В новосибирский парк привезли Як-40. Как он выглядит и когда можно будет посидеть в кабине пилота?

Сейчас самолет реставрируют, и на него можно только посмотреть. По планам руководства парка, объект откроют для посещения к осени. Тогда гости смогут попасть в салон и даже в кабину пилота.



— Як-40 уже начали собирать, это будет полноценная действующая экспозиция. Ранее самолет находился на территории Чкаловского завода. Он перевозил пассажиров, в 90-х годах был авиалабораторией, мы приняли решение переместить его к нам для сохранения. У него есть люк в хвостовой части, открывается, и сразу лесенка, откуда попадаешь в салон, а оттуда — в кабину пилота. После реставрации посетители смогут побывать и в салоне, и в кабине, — говорит Ренат Бекмухаметов.