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Образование обзор «Там их нужно три!». Как новосибирцы отреагировали на рекорд по числу учеников в самой переполненной школе

«Там их нужно три!». Как новосибирцы отреагировали на рекорд по числу учеников в самой переполненной школе

В 216-й школе в этом году обучаются почти 4000 человек

979
9 комментариев

В 216-й школе есть даже первый класс «Р"

Новый рекорд школы №216 в Плющихинском микрорайоне Новосибирска вызвал бурную реакцию среди наших читателей. Мы изучили комментарии новосибирцев и рассказываем, как они возмущались и какими вопросами задавались под этой новостью.

— Если помещения позволяют организовать обучение такого количества школьников, то почему бы и нет? — предположил пользователь под ником Noname13. — А если они учатся там в четыре смены и в классах по 50 человек, то, конечно же, это бардак и такого быть не должно. Напишите, кто там учится — как там протекает учебный процесс?

Этот комментарий оказался едва ли не единственным более-менее нейтральным среди 134 критических высказываний читателей.

— 1) Учить 25 и 36 учеников — это большая разница. 2) Спортзалы справляются с количеством классов? Вряд ли, по 2 класса — это уже не уроки. 3) Откуда взяли дополнительные помещения для классов? Из уголков для комфортного пребывания детей на перемене. 4) Тротуар к школе — это издевательство. Плиты положены криво, да ещё воткнули столбы, да ещё поставили забор. В дождь там почти не пройти в нормальных условиях, — кратко изложил положение дел в учреждении читатель под ником Гость.

Отдельная порция комментариев — это едкая критика и злая ирония по поводу переполненной школы, которая из года в год заполняется еще больше.

— Еще тепло, можно пока на улице заниматься. Да какой учитель такую нагрузку выдержит? — пишет Гость.

— То снег неожиданно выпал зимой, то дети неожиданно в школу пошли в одном из малонаселенных жилмассивов Новосибирска… Чудеса, — добавляет еще один Гость.

От иронии некоторые пользователи перешли к откровенному возмущению. Читатели рассказали, как в переполненном учреждении учатся их дети, а также порассуждали о том, как это произошло.

— У меня оба внука в 4 и во 2 классах учатся в 217 школе. В этом году они учатся в третью смену, с 15.30. Не представляю, как можно в это время суток что-то вбить в головы малышей, — рассказал Гость.

Из ситуации отдельные читатели сделали вывод, что новые дома не всегда лучше старого жилого фонда, зато с несколькими школами поблизости.

— Чем новые дома сильно лучше хрущевок, что туда так массово селятся? Стоят ли новые стены всех этих мучений? У нас хрущевка, муж на работу на метро, у ребенка в школе 1 «А» и 1 «Б» и всё, запись в больницу ближайшие дни есть. Спасибо за такие статьи, все познается на контрасте, я, оказывается, очень довольна, — призналась еще одна Гостья.

Наконец, новосибирцы философски заключили: ситуация должна улучшиться в ближайшее время хотя бы потому, что рождаемость в России постепенно падает. А значит переполненные школы должны хоть ненамного освободиться.

— Так надо определиться. Демографического взрыва нет и не будет, лет через 15 школы будут пустовать, стоит ли сейчас напрягаться? — поиронизировал Гость.

В Плющихинском микрорайоне должна была появиться еще одна школа — на улице Татьяны Снежиной. Ее строили по концессионному соглашению с властями, но не закончили — учредитель концессионной компании оказался под подозрением в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами. Теперь школы в этом микрорайоне есть лишь в проекте, средств на их постройку в ближайшие годы в бюджете нет.

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Школы Переполненная школа
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Комментарии
9
275657237
12 сентября 2024, 08:41
4 тысячи дикой орды под одной крышей, в замкнутом пространстве, допускать совершенно нельзя, а директору орден мужества , если взяла на себя такую ответственность и еще не сбежала, закрыв глаза.
275657237
12 сентября 2024, 08:47
Да уж есть районы , где администрация допустила подобные ВОПИЮЩИЕ случаи.... То ли дело в Просторном, там вообще ни одной школы нет,... совсем, а детей тьмя. ... А если серьезно, почему из управленцев еще никто не присел за подобное управление?
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