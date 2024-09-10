«Никто из-за перехода не жаловался»: мэрия — о введении пятидневки в новосибирских школах

Школы города и области сами принимают решения, как им учиться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В департаменте образования мэрии Новосибирска и Министерстве образования Новосибирской области объяснили, почему часть школ перешли на пятидневную рабочую неделю, а другая осталась на шестидневке. Ранее НГС публиковал статью о том, как в новосибирской гимназии детей перевели на пятидневную рабочую неделю, но это смутило одну из мам школьников из-за неудобного расписания.

– По статье 28 Федерального закона «Об образовании» образовательные организации самостоятельно выбирают режим работы. В департамент образования никто в 2023/2024 учебном году и вначале 2024/2025 учебного года из-за перехода на пятидневку не жаловался, как и в общественную приемную мэра, – сообщили в департаменте образования Новосибирска.

Сейчас на пятидневке 99 новосибирских школ и лицеев, шесть дней в неделю учится 110 школ. В одну смену учится 22 образовательных организации. По шестидневной неделе работают 110 муниципальных школ.

В Министерстве образования региона также подтвердили, что решение о переходе на пятидневную или шестидневную учебную неделю каждая образовательная организация принимает самостоятельно, но при участии управляющего совета, педагогического совета, совета учащихся и совета родителей или законных представителей, а также с учетом специфики школы.

— Учитывается основная образовательная программа организации, объем учебного плана и проектная мощность здания, — заключили в региональном Минобре.