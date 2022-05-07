Танк на берегу Оби привлек внимание новосибирцев — мы нашли его создателя и владельца

Веревочкин Вячеслав Владимирович родился 27 июля 1957 года в Новосибирске. В 1974 году после окончания школы поступил в танковое училище. Более 30 лет прослужил в армии, выйдя на пенсию в 2006-м , занялся изготовлением точных полноразмерных копий танков времен Великой Отечественной войны. Конструктор прославился на всю страну своим необычным хобби, когда режиссер Никита Михалков заказал у него макет немецкого танка для картины «Утомленные солнцем-2». Он скончался вечером 11 октября 2012 года у себя дома в селе Большой Оёш под Новосибирском. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.



Веревочкин-младший рассказал НГС, для кого его сделали и во сколько обошлась работа.