Россия убывает: за полгода в стране умерло в полтора раза больше людей, чем родилось — в чем причина

В России за полгода на 18% выросла естественная убыль населения — так социологи называют разницу между новорожденными и умершими. С января по июнь 2024 года она составила более 321 тысячи человек: умерли 921 тысяча человек, родились — 599 тысяч. Такая разница, по словам социологов, обусловлена не ростом смертности (она, наоборот, снижается после резкого ковидного скачка), а низкой рождаемостью.
— Показатель естественного прироста [населения] — это рождаемость минус смертность, — объясняет социолог Екатерина Зайцева. — Понятно, что он у нас отрицательный, потому что коэффициент рождаемости (среднестатистическое количество детей на одну женщину. — Прим. ред.) очень низкий — в районе полутора, а нам бы хотелось в районе двух с половиной.
Так называемая статичность населения (ситуация, когда рождаемость и смертность находятся примерно на одном уровне), по информации Всемирной организации здравоохранения, возможна, если на каждую женщину будет приходиться 2,1 ребенка. За последние 30 лет в России он ни разу не поднимался на этот уровень, максимум — 1,78 — был в 2015 году, после вновь началось снижение и продолжается до сих пор.
— Этот процесс идет не во всех странах, но в подавляющем большинстве. Редкие территории могут похвастаться положительным сальдо, в развитых странах практически у всех оно отрицательное, — говорит социолог. — Может быть, там, американцы могут положительным похвастаться, но у них совершенно другая история, в том числе влияет очень удачная миграционная политика. Они привлекают, к сожалению, в отличие от нас, высокоресурсных мигрантов.
Для того чтобы отследить снижение рождаемости, достаточно посмотреть на данные за последние несколько лет. Если в 2021 году на свет появились 1,4 млн малышей, то в 2022-м их было уже 1,3 млн, а в 2023-м — 1,26. В 2024 году динамика сохраняется — за первые полгода родились 599 тысяч детей, за тот же период в 2023 году — 616 тысяч.
— Сегодня человечество в целом и каждая отдельная семья столкнулись с вопросом «зачем нам дети?», — считает социолог Екатерина Зайцева. — Реализация материнства как психологической потребности у многих закрывается одним ребенком. Экономической выгоды нет — она была, когда повсеместно использовался детский труд — как в крестьянских семьях, так и во время индустриального развития. Поэтому на сегодняшний день весь мир стоит перед новым испытанием, пытаясь найти ответ на вопрос «зачем нам дети?». Это не только проблема России, это глобальный процесс.
В России в этом контексте сейчас много говорят о традиционных ценностях, одной из которых представляется многодетность. Ее власти поощряют: в 2022 году вернулось звание «Мать-героиня», в 2024 году было решено установить единый статус и льготы для многодетных семей. В то же время есть попытки бороться с идеей полного отказа от рождения детей, одна из инициатив в этом направлении — запрет пропаганды child-free. В июне замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.