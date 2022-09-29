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Аномальные морозы или теплый декабрь? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на три месяца

Гидрометцентр составил вероятностный прогноз

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Среднемесячная температура опустится ниже 0 градусов в декабре

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Гидрометцентр России подготовил прогноз аномалий погоды на ближайшие три месяца. В нем отражена информация о том, какова вероятность того, что среднемесячная температура будет отличаться от нормы для конкретного региона. Рассказываем, какой погоды ждать в Новосибирске.

По данным сайта Росгидрометцентра, в октябре температура воздуха в Новосибирске будет держаться на уровне нормы с вероятностью в 60%. Для октября она составляет +3,7 градуса.

— Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в северных, центральных и восточных районах Сибирского федерального округа, на севере Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае, — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Морозы в октябре маловероятны

Морозы в октябре маловероятны

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В ноябре температура также может опуститься до среднемесячного показателя в -6,5 градуса. В соседних регионах также ожидается погода в пределах нормы.

Температура продержится на среднем уровне

Температура продержится на среднем уровне

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В декабре температура также обещает держаться на привычном уровне. Среднемесячный показатель за период с 1991 по 2020 годы составляет -13,2 градуса.

— Средняя месячная температура выше нормы ожидается на Таймыре, на северо-востоке Якутии; ниже нормы — на большей части Чукотки, Камчатки и Магаданской области, на Тихоокеанском побережье Хабаровского края, — сообщают синоптики.

Каким будет количество осадков зимой, пока в прогнозе не указано

Каким будет количество осадков зимой, пока в прогнозе не указано

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Накануне НГС изучил прогноз погоды на октябрь в Новосибирске, который составили специальные погодные интернет-сервисы. Ожидается, что в городе будет пасмурно, при этом днем температура большую часть времени продержится на уровне выше нуля. Читайте подробности.

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