер Университет — 2022». Финал прошел 13 декабря. «Мисс Университет» стала Елизавета Волгина, а мистером — Михаил Волков. Они учатся на юридическом факультете.
Как рассказали в пресс-службе НГУЭУ, к конкурсу студенты готовились 2,5 месяца. Участники посещали модельное агентство, где их учили дефиле и модельному шагу.
— Ребятам надо было придумать интересный образ для участия в этапе «Мисс и Мистер Стиль». Оценивали наших участников эксперты в сфере моды и дизайна, а также проводилось народное голосование за приз зрительских симпатий, — рассказали в
Как поделилась с НГС Елизавета Волгина, она на творческом конкурсе исполняла танец.
— У нас было две общих репетиции каждую неделю, после которых я оставалась и отрабатывала свой творческий номер. До сих пор не верю, что выиграла. Буду достойно нести титул «Мисс Университет — 2022», это очень ответственно. Конечно, никакие победы не приходят без каждодневной работы над собой, своими страхами, но от этого и ценнее результат, — поделилась девушка.
За победу студентке юридического подарили станцию «Алиса» и поездку в Шерегеш.
В начале декабря прошел финал конкурса «Мисс НГУ». В ДК «Юность» студентки различных факультетов боролись за звание самой красивой и талантливой.