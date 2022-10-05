По области до +19 градусов: в Новосибирск идет жара из Казахстана

В Новосибирске в ближайшие дни будет всё теплее — в городе воздух днем может прогреться до +17 градусов, а по региону — до +19 градусов.



— Ждем к концу недели волну тепла с достаточно комфортными температурами. Но будет существенный ветер. В городе осадков не ждем. Мы ожидаем с северо-запада небольшую порцию облачности. В тылу будет происходить небольшое выхолаживание. Затем с запада начнет распространяться более теплая воздушная масса, начнет падать давление. С Урала смещается циклон, который принесет к нам южные потоки и очень теплую погоду с Казахстана, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Максимальную температуру по области мы ожидаем 7–9 октября до +18... +19 градусов.