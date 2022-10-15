Французский артхаус, корейское кино и модный показ дизайнеров: афиша на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Очень творческая программа культурных событий подобралась на ближайшие октябрьские выходные. В «Победе» показывают французский артхаус прямиком из нашумевшего креативного кластера ГЭС-2, в «Подземке» — модный показ дизайнеров, а в Музее природы — познавательные лекции про пятна у мухоморов и иголки ежей. Выбирайте самое интересное из подборки мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
С 13 по 16 октября популярное креативное пространство ГЭС-2 (Москва) и творческое объединение ARTHOUSE приглашают смотреть мировое авторское кино. Приходите на программу «Артхаус: Эпизод 1»: 6 лент об общении и отношениях между людьми (16+). Один из фильмов программы — «Дела человеческие» (18+) с Шарлоттой Гинзбур. Все ленты показывают на французском с русскими субтитрами — отличный шанс попрактиковаться для тех, кто изучает язык.
Где: Ленина, 7, ЦКиО «Победа».
Цена билета: 350 рублей.
Возрастное ограничение: 16+, 18+, в зависимости от фильма.
Очень эмоциональный показ пройдет в завершение фестиваля документального кино Beat Weekend. 15 октября в 16:00 смотрите на большом экране сериал «50/50» о четырех предпринимателях-партнерах. Это честные зарисовки о партнерском бизнесе со всеми его сложностями и открытиями. Новеллы созданы совместно с банком для предпринимателей и предприятий «Точка». Среди героев — Полина и Света из Eggsellent, туристический проект «Снежная долина», основатели школы яхтинга «Сила ветра» Саша и Макс, авторы студии персонажной анимации Petrick, работавшие для Третьяковской галереи, Сбера, Lego, Земфиры, Ивана Дорна.
Где: Ленина, 7, ЦКиО Победа, Ленина, 7.
Цена билета: 350 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Корейское кино давно завоевывает внимание международной публики необычными сюжетами, неожиданными поворотами и непривычными бытовыми реалиями. Посмотреть программу популярных фильмов корейских режиссеров можно 18 и 19 октября. Полные мистики и эксцентризма фильмы Ким Ки Дука и хитовые триллеры Ким Джи Уна — выбирайте фильм на свой вкус.
Где: Ленина, 7, ЦКиО «Победа».
Цена билета: 350 рублей.
Возрастные ограничения: 16+, 18+, в зависимости от фильма.
Кто в детстве засиживался допоздна с книгой под одеялом с фонариком? Для всех, кто любит читать и собирать новые сюжеты, в воскресенье, 16 октября, пройдет благотворительная книжная гаражная распродажа «Фонарик». Все средства, вырученные с продажи, организаторы передадут пациентскому сообществу «Остров» и АНО «Диада+1». Также на площадке можно будет вступить в Национальный регистр доноров костного мозга (это быстро, безболезненно, будут нужны паспортные данные), купить приятные товары для уюта и декора на маркете локальных мастеров и послушать лекции в лектории.
Где: Спартака, 12, 5-й этаж, Новоколледж.
15 октября в 17:00 почувствовать атмосферу модного показа можно будет в лофт-парке «Подземка». Вы увидите 50 работ от 15 новосибирских начинающих дизайнеров проекта «Дизайнер 1.0», которые 7 месяцев создавали свои коллекции под руководством опытных мастеров. Победитель проекта без конкурса станет участником международного фестиваля «Точка RU-Сибирь».
Где: Красный проспект, 161.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 16+.
В Доме ученых СО РАН открылась выставка гравюр Сальвадора Дали «Священное послание».
Самая масштабная графическая серия величайшего художника ХХ века — иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 литографий нет в собраниях российских музеев, что позволяет без преувеличения назвать этот проект уникальным. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Где: Морской проспект, 23.
Цена билета: от 150 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
В Музее природы в эти выходные пройдут бесплатные экскурсии по экспозициям. В 12:00 — по выставке «Природа в деталях». Вы узнаете особенности окружающего мира, о которых раньше даже не задумывались: почему у мухомора белые крапинки, где у птиц «зеркало», чем на самом деле являются иголки ежика и зачем мотылькам «шуба».
В 16:00 — бесплатная экскурсия «Птицы и звери Новосибирской области». Экскурсия посвящена современному животному миру Новосибирской области. Вы узнаете, где в нашем регионе обитают пеликаны, какая птица может развить скорость
Где: Вокзальная магистраль, 11.
Цена входа в музей — 100 рублей, экскурсии бесплатные.
Возрастное ограничение: 0+
Кстати, осень — время желтых листьев и белочек, которые готовятся к зиме и меняют шубку. Недавно фотокорреспондент НГС устроил им настоящую фотосессию.