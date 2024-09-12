«Там их нужно три!». Как новосибирцы отреагировали на рекорд по числу учеников в самой переполненной школе

В 216-й школе есть даже первый класс «Р" Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новый рекорд школы №216 в Плющихинском микрорайоне Новосибирска вызвал бурную реакцию среди наших читателей. Мы изучили комментарии новосибирцев и рассказываем, как они возмущались и какими вопросами задавались под этой новостью.

— Если помещения позволяют организовать обучение такого количества школьников, то почему бы и нет? — предположил пользователь под ником Noname13. — А если они учатся там в четыре смены и в классах по 50 человек, то, конечно же, это бардак и такого быть не должно. Напишите, кто там учится — как там протекает учебный процесс?

Этот комментарий оказался едва ли не единственным более-менее нейтральным среди 134 критических высказываний читателей.

— 1) Учить 25 и 36 учеников — это большая разница. 2) Спортзалы справляются с количеством классов? Вряд ли, по 2 класса — это уже не уроки. 3) Откуда взяли дополнительные помещения для классов? Из уголков для комфортного пребывания детей на перемене. 4) Тротуар к школе — это издевательство. Плиты положены криво, да ещё воткнули столбы, да ещё поставили забор. В дождь там почти не пройти в нормальных условиях, — кратко изложил положение дел в учреждении читатель под ником Гость.

Отдельная порция комментариев — это едкая критика и злая ирония по поводу переполненной школы, которая из года в год заполняется еще больше.

— Еще тепло, можно пока на улице заниматься. Да какой учитель такую нагрузку выдержит? — пишет Гость.

— То снег неожиданно выпал зимой, то дети неожиданно в школу пошли в одном из малонаселенных жилмассивов Новосибирска… Чудеса, — добавляет еще один Гость.

От иронии некоторые пользователи перешли к откровенному возмущению. Читатели рассказали, как в переполненном учреждении учатся их дети, а также порассуждали о том, как это произошло.

— У меня оба внука в 4 и во 2 классах учатся в 217 школе. В этом году они учатся в третью смену, с 15.30. Не представляю, как можно в это время суток что-то вбить в головы малышей, — рассказал Гость.

Из ситуации отдельные читатели сделали вывод, что новые дома не всегда лучше старого жилого фонда, зато с несколькими школами поблизости.

— Чем новые дома сильно лучше хрущевок, что туда так массово селятся? Стоят ли новые стены всех этих мучений? У нас хрущевка, муж на работу на метро, у ребенка в школе 1 «А» и 1 «Б» и всё, запись в больницу ближайшие дни есть. Спасибо за такие статьи, все познается на контрасте, я, оказывается, очень довольна, — призналась еще одна Гостья.

Наконец, новосибирцы философски заключили: ситуация должна улучшиться в ближайшее время хотя бы потому, что рождаемость в России постепенно падает. А значит переполненные школы должны хоть ненамного освободиться.

— Так надо определиться. Демографического взрыва нет и не будет, лет через 15 школы будут пустовать, стоит ли сейчас напрягаться? — поиронизировал Гость.