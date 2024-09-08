Строить дорого: новосибирские власти просят у области деньги на школу у ЖК «Матрешкин двор»

В уже построенной школе обучается более 3 тысяч школьников Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Новосибирские власти просят у регионального Минобра деньги на строительство школы возле жилого комплекса «Матрешкин двор» на 18-м Бронном переулке. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, построить образовательный объект — дорого, поэтому возведение возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов.

— 19 июня мэрией в Минобр в целях формирования проекта областного бюджета на 2025–2027 годы направлены предложения по строительству объектов образования с учетом существующей потребности, — сообщили в пресс-центре.

В число таких объектов как раз входит школа на 18-м Бронном переулке в Кировском районе вблизи жилого комплекса «Матрешкин двор». Планируется, что здание вместит 1100 учеников.

Сроки строительства пока не определены, они будут понятны исходя из возможности финансирования от региона.

Недавно департамент строительства предложил выделить участок для строительства школы напротив частного сектора. Сейчас предложение вынесут на общественные обсуждения.