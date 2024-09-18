«Не хочу учиться»: детский психолог объясняет, как замотивировать ребенка на успехи в школе

Психолог ответила, что влияет на интерес ребенка к обучению Источник: Кристина Полевая

Пока одни ученики приносят каждый день в дневнике пятерки, другие — скучают на уроках, а иногда и вовсе не хотят ходить в школу. Почему так происходит — объясняет детский психолог Татьяна Шукшина. Все ответы — в видео выше.

В любом деле самое важное — мотивация, и школа не исключение. Чтобы первоклассникам было легче адаптироваться к новым условиям и требованиям, детский психолог советует поиграть с ребенком в школу. Также важную роль в мотивации играет и первый учитель: если школьника получится заинтересовать, то в 80% он полюбит учиться. Однако не стоит забывать об индивидуальных особенностях, не только психологических, но и нервной системы.

— Мы сейчас встречаемся с тем, что ребенку очень важно соответствовать ожиданиям родителей и социума. Требования растут, такое ощущение, что каждый должен быть, как Ломоносов. Вот ты пошел в первый класс, тоже должен читать, писать, чуть ли не английский знать. Но уровень у всех разный и познавательный тоже, — объясняет Татьяна Шукшина.