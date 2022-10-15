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Обзор

Французский артхаус, корейское кино и модный показ дизайнеров: афиша на выходные

Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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Пока в Новосибирске тепло, поэтому можно наслаждаться прогулками

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Очень творческая программа культурных событий подобралась на ближайшие октябрьские выходные. В «Победе» показывают французский артхаус прямиком из нашумевшего креативного кластера ГЭС-2, в «Подземке» — модный показ дизайнеров, а в Музее природы — познавательные лекции про пятна у мухоморов и иголки ежей. Выбирайте самое интересное из подборки мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.

Фильмы идут на франзцуском языке с субтитрами на русском

Фильмы идут на франзцуском языке с субтитрами на русском

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С 13 по 16 октября популярное креативное пространство ГЭС-2 (Москва) и творческое объединение ARTHOUSE приглашают смотреть мировое авторское кино. Приходите на программу «Артхаус: Эпизод 1»: 6 лент об общении и отношениях между людьми (16+). Один из фильмов программы — «Дела человеческие» (18+) с Шарлоттой Гинзбур. Все ленты показывают на французском с русскими субтитрами — отличный шанс попрактиковаться для тех, кто изучает язык.

Где: Ленина, 7, ЦКиО «Победа».

Цена билета: 350 рублей.

Возрастное ограничение: 16+, 18+, в зависимости от фильма.

Кадр из сериала 50/50

Кадр из сериала 50/50

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Очень эмоциональный показ пройдет в завершение фестиваля документального кино Beat Weekend. 15 октября в 16:00 смотрите на большом экране сериал «50/50» о четырех предпринимателях-партнерах. Это честные зарисовки о партнерском бизнесе со всеми его сложностями и открытиями. Новеллы созданы совместно с банком для предпринимателей и предприятий «Точка». Среди героев — Полина и Света из Eggsellent, туристический проект «Снежная долина», основатели школы яхтинга «Сила ветра» Саша и Макс, авторы студии персонажной анимации Petrick, работавшие для Третьяковской галереи, Сбера, Lego, Земфиры, Ивана Дорна.

Где: Ленина, 7, ЦКиО Победа, Ленина, 7.

Цена билета: 350 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

В кинотеатре «Победа» демонстрируют картины корейского кинематографа

В кинотеатре «Победа» демонстрируют картины корейского кинематографа

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Корейское кино давно завоевывает внимание международной публики необычными сюжетами, неожиданными поворотами и непривычными бытовыми реалиями. Посмотреть программу популярных фильмов корейских режиссеров можно 18 и 19 октября. Полные мистики и эксцентризма фильмы Ким Ки Дука и хитовые триллеры Ким Джи Уна — выбирайте фильм на свой вкус.

Где: Ленина, 7, ЦКиО «Победа».

Цена билета: 350 рублей.

Возрастные ограничения: 16+, 18+, в зависимости от фильма.

Деньги от книжной распродажи пойдут на благотворительность

Деньги от книжной распродажи пойдут на благотворительность

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Кто в детстве засиживался допоздна с книгой под одеялом с фонариком? Для всех, кто любит читать и собирать новые сюжеты, в воскресенье, 16 октября, пройдет благотворительная книжная гаражная распродажа «Фонарик». Все средства, вырученные с продажи, организаторы передадут пациентскому сообществу «Остров» и АНО «Диада+1». Также на площадке можно будет вступить в Национальный регистр доноров костного мозга (это быстро, безболезненно, будут нужны паспортные данные), купить приятные товары для уюта и декора на маркете локальных мастеров и послушать лекции в лектории.

Где: Спартака, 12, 5-й этаж, Новоколледж.

Коллекции покажут 50 начинающих дизайнеров

Коллекции покажут 50 начинающих дизайнеров

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15 октября в 17:00 почувствовать атмосферу модного показа можно будет в лофт-парке «Подземка». Вы увидите 50 работ от 15 новосибирских начинающих дизайнеров проекта «Дизайнер 1.0», которые 7 месяцев создавали свои коллекции под руководством опытных мастеров. Победитель проекта без конкурса станет участником международного фестиваля «Точка RU-Сибирь».

Где: Красный проспект, 161.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.

Каждая из 105 литографий, представленных на выставке, представляет собой попытку интегрировать фантазии, свободу, чувства, волю, интуицию художника

Каждая из 105 литографий, представленных на выставке, представляет собой попытку интегрировать фантазии, свободу, чувства, волю, интуицию художника

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В Доме ученых СО РАН открылась выставка гравюр Сальвадора Дали «Священное послание».

Самая масштабная графическая серия величайшего художника ХХ века — иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 литографий нет в собраниях российских музеев, что позволяет без преувеличения назвать этот проект уникальным. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Где: Морской проспект, 23.

Цена билета: от 150 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

В Музее природы расскажут про пятна на мухоморах и иголочки у ежей

В Музее природы расскажут про пятна на мухоморах и иголочки у ежей

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В Музее природы в эти выходные пройдут бесплатные экскурсии по экспозициям. В 12:00 — по выставке «Природа в деталях». Вы узнаете особенности окружающего мира, о которых раньше даже не задумывались: почему у мухомора белые крапинки, где у птиц «зеркало», чем на самом деле являются иголки ежика и зачем мотылькам «шуба».

В 16:00 — бесплатная экскурсия «Птицы и звери Новосибирской области». Экскурсия посвящена современному животному миру Новосибирской области. Вы узнаете, где в нашем регионе обитают пеликаны, какая птица может развить скорость 300 км/ч, чем питается росомаха и есть ли связь между енотом и енотовидной собакой.

Где: Вокзальная магистраль, 11.

Цена входа в музей — 100 рублей, экскурсии бесплатные.

Возрастное ограничение: 0+

Кстати, осень — время желтых листьев и белочек, которые готовятся к зиме и меняют шубку. Недавно фотокорреспондент НГС устроил им настоящую фотосессию.

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