Собака провалилась в люк на Бульваре Молодежи — ей помогли спасатели
Животное было под землей почти час
Вчера вечером в Советском районе собака провалилась в открытый люк. Пес не мог выбраться сам, поэтому ему на помощь пришли спасатели МАСС.
Как рассказали спасатели, в 19:17 очевидец сообщил, что в заброшенном здании на Бульваре Молодежи собака провалилась в люк.
— Прибывшие по указанному адресу спасатели подняли собаку на поверхность, — сообщили в МАСС.
Люк закрыли деревянной крышкой и огородили. К 20 часам работы закончили.
В апреле новосибирец в затоне Яринский пытался спасти собаку, которая провалилась под лед, но сам упал в воду. Ему вместе с собакой помогли выбраться спасатели МАСС.