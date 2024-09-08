НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 751мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Новосибирские власти просят у области деньги на школу

Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Образование Строить дорого: новосибирские власти просят у области деньги на школу у ЖК «Матрешкин двор»

Строить дорого: новосибирские власти просят у области деньги на школу у ЖК «Матрешкин двор»

Образовательное учреждение, которое уже построено в комплексе — переполнено

539
8 комментариев

В уже построенной школе обучается более 3 тысяч школьников

Новосибирские власти просят у регионального Минобра деньги на строительство школы возле жилого комплекса «Матрешкин двор» на 18-м Бронном переулке. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По данным городской администрации, построить образовательный объект — дорого, поэтому возведение возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов.

— 19 июня мэрией в Минобр в целях формирования проекта областного бюджета на 2025–2027 годы направлены предложения по строительству объектов образования с учетом существующей потребности, — сообщили в пресс-центре.

В число таких объектов как раз входит школа на 18-м Бронном переулке в Кировском районе вблизи жилого комплекса «Матрешкин двор». Планируется, что здание вместит 1100 учеников.

Сроки строительства пока не определены, они будут понятны исходя из возможности финансирования от региона.

Недавно департамент строительства предложил выделить участок для строительства школы напротив частного сектора. Сейчас предложение вынесут на общественные обсуждения.

В жилом комплексе «Матрешкин двор» недавно уже построили школу №217, 1 апреля там собралась очередь из родителей, которые хотели записать детей в первый класс. Утром в холле столпились больше 200 человек. В этом году в школу зачислили более 3 тысяч детей, мэрия сообщила, что учреждение переполнено.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Школа Матрешкин двор Жилой комплекс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
8 сентября 2024, 09:36
ой, а чё таки прямо дорого? а если чинам отказаться от парка дорогущих авто и пересесть, как их ругаемые чиновники -евросоюзцы на свои или лисапеды, трамваи, метро? А может, кто-то слишком много кушает, вот и денег не хватает?
Гость
8 сентября 2024, 09:33
Так как сейчас строят дороги, новые мосты и школы, лучше не строить и не начинать. Это бесконечное строительство для разворовывания денег, а не для блага граждан. Для граждан только бесконечные проблемы начнутся.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,43

Интересная Любовь,41

Olya,28

Алла,42

Татьяна,44

Елена,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление