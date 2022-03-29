Новосибирск оказался на 5-м месте по числу новых пользователей в «Одноклассниках»

Новосибирск вошел в топ-10 городов по количеству новых пользователей в «Одноклассниках», об этом сообщила пресс-служба социальной сети. По данным за март 2022 года, больше всего людей зарегистрировалось в Москве и Краснодаре, Новосибирск — на
Чаще всего регистрируются пользователи от 25 до 45 лет. Женщин, которые используют «Одноклассники», на 2% больше, чем мужчин.
— Пользователи после регистрации создали свыше 4,3 миллиона дружб, а при первом общении чаще всего использовали подарки и стикеры, — написано в сообщении от пресс-службы.
В социальной сети отправили больше 5,8 миллиона подарков и 1,9 миллиона стикеров. Из стикеров активнее использовали изображения котов, реже — ежа. Новые пользователи чаще всего слушали треки Artik & Asti, Anivar и ZIVERT, самыми прослушиваемыми песнями стали Artik & Asti feat. Артем Качер «Грустный дэнс» и ANIVAR «Любимый человек».
С начала марта опубликовали 430 тысяч фото и видео. Еженедельно создают 40 тысяч новых групп. С марта прошлого года число созданных групп в неделю выросло на 92%.
Недавно НГС писал о том, на что заменить заблокированные социальные сети, какие есть варианты, читайте здесь.