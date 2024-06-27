В России запретят не хотеть рожать: Минюст готовит закон против пропаганды бездетности

В последние годы российские власти много говорят о повышении рождаемости — сейчас она приблизилась к показателям девяностых Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В России готовят законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от детей). Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» во время Петербургского международного юридического форума.



— Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей, — цитирует Вуколова ТАСС. — Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много.

Чайлдфри (child-free) называют людей, которые сознательно решили не заводить детей по разным причинам. Это понятие не применяют к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже.

Это не первая инициатива по запрету идеологии чайлдфри. В феврале 2023 года в Госдуму вносили законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей», однако его пока не рассматривали.

Вуколов уточнил, что готовящиеся законопроекты будут прорабатываться с экспертным сообществом.

— Эти законы должны прорабатываться, продвигаться, — сказал замминистра. — И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача.

