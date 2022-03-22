«Суровое отечественное импортозамещение»: новосибирец сделал каяк для рыбалки из пенопласта

Сибиряк изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.
— Они на покупных плавают. Цены на них и до последних событий были космические, а сейчас еще поднялись. Порядка 100 тысяч стоит. А я на свой каяк потратил сейчас около 5 тысяч рублей. Суровое отечественное импортозамещение, — объяснил корреспонденту НГС Александр Зайцев.
Сейчас он будет покупать эпоксидные смолы, чтобы залить каяк. В итоге он должен получится пластиковым с пенопластом внутри.
— К сезону уже точно будет готов. Можно будет плавать по малым рекам, например, в Колыванском районе. Да и на Обском водохранилище, если волн не будет, — отметил сибиряк.
Форму он изготовил за два дня.
В апреле прошлого года жители Барабинска решили бороться со снегом и грязью на дорогах своими силами. Один из жителей приделал к машине лопату и решил почистить улицу. Произошедшее попало на видео и быстро разлетелось в группах WhatsApp.