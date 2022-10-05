20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 6/10
usd 58.79
eur 56.17
Тема дняПрогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни
Все новости
Все новости

По области до +19 градусов: в Новосибирск идет жара из Казахстана

Теплый воздух идет в город

1 129
ds

Во второй декаде октября будет неустойчивая погода — то тепло, то холодно

Поделиться

В Новосибирске в ближайшие дни будет всё теплее — в городе воздух днем может прогреться до +17 градусов, а по региону — до +19 градусов.

— Ждем к концу недели волну тепла с достаточно комфортными температурами. Но будет существенный ветер. В городе осадков не ждем. Мы ожидаем с северо-запада небольшую порцию облачности. В тылу будет происходить небольшое выхолаживание. Затем с запада начнет распространяться более теплая воздушная масса, начнет падать давление. С Урала смещается циклон, который принесет к нам южные потоки и очень теплую погоду с Казахстана, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Максимальную температуру по области мы ожидаем 7–9 октября до +18... +19 градусов.

Во второй декаде октября будет неустойчивая погода — то тепло, то холодно.

Завтра, 6 октября, небольшой дождь с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4–7 м/с. Ночью будет +1... +3 градуса, днем ожидается температура +8... +10 градусов.

В пятницу и субботу будет преимущественно без осадков, ветер уже будет южным 3–9 м/с и 6–11 м/с. 7 октября ночью ожидается 0... +2 градуса, в пригороде до -3 градусов, днем +10... +12 градусов. А в субботу, 8 октября, ночью +3... +5, днем +15... +17 градусов.

Гидрометцентр России подготовил прогноз аномалий погоды на ближайшие три месяца. В нем отражена информация о том, какова вероятность того, что среднемесячная температура будет отличаться от нормы для конкретного региона.

По теме

ЖараПогодаТепло
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2