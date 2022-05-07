Танк на берегу Оби привлек внимание новосибирцев — мы нашли его создателя и владельца
Оказалось, что модель
На днях паблики Новосибирска в очередной раз облетело фото танка
«Болгарка, сварка, кувалда — все мои инструменты»
Размещенный у моста
Веревочкин Вячеслав Владимирович родился 27 июля 1957 года в Новосибирске. В 1974 году после окончания школы поступил в танковое училище. Более
Веревочкин-младший рассказал НГС, для кого его сделали и во сколько обошлась работа.
— Эту модель танка
Этот танк обошелся в 500 тысяч — по словам мастера, это — «копейки». Обычно его танки стоят 2–2,5 миллиона рублей.
Танки семьи Веревочкиных засветились в кинематографе. Их можно увидеть в фильмах «Белый тигр» и «А зори здесь тихие» Карена Шахназарова, «Лейтенант Суворов» Алексея Козлова.
— Дед был военным, он подполковник, вышел на пенсию. Раньше мы жили в Новосибирске, переехали в Колывань, построили дом. Дед решил танк первый построить с нуля. Выбор пал на
После ухода из жизни деда Вячеслав продолжил его дело.
— Я в гараже постоянно с техникой. Детали для танков собираю в разных местах. Что-то ищу в интернете, знакомые помогают, металл покупаю на заводах. Болгарка, сварка, кувалда — все мои инструменты, — объясняет внук мастера.
Сибирские модели танков отправляли и за границу.
— За 20 лет мы с дедом собрали 70 единиц военной техники. Чаще всего заказывают Т-34 и «Катюшу». Зарубежные модели танков заказывают реже. Также мы собирали «Тигр»,
«У танка есть владелец»
Мы нашли и владельца
— Танк я сделал лично для себя к 9 Мая. Это было сделано для души. Мне нравится, когда по нему ползают ребятишки, играют. Ну и пусть краска слезет — покрасим. Зато они его видят не на картинке. Чистоту на территории навожу за свой счет, поставил урны, чищу берег, — объяснил Сергей Николаевич.
Собеседник добавил, что любопытные горожане регулярно доставляют ему беспокойство: делают снимки не только танка, но и другой его собственности, распространяют недостоверную информацию о танке в Сети.
— Это частная собственность. Танк стоит на арендованной мною земле. Танк не бесхозный, у него есть владелец, — говорит Сергей Николаевич.
О себе владелец танка рассказывать не стал.
Также мы рассказывали, как новосибирец сделал из старой посудины базу отдыха на воде — там отдыхали Карелин и Лена Ленина. Посмотрите фоторепортаж с необычного судна, где есть дубовый штурвал, старинный якорь, гостиная с камином и баня.