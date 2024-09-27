«Школа пошутила»: восьмиклассников новосибирского лицея перевели на странную пятидневку — выходной у них в среду

По словам женщины, странное расписание у ее сына до конца года Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Экономический лицей в Новосибирске организовал необычную пятидневку для учеников восьмого класса. Школьники отдыхают по средам и воскресеньям, а в остальные дни недели учатся. О необычном расписании в редакцию НГС рассказала мать одного из учеников — женщина осталась в недоумении от такого графика. НГС также выяснил у мэрии, почему в лицее так распределяют нагрузку.

Расписание в лицее

— Сын учится во вторую смену с 12-13 часов до 18-19 часов на пятидневке. Уроки у них проходят в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу, а в среду и воскресенье дети отдыхают. Пошутила школа, так пошутила. И это Экономический лицей так чудит. Из-за того, что у сына среда пустая, мы выходные вынуждены проводить без ребенка на даче — в субботу учеба, а в воскресенье ему нужно делать уроки, — отметила мама лицеиста Галина (имя изменено по ее просьбе).

Женщина добавила, что в лицее только у восьмиклассников выходной – в среду. По словам сибирячки такое расписание подготовили на весь год, при этом недовольства родителей администрация учебного заведения, поясняет Галина, игнорирует. Галина отправила НГС скриншоты расписания уроков в классе ее сына, которые выкладывают в официальной группе учебного заведения во «ВК». Там действительно указано, что в среду дети не посещают лицей.

На сайте лицея указано, что учебное заведение открыто для доступа 6 дней в неделю с понедельника по субботу, а воскресенье в учреждении — выходной день. В лицее на запрос НГС не ответели

Что говорят в мэрии

В департаменте образования мэрии Новосибирска объяснили, что по закону учебные заведения сами выбирают режим работы. При этом образовательную программу школы составляют с учетом требований федерального государственного образовательно­го стандарта. Кроме учебных дисциплин есть план внеурочной деятельности на добровольной основе.

– Чтобы у детей не было переутомления во время учебной недели, у них должен быть облегченный учебный день в среду или в четверг. Из объяснительной директора лицея Натальи Поповой следует, что во время внеурочных занятий лицей взаимодействует с разными организациями, и на это нужно время. С уче­том СанПиН об облегченных днях в среду и четверг, а также мнения представителей Попечительского совета и Лицейского парламен­та решили при шестидневной учебной неделе определить среду днем внеурочных занятий для восьмиклассников, – заключили в мэрии города.