Сибиряк устал от засыпанных снегом улиц и прицепил к УАЗу огромную лопату, чтобы чистить дорогу у дома

Жители Барабинска решили бороться со снегом и грязью на дорогах своими силами. Один из жителей приделал к машине лопату и решил почистить улицу. Произошедшее попало на видео и быстро разлетелось в группах WhatsApp.



— Живу я в таком районе города Барабинска, где за зиму трактор раз-два почистит улицу. Звонишь в администрацию, а им техники не хватает, они заняты. Я только свою улицу чищу, и уже не первый раз, а тут на видео попал, и выложили в соцсети. Всё полностью самодельное оборудование, из головы взял, — рассказал житель Барабинска Константин. — Такая ситуация во всём городе.