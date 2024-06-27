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Политика подробности В России запретят не хотеть рожать: Минюст готовит закон против пропаганды бездетности

В России запретят не хотеть рожать: Минюст готовит закон против пропаганды бездетности

Речь идет об идеологии чайлдфри

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29 комментариев
В последние годы российские власти много говорят о повышении рождаемости — сейчас она приблизилась к показателям девяностых

В России готовят законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от детей). Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» во время Петербургского международного юридического форума.

— Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей, — цитирует Вуколова ТАСС. — Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много.

Чайлдфри (child-free) называют людей, которые сознательно решили не заводить детей по разным причинам. Это понятие не применяют к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже.

Это не первая инициатива по запрету идеологии чайлдфри. В феврале 2023 года в Госдуму вносили законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей», однако его пока не рассматривали.

Вуколов уточнил, что готовящиеся законопроекты будут прорабатываться с экспертным сообществом.

— Эти законы должны прорабатываться, продвигаться, — сказал замминистра. — И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача.

Ранее в России уже ограничивали распространение идеологий, которые не отвечают традиционным ценностям. В 2022 году было принято решение о запрете пропаганды ЛГБТ, в ноябре прошлого года «Международное движение ЛГБТ» в России признали экстремистской организацией.

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Дети Роды Чайлдфри Минюст РФ
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Комментарии
30
Гость
27 июня 2024, 17:27
Охо-хо. Идиотизм поразил все вертикали власти. Вместо того, чтобы делать неутешительные выводы из своей работы, они лезут гражданам в самосознание наивно надеясь его подкорректировать.
ВспыЖ
27 июня 2024, 17:33
как это можно запретить?
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