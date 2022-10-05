По области до +19 градусов: в Новосибирск идет жара из Казахстана
Теплый воздух идет в город
В Новосибирске в ближайшие дни будет всё теплее — в городе воздух днем может прогреться до +17 градусов, а по региону — до +19 градусов.
— Ждем к концу недели волну тепла с достаточно комфортными температурами. Но будет существенный ветер. В городе осадков не ждем. Мы ожидаем с северо-запада небольшую порцию облачности. В тылу будет происходить небольшое выхолаживание. Затем с запада начнет распространяться более теплая воздушная масса, начнет падать давление. С Урала смещается циклон, который принесет к нам южные потоки и очень теплую погоду с Казахстана, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Максимальную температуру по области мы ожидаем 7–9 октября до
Во второй декаде октября будет неустойчивая погода — то тепло, то холодно.
Завтра, 6 октября, небольшой дождь с мокрым снегом, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 4–7 м/с. Ночью будет
В пятницу и субботу будет преимущественно без осадков, ветер уже будет южным 3–9 м/с и 6–11 м/с. 7 октября ночью ожидается
Гидрометцентр России подготовил прогноз аномалий погоды на ближайшие три месяца. В нем отражена информация о том, какова вероятность того, что среднемесячная температура будет отличаться от нормы для конкретного региона.