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Страна и мир Россия убывает: за полгода в стране умерло в полтора раза больше людей, чем родилось — в чем причина

Россия убывает: за полгода в стране умерло в полтора раза больше людей, чем родилось — в чем причина

Прироста населения в стране не было уже семь лет

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129 комментариев
В ближайшие годы на естественный прирост населения рассчитывать не приходится — по самым оптимистичным прогнозам Росстата, рождаемость превысит смертность в 2038 году

В России за полгода на 18% выросла естественная убыль населения — так социологи называют разницу между новорожденными и умершими. С января по июнь 2024 года она составила более 321 тысячи человек: умерли 921 тысяча человек, родились — 599 тысяч. Такая разница, по словам социологов, обусловлена не ростом смертности (она, наоборот, снижается после резкого ковидного скачка), а низкой рождаемостью.

За первое полугодие 2024 года убыль населения оказалась чуть выше, чем за весь 2020 год

— Показатель естественного прироста [населения] — это рождаемость минус смертность, — объясняет социолог Екатерина Зайцева. — Понятно, что он у нас отрицательный, потому что коэффициент рождаемости (среднестатистическое количество детей на одну женщину. — Прим. ред.) очень низкий — в районе полутора, а нам бы хотелось в районе двух с половиной.

Так называемая статичность населения (ситуация, когда рождаемость и смертность находятся примерно на одном уровне), по информации Всемирной организации здравоохранения, возможна, если на каждую женщину будет приходиться 2,1 ребенка. За последние 30 лет в России он ни разу не поднимался на этот уровень, максимум — 1,78 — был в 2015 году, после вновь началось снижение и продолжается до сих пор.

— Этот процесс идет не во всех странах, но в подавляющем большинстве. Редкие территории могут похвастаться положительным сальдо, в развитых странах практически у всех оно отрицательное, — говорит социолог. — Может быть, там, американцы могут положительным похвастаться, но у них совершенно другая история, в том числе влияет очень удачная миграционная политика. Они привлекают, к сожалению, в отличие от нас, высокоресурсных мигрантов.

По прогнозам Соцфонда, рождаемость и дальше будет снижаться — ожидается, что в 2026 году на свет появится 1,14 млн детей

Для того чтобы отследить снижение рождаемости, достаточно посмотреть на данные за последние несколько лет. Если в 2021 году на свет появились 1,4 млн малышей, то в 2022-м их было уже 1,3 млн, а в 2023-м — 1,26. В 2024 году динамика сохраняется — за первые полгода родились 599 тысяч детей, за тот же период в 2023 году — 616 тысяч.

— Сегодня человечество в целом и каждая отдельная семья столкнулись с вопросом «зачем нам дети?», — считает социолог Екатерина Зайцева. — Реализация материнства как психологической потребности у многих закрывается одним ребенком. Экономической выгоды нет — она была, когда повсеместно использовался детский труд — как в крестьянских семьях, так и во время индустриального развития. Поэтому на сегодняшний день весь мир стоит перед новым испытанием, пытаясь найти ответ на вопрос «зачем нам дети?». Это не только проблема России, это глобальный процесс.

Социологи считают, что убыль населения обусловлена не высокой смертностью, а низкой рождаемостью

В России в этом контексте сейчас много говорят о традиционных ценностях, одной из которых представляется многодетность. Ее власти поощряют: в 2022 году вернулось звание «Мать-героиня», в 2024 году было решено установить единый статус и льготы для многодетных семей. В то же время есть попытки бороться с идеей полного отказа от рождения детей, одна из инициатив в этом направлении — запрет пропаганды child-free. В июне замминистра юстиции Всеволод Вуколов заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

ПО ТЕМЕ
Рождаемость Смертность Естественная убыль Естественный прирост Демография Демографический кризис
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Комментарии
130
6mitya9
13 августа 2024, 08:22
При таких средних доходах рожать-рисковое занятие.Жилья доступного нет,доходы падают,социальные лифты не работают.Доходы страны от добычи полезных ископаемых делятся где то кучкой олигархов.Могли бы и конуру в панельке за каждого ребёнка выдавать-дело бы лучше пошло
StB
13 августа 2024, 08:23
Вы бы там, в редакции, подсчитали дельту между родившимися и умершими за все последние годы, с1992 начиная - ужаснулись бы( около 18 миллионов)! А в "загнивающем Союзе" в РСФСР за 80-е прибавилось почти 8 миллионов!
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