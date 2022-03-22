22 марта вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняРейс из Новосибирска задержали для проверки
Все новости
Все новости

«Суровое отечественное импортозамещение»: новосибирец сделал каяк для рыбалки из пенопласта

Цены на импортные лодки слишком выросли, но сибиряк нашел решение

213
4Обсудить

Поделиться

Вот такой каяк выстругал сибиряк

Вот такой каяк выстругал сибиряк

Поделиться

Сибиряк изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.

— Они на покупных плавают. Цены на них и до последних событий были космические, а сейчас еще поднялись. Порядка 100 тысяч стоит. А я на свой каяк потратил сейчас около 5 тысяч рублей. Суровое отечественное импортозамещение, — объяснил корреспонденту НГС Александр Зайцев.

Сейчас он будет покупать эпоксидные смолы, чтобы залить каяк. В итоге он должен получится пластиковым с пенопластом внутри.

— К сезону уже точно будет готов. Можно будет плавать по малым рекам, например, в Колыванском районе. Да и на Обском водохранилище, если волн не будет, — отметил сибиряк.

Форму он изготовил за два дня.

В апреле прошлого года жители Барабинска решили бороться со снегом и грязью на дорогах своими силами. Один из жителей приделал к машине лопату и решил почистить улицу. Произошедшее попало на видео и быстро разлетелось в группах WhatsApp.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирсклодкарыбалка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter