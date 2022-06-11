Слепая дегустация: реально ли отличить «как бы кока-колу» от оригинала (вы удивитесь)
Разбираемся, в чем разница между отечественной и западной газировкой
Coca-Cola и Pepsi понемногу сдают позиции на российском рынке общепита. Популярную газировку из кафе и ресторанов вытесняют отечественные аналоги вроде «Байкала» и «Дюшеса». Из-за санкций они стали и доступнее, и дешевле, так что даже «Бургер Кинг» ввел в меню напитки из «Черноголовки».
Некоторые российские аналоги похожи на зарубежные не только названием, но и упаковкой. А что с их вкусом? Мы решили узнать в ходе слепого эксперимента: разлили по стаканам три пары похожих напитков и попросили респондентов определить, в каком что. Как думаете, какая часть опрошенных ответила правильно?
Что с чем сравнивали?
Для эксперимента мы взяли популярные сладкие газировки Coca-Cola, Fanta и Sprite и сравнили их с российскими аналогами Cool Cola, Fancy и Street (у них даже этикетки похожи — смотрите не перепутайте в магазине!). Раскрученные газировки по акции удалось купить по 83 рубля (за 900 мл), более скромные российские — по 89 рублей (1,5 литра).
И те и другие напитки мы разлили по прозрачным пластиковым стаканам без меток, а респондентам предложили, опираясь на собственные чувства, определить, в какой емкости оригинальный вкус, а в какой — импортозамещенный. Спойлер: выбрать оказалось очень сложно.
Среди испытуемых были как фанаты газировки, так и те, кто предпочитает ее не пить. В роли джокера выступил бармен заведения Right Hops Дима — его профессиональные рецепторы способны отличить даже казахстанскую Coca-Cola от российской.
Что получилось?
Узнав правила, добровольцы, смеясь, заявляли, что легко сделают правильный выбор, но спотыкались уже на первых глотках: оказалось, что Coca-Cola и Cool Cola — словно братья-близнецы. Отличия, конечно, есть, но минимальные. В слепой дегустации многие говорили, что у отечественной газировки больше сахара и более приятный вкус, а настоящую Coca-Cola подозревали в добавлении сахарозаменителей.
Sprite дался испытуемым довольно легко. У отечественного аналога они отмечали менее выразительный запах и отсутствие характерного лимонного вкуса. Но самые большие сомнения у добровольцев вызывала Fanta. Ее чаще всего путали с российской газировкой (Fancy). Отечественный продукт привлекал и апельсиновым вкусом, и приятным запахом. На этом пункте ошибся даже опытный боец — бармен Дима.
В качестве вывода многие дегустаторы отмечали, что были удивлены такой схожестью напитков. Угадать газировки на 100% смогли лишь двое испытуемых из девяти. Coca-Cola и Sprite вычислили 66% участников эксперимента, а вот Fanta угадать смогли только 44% — российский аналог большинству показался приятнее на вкус.
Кстати, год назад мы проводили подобный эксперимент: пытались отличить колу от пепси. Посмотрите, реально ли справиться с таким заданием.
О газировке ходит множество мифов. Мы разбирались вместе с ученым-химиком, правда ли, что благодаря куче химии колой можно мыть посуду, очищать ржавчину и даже возвращать блеск тусклым волосам. Посмотрите также 10 полезных свойств кока-колы.
В том, что будет с бизнесом Coca-Cola в России из-за санкций, мы разбирались здесь.