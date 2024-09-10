Спасти Плющихинский и Балластный карьер: когда разгрузят две переполненные школы Новосибирска

Чтобы появились новые школы в микрорайонах, необходимо субсидии из федерального и областного бюджетов Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Мэрия Новосибирска сообщила, что проектом планировки Новосибирска предусмотрено строительство школ в микрорайонах с переполненными общеобразовательными учреждениями. При этом средств на это в городском бюджете на ближайшие годы нет.

Что будет в Плющихинском жилмассиве

В Плющихинском микрорайоне к школе №216 должны добавиться два учреждения. Работы по их проектированию пока ведутся и будут завершены в этом году.

— В рамках взаимодействия между мэрией города Новосибирска и ООО СЗ «Дом Солнца» и ООО СЗ «Библиосити» ведутся работы по проектированию здания школы по улице Высоцкого, 46/1 на 350 и здания школы по улице Плющихинской, 17 на 1500 мест, — сообщил в мэрии. — На сегодняшний день в бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов бюджетные ассигнования на строительство данных объектов образования не предусмотрены.

ООО СЗ «Дом Солнца» функционирует с 2018 года, известно по ЖК «Мандарин» (построен на месте бараков Первомайского района) и ЖК «Ежевика» (строится на улице Объединения). По итогам 2023 года, компания показала рекорд выручки — 973 миллиона рублей (+768% к прошлому году). Прибыль составила 226 миллионов рублей. Единственный учредитель — Яна Петрушина, владелица еще нескольких строительных компаний. ООО СЗ «Библиосити»строит ЖК «Авторский квартал» в районе Березовой рощи. В учредителях — Владимир Кальченко и Наталья Шпакова. В 2023 году компания получила выручку в 6,8 миллиона рублей, чистую прибыль — 236 тысяч рублей.

В мэрии также подчеркнули, что строительство объектов образования в Новосибирске из-за их капиталоемкости возможно только при условии выделения субсидий из других бюджетов.

В адрес минобра региона мэрия уже направила предложения по возведению двух СОШ «в целях формирования проекта областного бюджета Новосибирской области на 2025-2027 годы» и включения в федеральные программы.

Когда школа появится в Дивногорском и Новомарусино

Единственным государственным общеобразовательным учреждением, обслуживающим жилмассивы Дивногорский и Новомарусино, является школа №138 в Балластном карьере. При проектной наполняемости 273 места в одну смену на начало 2024/2025 учебного года здесь обучаются 1176 детей. Чтобы снизить нагрузку на учреждение, департамент образования организовал доставку детей младших классов из Дивногорского и Новомарусино в недавно построенную школу №221 (ЖК «Радуга Сибири»).

Проектом планировки «Промзона Ленинского района» в границах этих кварталов предусмотрено строительство двух учреждений — школы на 1100 мест на улице Торфяной (до 2025 года) и школы на 825 мест рядом с существующим учреждением (до 2030 года).

— В целях формирования проекта областного бюджета на 2025-2027 годы направлены предложения по строительству объектов образования в соответствии с их приоритетностью. В данный перечень вошли также мероприятия по строительству здания школы по улице Большой в Ленинском районе на 1100 мест, — добавили в мэрии.

Школа на Большой, как и школа на Татьяны Снежиной строились по концессионному соглашению властей с ООО «Тридцать пятая концессионная компания „Просвещение“». В мае этого года руководителя компании Отто Сопроненко задержали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (из-за освоения 3,1 миллиарда рублей). Строительство школ по концессии (всего было 6 объектов) пока остановлено.