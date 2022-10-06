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Белочки начали менять рыжую шубку на серебристую в Новосибирске — очень милый репортаж

Внутри небольшой бонус в виде бурундука

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Совсем скоро белки станут серыми

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Зима всё ближе, и это можно хорошо увидеть по белкам. Животные уже начали менять летнюю рыжую шубку на серебристую. При этом они не унывают и вовсю запасаются провизией перед холодами.

Тепло еще держится в Новосибирске и на выходных будет отличная погода для прогулок, чтобы посмотреть самим на животных.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков уже успел прогуляться в дендропарке и снять не только белок, а также бурундука!

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В Новосибирске 19 августа белка застряла между рамами окна в помещении детского сада. На помощь были вызваны спасатели МАСС.

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