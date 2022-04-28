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Сибиряк поймал в Обском водохранилище огромного судака длиной почти метр

Вес рыбы составил более 9 килограмм

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Улов рыбаку дался нелегко

Улов рыбаку дался нелегко

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Новосибирец поймал в Обском водохранилище огромного судака — вес рыбы составил 9,2 килограмма, а длина — 90 сантиметров.

— Поймал его на Обском водохранилище в Ордынском районе на спиннинг с берега. Поклевка произошла уже под вечер, солнце почти село. Спиннинг для такой рыбы достаточно деликатный, тестом до 18 грамм. Оснастка джиг-риг. Проводка не быстрая, с волочением по дну, — объяснил корреспонденту НГС рыбак Иван Скачков. — Чтобы поймать такую рыбу, нужно терпение и труд.

Точный вес рыбы

Точный вес рыбы

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Он добавил, что улов дался нелегко.

— Я почувствовал удар и тяжесть. Он не всегда давал себя тащить и давил сильно, — отметил сибиряк. — Получил огромную дозу адреналина.

Ранее НГС рассказывал, как сибиряк изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.

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