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Образование «Учиться очень неудобно»: новосибирцы высказались о переходе гимназии на пятидневку

«Учиться очень неудобно»: новосибирцы высказались о переходе гимназии на пятидневку

Большинство читателей НГС не разделили возмущение родителей

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Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о переходе гимназии №10 на пятидневное обучение. Из-за этого, по словам родителей, у детей стало меньше свободного времени, потому что увеличилась нагрузка из-за учебы во вторую смену. Большинство горожан не видит в изменении графика ничего страшного, но есть и те, кто возмущен таким решением. НГС собрал самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под публикацией.

Большинство комментаторов считает, что переход школы с шестидневки на пятидневку — хорошее решение.

— Когда учился 20 лет назад — нас устраивала суббота. Отучился четыре урока и можно домой. Бывало, что вместо первых двух уроков уходили убирать территорию. А если повезёт, то полностью проводили время на улице. Но увы, нынешние родители запихали своих детей везде, а потом орут, что уроки мешают ходить на секции, — пишет Гость.

— Пусть недовольные пятидневкой идут в частную школу, — считает другой комментатор.

— Мамочки вечно недовольны. Просили пятидневку — получите. Получили — опять бедные детишки, — высказался пользователь.

— Все делается для ваших детей, чтобы они допоздна не учились и отдыхали вместе с родителями по праздникам. Расписание корректируется. Успокойтесь, — пишет Гость.

Не все разделяют такое мнение. Некоторые новосибирцы считают, что вариант с шестидневкой выглядит более правильным:

— Пятидневка может быть и хорошо, но не за счет увеличения уроков в рабочие дни. У меня семиклассник: ежедневно по 6-7 уроков, причем в вечернее время три перемены по 5 минут. Что это?  — Возмущается сибирячка.

— Всем не угодишь. Но перегружать детей уроками — так себе мероприятие, — уверена NaTaSHka.

— Пятидневка прекрасное решение, но с 12:30 учиться очень неудобно. Реально никуда больше ребенок не успеет. Сочувствую, — Kармен.

Ранее НГС писал, что новосибирские власти просят у области деньги на школу у ЖК «Матрешкин двор».

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