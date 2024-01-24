Откуда возьмутся дети: зачем в России объявили Год семьи и чем он должен закончиться

— Самому многочисленному поколению россиянок сегодня от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок, — пишут представители Общественной палаты. — <...>Таких россиянок сегодня более 13 млн.



Представляя свои расчеты, ОП предлагала сконцентрироваться на том, чтобы поддерживать женщин, которые хотят родить третьего ребенка или последующих. Прислушались ли власти к мнению Общественной палаты или имелись какие-то еще расчеты, но упор сейчас делается именно на многодетные семьи.



Кого считать многодетным

22 января Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. До этого каждый регион сам решал, кого считать многодетным и какие льготы этим людям предоставлять. Теперь все права, льготы и привилегии будут едиными.

