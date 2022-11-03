Гастроли московского театра, Педро Альмодовар в кино и «Ночь искусств» — самые интересные события выходных

А вот на «Ночь искусств» в «Глобусе» билеты еще есть. 4 ноября с 22:00 до полуночи здесь пройдет проект «ШЕКСПИР БЕЗ/Спредела», включающий перформансы, инсталляцию и интерактивный спектакль. Помещения театра будут поделены на творческие локации и наполнятся актуальными формами современного искусства. Уильям Шекспир — великий английский поэт, писатель и драматург, который жил и творил во второй половине XVI века. Сегодня его пьесы ставят по всему миру чаще, чем произведения любых других авторов. И это понятно, ведь темы, которые поднимал Шекспир, вечны и волнуют каждого человека: жизнь, любовь, смерть, дружба, искусство.

