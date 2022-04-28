Сибиряк поймал в Обском водохранилище огромного судака длиной почти метр
Вес рыбы составил более
Новосибирец поймал в Обском водохранилище огромного судака — вес рыбы составил 9,2 килограмма, а длина — 90 сантиметров.
— Поймал его на Обском водохранилище в Ордынском районе на спиннинг с берега. Поклевка произошла уже под вечер, солнце почти село. Спиннинг для такой рыбы достаточно деликатный, тестом до 18 грамм. Оснастка джиг-риг. Проводка не быстрая, с волочением по дну, — объяснил корреспонденту НГС рыбак Иван Скачков. — Чтобы поймать такую рыбу, нужно терпение и труд.
Он добавил, что улов дался нелегко.
— Я почувствовал удар и тяжесть. Он не всегда давал себя тащить и давил сильно, — отметил сибиряк. — Получил огромную дозу адреналина.
Ранее НГС рассказывал, как сибиряк изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.