В новосибирский парк привезли Як-40. Как он выглядит и когда можно будет посидеть в кабине пилота?
Самолету больше 40 лет
В новосибирском парке музеев «Галерея времени» появился новый экспонат — самолет Як-40, сообщил НГС исполнительный директор парка Ренат Бекмухаметов.
Сейчас самолет реставрируют, и на него можно только посмотреть. По планам руководства парка, объект откроют для посещения к осени. Тогда гости смогут попасть в салон и даже в кабину пилота.
— Як-40 уже начали собирать, это будет полноценная действующая экспозиция. Ранее самолет находился на территории Чкаловского завода. Он перевозил пассажиров, в 90-х годах был авиалабораторией, мы приняли решение переместить его к нам для сохранения. У него есть люк в хвостовой части, открывается, и сразу лесенка, откуда попадаешь в салон, а оттуда — в кабину пилота. После реставрации посетители смогут побывать и в салоне, и в кабине, — говорит Ренат Бекмухаметов.
Сумму сделки собеседник раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.
— У нас планы восстановить самолет до оригинального вида. Планируем представить его посетителям парка к осени. Есть люди, которые одержимы авиацией, они нам помогают. Среди них есть бывшие летчики. Посетители парка рассказывают, что для них это знаковый самолет. Они вспоминают, как в детстве летали с севера на юг и с юга на север с родителями, у людей очень сильные эмоции при встрече с ним, — говорит представитель парка.
В парке музеев «Галерея времени» уже есть вертолет Ми-8, он уже открыт для посещения. На площадке собрана и хранится техника времен СССР. Взрослый билет стоит 500 рублей, детский и льготный билеты стоят 350 рублей.
Як-40 — первый в мире турбореактивный пассажирский самолет для местных авиалиний, разработанный в СССР в 1960-е годы. Разработан в 1964 году как замена Ил-12 и Ил-14. Серийное производство самолета было прекращено в 1981 году из-за перехода завода-изготовителя на производство нового самолета Як-42 (источник: «Википедия»).
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