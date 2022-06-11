Слепая дегустация: реально ли отличить «как бы кока-колу» от оригинала (вы удивитесь)

Coca-Cola и Pepsi понемногу сдают позиции на российском рынке общепита. Популярную газировку из кафе и ресторанов вытесняют отечественные аналоги вроде «Байкала» и «Дюшеса». Из-за санкций они стали и доступнее, и дешевле, так что даже «Бургер Кинг» ввел в меню напитки из «Черноголовки».



Некоторые российские аналоги похожи на зарубежные не только названием, но и упаковкой. А что с их вкусом? Мы решили узнать в ходе слепого эксперимента: разлили по стаканам три пары похожих напитков и попросили респондентов определить, в каком что. Как думаете, какая часть опрошенных ответила правильно?

