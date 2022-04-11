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На закрытии сезона в Шерегеше выступит Клава Кока

Также на горнолыжном курорте пройдет экстрим-шоу с участием байкеров

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Перед концертом звезды и посетители курорта смогут подняться в небо на воздушном шаре

Перед концертом звезды и посетители курорта смогут подняться в небо на воздушном шаре

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Хедлайнером закрытия сезона 2021–2022 годов в Шерегеше станет певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока. Она представит публике новую песню, сообщили изданию NGS42.RU сегодня, 11 апреля, в дирекции горнолыжного курорта.

Как уточнил представитель дирекции, на закрытии зимнего сезона в Шерегеше 23 апреля также выступит трибьют-группа Metallica. Помимо этого, состоится экстрим-шоу с участием ведущих каскадеров России. Перед зрителями выступят в том числе мотоциклисты, мастера паркура и трюков на высоте.

Кроме того, на мероприятии приготовят гигантский шашлык, попробовать который смогут все гости Шерегеша. Также на курорте пройдет битва шеф-поваров.

Всего, по данным дирекции Шерегеша, на закрытии сезона будут работать более 20 различных площадок. Ожидается, что время запуска каждой из них и более детальную программу события опубликуют ближе к 23 апреля.

Как писал NGS42.RU, в 2022 году в Шерегеше решили не проводить в конце зимнего сезона традиционный фестиваль «Грелка» — его перенесли на 2023 год. Вместо этого на курорте состоится праздник «Объединяем сезоны». Организаторы позиционируют его как «большое шоу солнца и снега».

Клава КокаШерегеш
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