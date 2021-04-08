Сибиряк устал от засыпанных снегом улиц и прицепил к УАЗу огромную лопату, чтобы чистить дорогу у дома

Уставший от снега на улицах сибиряк прицепил к УАЗу огромную лопату
Жители Барабинска решили бороться со снегом и грязью на дорогах своими силами. Один из жителей приделал к машине лопату и решил почистить улицу. Произошедшее попало на видео и быстро разлетелось в группах WhatsApp.
— Живу я в таком районе города Барабинска, где за зиму трактор раз-два почистит улицу. Звонишь в администрацию, а им техники не хватает, они заняты. Я только свою улицу чищу, и уже не первый раз, а тут на видео попал, и выложили в соцсети. Всё полностью самодельное оборудование, из головы взял, — рассказал житель Барабинска Константин. — Такая ситуация во всём городе.
В итоге жители Барабинска так вдохновились разработкой Константина, что составили шуточный пресс-релиз для СМИ и прислали его в редакцию НГС.
— В Барабинске на уборку улиц от снега вышла уникальная техника. Она разработана местными инженерами и уже вызвала интерес крупных автомобильных производителей. Преимущество разработки в том, что она может выполнять сразу несколько задач: чистить снег, подвозить воду, использоваться в качестве машины скорой помощи. Иначе говоря — выполнять те задачи, которые не под силу местным властям. Авторы изобретения говорят, что хотят попросить мэрию города объявить тендер на закупку подобной техники. Поскольку нечищеных улиц в городе много, то борьба за право поставлять «новинки» развернется нешуточная. Также барабинские конструкторы приступили к разработке мусоровозов на базе старых «запорожцев» и карет скорой помощи на базе мотоциклов. Особое место в планах разработчиков занимает идея пустить по городу пассажирский транспорт на конной тяге, — говорится в письме.
В администрации города Барабинска отказались комментировать ситуацию по телефону, НГС отправил запрос властям на электронную почту, ответ на него получен не был.
В Новосибирске также складывается непростая ситуация на дорогах — активно тает снег, который образует огромные лужи и даже целые реки. Вчера мы рассказывали об «океане» на Петухова, который после публикации видео безуспешно попытались откачать работники по заказу администрации Кировского района.