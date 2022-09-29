Аномальные морозы или теплый декабрь? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на три месяца

Гидрометцентр России подготовил прогноз аномалий погоды на ближайшие три месяца. В нем отражена информация о том, какова вероятность того, что среднемесячная температура будет отличаться от нормы для конкретного региона. Рассказываем, какой погоды ждать в Новосибирске.

По данным сайта Росгидрометцентра, в октябре температура воздуха в Новосибирске будет держаться на уровне нормы с вероятностью в 60%. Для октября она составляет +3,7 градуса.