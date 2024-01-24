Откуда возьмутся дети: зачем в России объявили Год семьи и чем он должен закончиться

В России 2024 год был объявлен Годом семьи, а на днях его торжественно открыли — оргкомитет рассказал, что именно власти намерены в этом году сделать. Особое внимание решили уделить многодетным семьям — на федеральном уровне определят их единый статус и льготы, которые будут полагаться многодетным. Помимо этого, в плане, который подготовило правительство, есть и другие идеи: конкурсы для семей, информационные кампании, новые меры соцподдержки и продление старых.
Всё это происходит на фоне снижения рождаемости и регулярных разговоров о том, что ее необходимо повышать. О демографических проблемах в России говорят уже не первый год, но в 2023 году власти стали поднимать этот вопрос всё больше и чаще. Основания для беспокойства действительно есть — в течение последних восьми лет число новорожденных детей стабильно снижалось и в 2023 году приблизилось к показателям 1990-х годов, которые сейчас называют демографической ямой.
Так называемая статичность населения (ситуация, когда рождаемость и смертность находятся примерно на одном уровне), по информации Всемирной организации здравоохранения, будет обеспечена, если на каждую женщину будет приходиться 2,1 ребенка. В России, по данным Росстата, этот показатель сейчас менее полутора.
В 2023 году Общественная палата представила документ, в котором подробно объяснялось, почему текущая демографическая политика неэффективна. По данным ОП, она была направлена на рождение первенцев и вторых детей у женщин до 29 лет (в подтверждение этого тезиса — программа материнского капитала, который рассчитан на первого и второго ребенка), однако за последние годы количество женщин этого возраста сократилось с 12 до 9 млн, а скоро снизится еще на млн (это как раз последствия той самой демографической ямы 1990-х). То есть их просто мало — даже если родить захочет каждая первая, необходимый рост рождаемости это не обеспечит.
— Самому многочисленному поколению россиянок сегодня от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок, — пишут представители Общественной палаты. — <...>Таких россиянок сегодня более 13 млн.
Представляя свои расчеты, ОП предлагала сконцентрироваться на том, чтобы поддерживать женщин, которые хотят родить третьего ребенка или последующих. Прислушались ли власти к мнению Общественной палаты или имелись какие-то еще расчеты, но упор сейчас делается именно на многодетные семьи.
Кого считать многодетным
22 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. До этого каждый регион сам решал, кого считать многодетным и какие льготы этим людям предоставлять. Теперь все права, льготы и привилегии будут едиными.
Госдума тоже в этом году намерена взяться за многодетных — на первом же заседании весенней сессии спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей. Председатель профильного комитета Нина Останина и зампредседателя Госдумы, в прошлом детский омбудсмен Анна Кузнецова должны подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей, представителей регионов и органов местного самоуправления.
Помимо Госдумы над правовым статусом и социальными гарантиями для многодетных семей будут работать Минтруд, Минздрав и Минфин России, об этом говорится в плане мероприятий на Год семьи, который составило правительство. Первое мероприятие из этого плана уже состоялось — программу презентовали и Год семьи торжественно открыли. На открытии выступил и Владимир Путин — он назвал многодетные семьи «опорой России» и рассказал об указе, который был подписан накануне.
— Он определяет статус многодетной семьи — это семья, имеющая трех и более детей, — рассказал президент во время своего выступления на Всероссийском семейном форуме 23 января. — Ее статус устанавливается бессрочно, социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа.
Что сделают для многодетных
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отметила, что многодетные семьи страны получат единые удостоверения, которые будут закреплять соответствующие льготы. Также появится реестр многодетных семей.
— Для многодетных семей будет возможность получать дополнительные пособия, будут дополнительные меры в сфере трудовых отношений, профобучения для родителей, страховая пенсия у мамы при наличии трех и более детей, право на бесплатное посещение музеев, парков отдыха, выставок на территории России — всё это обозначено уже в указе президента, — говорит зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. — У нас прописано, что для многодетных семей будут в приоритетном порядке представляться соцконтракты, будет поддержка семейного бизнеса, будут отдельные программы от различных магазинов, которые будут предоставлять скидки и бонусы. Этот момент нам, конечно, предстоит прописывать, как это будет реализовано.
Сейчас на федеральном уровне уже есть программы поддержки, под которые попадают семьи, признанные теперь многодетными. Например, с 2019 года семьи с тремя детьми могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правда, после того как эту меру поддержки ввели, рождаемость расти не начала.
Социолог Екатерина Зайцева полагает, что проблема в том, что эта мера поддержки рассчитана на людей, которые уже родили третьего ребенка, и не могла повлиять на репродуктивные установки. Кроме того, из-за ограничений и условий (деньги можно потратить только на погашение ипотеки, которая есть не у всех) она была менее популярна, чем, допустим, материнский капитал, после введения которого рождаемость сильно пошла вверх.
— То есть у семьи может не быть ни ипотеки, ни возможности ее получить, например нет денег на первый взнос, поэтому они не могут этой мерой поддержки воспользоваться. Можно провести такую аналогию: мы дадим вам 300 долларов, если вы купите у нас путевку куда-нибудь в Бангладеш за две тысячи долларов. То есть если я изначально собирался лететь в Бангладеш, это приятный бонус, но если у меня нет двух тысяч долларов, то мне это ничем не поможет.
Власти, однако, говорят, что эта выплата — 450 тысяч рублей на погашение ипотеки — была востребованной. В этом году программу было решено продлить.
— Во-первых, количество третьих детей неуклонно растет до сих пор, во-вторых, этой мерой поддержки воспользовалась практически каждая третья многодетная семья, так что она очень полезная, — говорит Татьяна Буцкая.
По словам Татьяны Голиковой, число семей, в которых воспитываются три и более ребенка, за последние 5 лет выросло на 27%.
— Это очень хороший показатель, но хочу вам сказать, этого недостаточно, — отметила Голикова. — Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и чтобы мы делали всё возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно.
Помимо обещанных дополнительных мер материальной поддержки власти намерены укреплять ответственное родительство, а у детей и молодежи — семейные ценности. В частности, в школах появится курс внеурочной деятельности «Семьеведение», а «Разговоры о важном» будут посвящать семейным традициям. Кроме того, запланированы семейные конкурсы и спортивные мероприятия. Конкурс «Это у нас семейное», например, стартовал еще в прошлом году — его финал запланирован на лето.
— С репродуктивными установками надо работать именно с детьми, изменить установки взрослого человека сложно, — полагает социолог Екатерина Зайцева. — И, конечно, нужно все-таки больше социальной рекламы, нужно больше показывать благополучные многодетные семьи.
Итогом всех мероприятий Года семьи, по словам Буцкой, должно стать увеличение количества многодетных семей. Как сильно оно должно увеличиться, депутат не уточнила.
Если же заглянуть в план мероприятий, который подготовило правительство, то там можно найти конкретные оценки эффективности. Согласно документу, к ноябрю 2024 года в обществе должна быть сформирована «поддержка крепкой семьи как наиболее важной ценности». Поддерживать эту идею должно не менее 80% россиян. В декабре 2023 года этот показатель составлял 68%.