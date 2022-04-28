Сибиряк поймал в Обском водохранилище огромного судака длиной почти метр

Новосибирец поймал в Обском водохранилище огромного судака — вес рыбы составил 9,2 килограмма, а длина — 90 сантиметров.



— Поймал его на Обском водохранилище в Ордынском районе на спиннинг с берега. Поклевка произошла уже под вечер, солнце почти село. Спиннинг для такой рыбы достаточно деликатный, тестом до 18 грамм. Оснастка джиг-риг. Проводка не быстрая, с волочением по дну, — объяснил корреспонденту НГС рыбак Иван Скачков. — Чтобы поймать такую рыбу, нужно терпение и труд.