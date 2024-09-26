НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 751мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Сибиряки — про работу в офисе
Пошла за грибами — нашла кладбище
Что интересного в стране
Протест против храма
Золотой фонд домов Новосибирска
Подросток устроил травлю соседке
Новости в Telegram
Образование тест Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?

Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?

Есть один способ это проверить — ответить на наши задания

1 334
1 комментарий

На глобусе города искать ответы бесполезно

Кажется, Россия слишком огромна, чтобы знать о ней всё. Зато благодаря этому можно каждый раз открывать что-то новое о стране, в которой мы живем. А к кому относитесь вы: к тем, кого уже ничем не удивить, или к тем, кому еще предстоит многое узнать?

ТЕСТПройден 642 раза
1 / 10

С какой из перечисленных стран у России есть сухопутная граница?

  • Азербайджан

  • Молдавия

  • Румыния

  • Таджикистан

2 / 10

В России много удивительных топонимов. Один из них — Эльгыгытгын. Что это и где находится?

  • Озеро на Чукотке

  • Гора в Бурятии

  • Мерзлотник на полуострове Ямал

  • Каньон в Дагестане

3 / 10

В России находится самая холодная точка мира, где постоянно проживают люди. Знаете, как называется этот населенный пункт?

  • Салехард

  • Ульт-Ягун

  • Верхоянск

  • Воркута

4 / 10

Сколько мостов в Санкт-Петербурге?

  • 1703

  • 836

  • 447

  • 312

5 / 10

Какой вулкан на территори России самый высокий?

  • Чикурачки

  • Ключевская сопка

  • Кроноцкая сопка

  • Академия наук

6 / 10

Где находится самая низкая точка России относительно уровня моря?

  • Печорская низменность

  • Сусунайская долина

  • Барабинская низменность

  • Прикаспийская низменность

7 / 10

Сколько автономных округов в России?

  • 4

  • 6

  • 8

  • 10

8 / 10

Какой из перечисленных полуостровов — крупнейший в России?

  • Ямал

  • Таймыр

  • Гыданский

  • Камчатка

9 / 10

Сколько в России часовых поясов?

  • Восемь

  • Девять

  • Десять

  • Одиннадцать

10 / 10

Какой регион России крупнейший по площади?

  • Красноярский край

  • Иркутская область

  • Республика Саха (Якутия)

  • Хабаровский край

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
32 минуты
Нарьян-Мар лучший город на планете!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Борис 333,46

Евгений,54

Tati,23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление