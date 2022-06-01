Путин заявил о новых выплатах для многодетных

— При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата — медали именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату, — заявил Владимир Путин. — За орден у нас была единовременная выплата 100 тысяч, за медаль ничего не было. Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня» единовременно выплачивать миллион рублей.

