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Собака провалилась в люк на Бульваре Молодежи — ей помогли спасатели

Животное было под землей почти час

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Так пес выглядел после спасения

Так пес выглядел после спасения

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Вчера вечером в Советском районе собака провалилась в открытый люк. Пес не мог выбраться сам, поэтому ему на помощь пришли спасатели МАСС.

Как рассказали спасатели, в 19:17 очевидец сообщил, что в заброшенном здании на Бульваре Молодежи собака провалилась в люк.

— Прибывшие по указанному адресу спасатели подняли собаку на поверхность, — сообщили в МАСС.

Люк закрыли деревянной крышкой и огородили. К 20 часам работы закончили.

В апреле новосибирец в затоне Яринский пытался спасти собаку, которая провалилась под лед, но сам упал в воду. Ему вместе с собакой помогли выбраться спасатели МАСС.

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