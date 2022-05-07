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Хроника

Танк на берегу Оби привлек внимание новосибирцев — мы нашли его создателя и владельца

Оказалось, что модель Т-34 стоит возле Димитровского моста уже год и у него есть хозяин

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Один из создателей танка — Вячеслав Веревочкин-младший — внук известного конструктора военной техники Вячеслава Веревочкина

Один из создателей танка — Вячеслав Веревочкин-младший — внук известного конструктора военной техники Вячеслава Веревочкина

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На днях паблики Новосибирска в очередной раз облетело фото танка Т-34, стоящего на берегу Оби в районе Димитровского моста. Уже на протяжении года кадры с техникой периодически появляются в соцсетях, и всякий раз горожане задаются вопросом — откуда взялся танк посреди города. Редакция НГС выяснила, что это за техника, кому принадлежит и почему стоит у Димитровского моста.

«Болгарка, сварка, кувалда — все мои инструменты»

Размещенный у моста Т-34 — это не настоящий танк, а модель. Одним из ее создателей является Вячеслав Веревочкин-младший — внук известного конструктора военной техники Вячеслава Владимировича Веревочкина.

Веревочкин Вячеслав Владимирович родился 27 июля 1957 года в Новосибирске. В 1974 году после окончания школы поступил в танковое училище. Более 30 лет прослужил в армии, выйдя на пенсию в 2006-м, занялся изготовлением точных полноразмерных копий танков времен Великой Отечественной войны. Конструктор прославился на всю страну своим необычным хобби, когда режиссер Никита Михалков заказал у него макет немецкого танка для картины «Утомленные солнцем-2». Он скончался вечером 11 октября 2012 года у себя дома в селе Большой Оёш под Новосибирском. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Веревочкин-младший рассказал НГС, для кого его сделали и во сколько обошлась работа.

— Эту модель танка Т-34 мы с отцом сделали в 2021 году. Танк на ходу, может развивать скорость до 40 км/ч. Двигатель танковый стоит, мы взяли базу с тягача годов 70-х (АТС-59). Делали мы его полгода, обычно быстрее, но в этом случае заказчик сам искал запчасти, и работа растянулась во времени, — говорит конструктор.

Этот танк обошелся в 500 тысяч — по словам мастера, это — «копейки». Обычно его танки стоят 2–2,5 миллиона рублей.

Иван Мороз (слева), Вячеслав Веревочкин-старший (третий справа), Василий Юрченко (второй справа), Владимир Городецкий (справа)

Иван Мороз (слева), Вячеслав Веревочкин-старший (третий справа), Василий Юрченко (второй справа), Владимир Городецкий (справа)

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Танки семьи Веревочкиных засветились в кинематографе. Их можно увидеть в фильмах «Белый тигр» и «А зори здесь тихие» Карена Шахназарова, «Лейтенант Суворов» Алексея Козлова.

— Дед был военным, он подполковник, вышел на пенсию. Раньше мы жили в Новосибирске, переехали в Колывань, построили дом. Дед решил танк первый построить с нуля. Выбор пал на Т-26. Все думали в деревне: дурачок. А затем его танки стали покупать, в 18 лет дед мне «Мерседес» купил, наша техника засветилась в кино. Мы встречались с режиссерами лично. Постепенно к работе деда подключились мы с отцом, — рассказывает Вячеслав.

После ухода из жизни деда Вячеслав продолжил его дело.

— Я в гараже постоянно с техникой. Детали для танков собираю в разных местах. Что-то ищу в интернете, знакомые помогают, металл покупаю на заводах. Болгарка, сварка, кувалда — все мои инструменты, — объясняет внук мастера.

Вячеслав Веревочкин с внуком Вячеславом и режиссером Кареном Шахназаровым. Сибиряк делал танк для его фильма «А зори здесь тихие»

Вячеслав Веревочкин с внуком Вячеславом и режиссером Кареном Шахназаровым. Сибиряк делал танк для его фильма «А зори здесь тихие»

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Сибирские модели танков отправляли и за границу.

— За 20 лет мы с дедом собрали 70 единиц военной техники. Чаще всего заказывают Т-34 и «Катюшу». Зарубежные модели танков заказывают реже. Также мы собирали «Тигр», Т-2, Т-3, Т-28. Парк в Костанае в Казахстане приобрел несколько единиц, теперь они стоят там. Приезжал афроамериканец — они снимали фильм, у них сроки горели, но таможня танк не пропустила.

«У танка есть владелец»


Мы нашли и владельца Т-34. Сергей Николаевич (попросивший не указывать свою фамилию) рассказал, что танк является символом гордости за свою страну и город.

— Танк я сделал лично для себя к 9 Мая. Это было сделано для души. Мне нравится, когда по нему ползают ребятишки, играют. Ну и пусть краска слезет — покрасим. Зато они его видят не на картинке. Чистоту на территории навожу за свой счет, поставил урны, чищу берег, — объяснил Сергей Николаевич.

Несмотря на то что у танка есть владелец, подойти к местной достопримечательности может любой желающий

Несмотря на то что у танка есть владелец, подойти к местной достопримечательности может любой желающий

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Собеседник добавил, что любопытные горожане регулярно доставляют ему беспокойство: делают снимки не только танка, но и другой его собственности, распространяют недостоверную информацию о танке в Сети.

— Это частная собственность. Танк стоит на арендованной мною земле. Танк не бесхозный, у него есть владелец, — говорит Сергей Николаевич.

О себе владелец танка рассказывать не стал.

Также мы рассказывали, как новосибирец сделал из старой посудины базу отдыха на воде — там отдыхали Карелин и Лена Ленина. Посмотрите фоторепортаж с необычного судна, где есть дубовый штурвал, старинный якорь, гостиная с камином и баня.

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