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Обзор

Гастроли московского театра, Педро Альмодовар в кино и «Ночь искусств» — самые интересные события выходных

Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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В первые дни ноября часто бывает снег, но в этом году будет плюсовая температура

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Грядут длинные выходные, расскажем про несколько событий первых дней ноября. В Новосибирске пройдут гастроли театра имени Вахтангова, библиотеки, музеи и театры города присоединяются к всероссийской акции «Ночь искусств», а в Художественном музее начинает работу выставка Зураба Церетели. Если вдруг на некоторые события не найдете билетик, всё равно есть возможность выбрать что-то по душе из подборки мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой.

Билеты на спектакль московского театра уже раскупили, но есть шанс, что кто-то откажется

Билеты на спектакль московского театра уже раскупили, но есть шанс, что кто-то откажется

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Большое событие в культурной жизни Новосибирска: с 3 по 6 ноября в «Глобусе» пройдут показы спектакля «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Легендарная труппа представит масштабное сценическое полотно по роману Льва Толстого, работа над которым шла четыре года. Билетов уже давно нет, но вдруг вам удастся непосредственно перед началом раздобыть «лишний билетик».

Каменская, 1.

Возрастное ограничение: 16+.

4 ноября театр будет принимать зрителей до полуночи

4 ноября театр будет принимать зрителей до полуночи

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А вот на «Ночь искусств» в «Глобусе» билеты еще есть. 4 ноября с 22:00 до полуночи здесь пройдет проект «ШЕКСПИР БЕЗ/Спредела», включающий перформансы, инсталляцию и интерактивный спектакль. Помещения театра будут поделены на творческие локации и наполнятся актуальными формами современного искусства. Уильям Шекспир — великий английский поэт, писатель и драматург, который жил и творил во второй половине XVI века. Сегодня его пьесы ставят по всему миру чаще, чем произведения любых других авторов. И это понятно, ведь темы, которые поднимал Шекспир, вечны и волнуют каждого человека: жизнь, любовь, смерть, дружба, искусство.

Каменская, 1.

Цена билета: от 400 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

В этом году исполняется 110 лет построенному по проекту архитектора Андрея Крячкова зданию театра «Старый дом»

В этом году исполняется 110 лет построенному по проекту архитектора Андрея Крячкова зданию театра «Старый дом»

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Присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств» и театр «Старый дом». 4 ноября в 16:00 в пространстве «Старого дома» пройдет открытие выставки «ПРЕВРАЩЕНИЕ В ТЕАТР. Школа. Госпиталь. Приют. Контора. Общежитие. Театр». Это событие посвящается сразу трем памятным датам: 85-летию Новосибирской области и 110-летию построенного по проекту архитектора Андрея Крячкова здания, где ровно 55 лет работает труппа театра «Старый дом». В день открытия выставки кураторы проекта проведут экскурсию и расскажут немало интересных историй о здании, известном неординарной сменой своего изначального предназначения.

Большевистская, 45.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение: 12+.

Новосибирцы увидят работы известного скульптора в Художественном музее

Новосибирцы увидят работы известного скульптора в Художественном музее

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В художественном музее открылась выставка Зураба Церетели «Живопись монументалиста». Живая легенда, чье творчество признано во всём мире, — Зураб Константинович создал более 5000 произведений, и в каждом из них можно найти добро, заботу, любовь к человеку и приглашение к диалогу о человечестве.

А 4 ноября пройдет камерный вечер с участием Новосибирского старообрядческого молодежного хора: коллектив выступит в Екатерининском зале музея в 16:00. Совместите поход на камерный вечер «О светло светлая и украсно украшена земля Русская!» с экспозицией «Великая страна — великое искусство»: экскурсии начнутся в 13:00 и в 15:00.

Красный проспект, 5.

Вход на мероприятия по бесплатным билетам, которые можно получить на кассе со стороны Красного проспекта, 5.

Справки по телефону: (383) 223-53-31.

Возрастное ограничение: 6+.

Кадр из фильма «Женщины на грани нервного срыва»

Кадр из фильма «Женщины на грани нервного срыва»

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Если соберетесь в кино, обратите внимание на вернувшийся в прокат фильм Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва», драму итальянского режиссера Марио Мартоне «Ностальгия» о возвращении в родной город спустя 40 лет и российскую комедию «Дикие предки» о противостоянии семей разных национальностей, своеобразную историю Монтекки и Капулетти наших дней.

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Кадр из фильма «Андрей Рублев»

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В кино стоит отправиться не только за новыми кинолентами, но и на встречу с киноведом. 5 ноября видеоконференция с главным редактором журнала «Искусство кино» Станиславом Дединским откроет показ отреставрированной режиссерской версии фильма Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» (СССР, 1966). В фильм вернулись несколько ранее удаленных сцен, и теперь картину можно увидеть в первоначальном авторском замысле.

Ленина, 7, кинотеатр «Победа».

Цена билета: 350 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

В эти выходные перекроют движение на участке улицы Ленина: с 6 ноября по 10 февраля здесь будет «зона гостеприимства».

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