Французский артхаус, корейское кино и модный показ дизайнеров: афиша на выходные

Кто в детстве засиживался допоздна с книгой под одеялом с фонариком? Для всех, кто любит читать и собирать новые сюжеты, в воскресенье, 16 октября, пройдет благотворительная книжная гаражная распродажа «Фонарик». Все средства, вырученные с продажи, организаторы передадут пациентскому сообществу «Остров» и АНО «Диада+1». Также на площадке можно будет вступить в Национальный регистр доноров костного мозга (это быстро, безболезненно, будут нужны паспортные данные), купить приятные товары для уюта и декора на маркете локальных мастеров и послушать лекции в лектории.

