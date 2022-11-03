Гастроли московского театра, Педро Альмодовар в кино и «Ночь искусств» — самые интересные события выходных
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Грядут длинные выходные, расскажем про несколько событий первых дней ноября. В Новосибирске пройдут гастроли театра имени Вахтангова, библиотеки, музеи и театры города присоединяются к всероссийской акции «Ночь искусств», а в Художественном музее начинает работу выставка Зураба Церетели. Если вдруг на некоторые события не найдете билетик, всё равно есть возможность выбрать что-то по душе из подборки мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой.
Большое событие в культурной жизни Новосибирска: с 3 по 6 ноября в «Глобусе» пройдут показы спектакля «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Легендарная труппа представит масштабное сценическое полотно по роману Льва Толстого, работа над которым шла четыре года. Билетов уже давно нет, но вдруг вам удастся непосредственно перед началом раздобыть «лишний билетик».
Каменская, 1.
Возрастное ограничение: 16+.
А вот на «Ночь искусств» в «Глобусе» билеты еще есть. 4 ноября с
Каменская, 1.
Цена билета: от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств» и театр «Старый дом». 4 ноября в
Большевистская, 45.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Возрастное ограничение: 12+.
В художественном музее открылась выставка Зураба Церетели «Живопись монументалиста». Живая легенда, чье творчество признано во всём мире, — Зураб Константинович создал более 5000 произведений, и в каждом из них можно найти добро, заботу, любовь к человеку и приглашение к диалогу о человечестве.
А 4 ноября пройдет камерный вечер с участием Новосибирского старообрядческого молодежного хора: коллектив выступит в Екатерининском зале музея в
Красный проспект, 5.
Вход на мероприятия по бесплатным билетам, которые можно получить на кассе со стороны Красного проспекта, 5.
Справки по телефону:
Возрастное ограничение: 6+.
Если соберетесь в кино, обратите внимание на вернувшийся в прокат фильм Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва», драму итальянского режиссера Марио Мартоне «Ностальгия» о возвращении в родной город спустя 40 лет и российскую комедию «Дикие предки» о противостоянии семей разных национальностей, своеобразную историю Монтекки и Капулетти наших дней.
В кино стоит отправиться не только за новыми кинолентами, но и на встречу с киноведом. 5 ноября видеоконференция с главным редактором журнала «Искусство кино» Станиславом Дединским откроет показ отреставрированной режиссерской версии фильма Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» (СССР, 1966). В фильм вернулись несколько ранее удаленных сцен, и теперь картину можно увидеть в первоначальном авторском замысле.
Ленина, 7, кинотеатр «Победа».
Цена билета: 350 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
В эти выходные перекроют движение на участке улицы Ленина: с 6 ноября по 10 февраля здесь будет «зона гостеприимства».