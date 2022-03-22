«Суровое отечественное импортозамещение»: новосибирец сделал каяк для рыбалки из пенопласта

Сибиряк изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.

— Они на покупных плавают. Цены на них и до последних событий были космические, а сейчас еще поднялись. Порядка 100 тысяч стоит. А я на свой каяк потратил сейчас около 5 тысяч рублей. Суровое отечественное импортозамещение, — объяснил корреспонденту НГС Александр Зайцев.

Сейчас он будет покупать эпоксидные смолы, чтобы залить каяк. В итоге он должен получится пластиковым с пенопластом внутри.