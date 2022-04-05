Журналист нашла на антресолях прабабушкину кулинарную книжку. Публикуем рецепты 150-летней давности

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Яблочный блин

«Возьми 3–4 ложки муки, разотри с двумя-тремя сырыми яйцами, налей неснятого молока столько, чтобы образовалось совершенно жидкое тесто, которое бы можно было черпать ложкою. Посоли, разогрей сковороду, подмажь маслом, налей тесто потолще, положи слой яблоков, резаных кружками. Налей еще теста и поставь жариться. Когда нижняя часть поспеет, переверни блин и дай поспеть другой стороне. Подают с мелким сахаром или с вареньем.



Муки от 3–4 ложек, яиц от 3 или 4 штук, молоко по пропорциям; яблок — от 5 до 10 штук».