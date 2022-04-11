На закрытии сезона в Шерегеше выступит Клава Кока

Хедлайнером закрытия сезона 2021–2022 годов в Шерегеше станет певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока. Она представит публике новую песню, сообщили изданию NGS42.RU сегодня, 11 апреля, в дирекции горнолыжного курорта.



Как уточнил представитель дирекции, на закрытии зимнего сезона в Шерегеше 23 апреля также выступит трибьют-группа Metallica. Помимо этого, состоится экстрим-шоу с участием ведущих каскадеров России. Перед зрителями выступят в том числе мотоциклисты, мастера паркура и трюков на высоте.