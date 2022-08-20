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Белка застряла между рамами окна в детском саду — ей помогали выбраться спасатели МАСС

Белка не пострадала и была выпущена на волю

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В Новосибирске 19 августа белка застряла между рамами окна в помещении детского сада. Инцидент произошел около трех часов дня. На помощь были вызваны спасатели МАСС.

— В Калининском районе на улице Объединения в детском саду белка застряла между рамами окна в помещении. Помощь оказана. Белка извлечена из оконных рам, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Как уточнили в пресс-службе, белку выпустили на волю. Ей не потребовалась помощь специалистов.

Вечером 12 августа в Советском районе собака провалилась в открытый люк. Пес не мог выбраться сам, поэтому ему на помощь пришли спасатели МАСС.

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БелкаДетский садСпасатели
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