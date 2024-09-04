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Образование «Никого нет рядом»: как учительница в сибирском селе в одиночку работает с начальными классами

«Никого нет рядом»: как учительница в сибирском селе в одиночку работает с начальными классами

Ольга Лешина преподает уроки для четверых детей

859
5 комментариев

С каждым годом учеников у преподавателя всё меньше

В большом здании для начальных классов школы в селе Иртыш Черлакского района Омской области — пустующие кабинеты. В одном из помещений ведет свои уроки Ольга Васильевна Лешина, учитель начальных классов. Здесь она работает одна. Как на педагоге держится сельская начальная школа — в материале наших омских коллег из NGS55.RU.

«Всё поменялось из-за перестройки»

54-летняя Ольга Васильевна преподает в Иртышской школе 35 лет, с тех пор как выпустилась из педучилища. Сейчас она работает с начальными классами в отдельном здании. Рядом находится средняя школа. В конце 80-х здесь работали ее коллеги, а руководство набирало полные девять классов. Из села люди начали уезжать в годы перестройки. Ольга рассказала, что родители учеников отправились на заработки, а детей взяли с собой.

В здании — много пустующих кабинетов

— Тогда всё кардинально поменялось. В конце 80-х здесь училось 75 человек. После того как детей увезли, учителя стали уходить по разным причинам: по болезни, на пенсию, либо просто уехали. Молодые в школу работать не пошли.

В годы перестройки Ольге Лешиной было чуть за двадцать. Даже тогда ситуация не была катастрофической. Но шло время, и к 2019 году в школе осталось два класса-комплекта (так называют классы, состоящие из детей разного возраста). Вместе с Ольгой Васильевной работала еще одна учительница, но затем коллеге пришлось уволиться — нужное количество детей не набралось. То время Ольга Васильевна вспоминает с ужасом:

— Когда я осталась на четырех классах, это был для меня ужас. Я вообще не представляла, как у меня будут сразу сидеть четыре класса и как я буду вести уроки.

Сейчас в классе у учительницы — четыре человека

По словам учителя, сложнее стало и школьникам: от ответа не увильнешь и работать в маленьком коллективе нужно каждый день. В плане преподавания со временем стало легче, ведь ни один ребенок не остается без внимания.

Перед новым учебным годом на попечении Ольги Васильевны остался один класс-комплект, в котором учатся третьеклассники и четвероклассники. Всего — четверо человек. Для сравнения, в прошлом году учеников было семеро, а три года назад — пятнадцать. Один из четырех школьников — с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Васильевна проводит для нее уроки дома.

Организовывать праздники Ольге Васильевне помогают родители

«Никого нет рядом»

Ольга Лешина ведет основную часть уроков в своем кабинете, а «Разговоры о важном» — в другом. Там же проходят праздники для детей, например Новый год, Восьмое марта или 23 Февраля. Дети сами проявляют активность, а также Ольге Васильевне помогают родители. Шьют костюмы и приносят сладкое. С коллегами под рукой, по ее словам, было проще — они могли и идеи подсказать, и помочь украсить школу.

— Помощи не хватает. Я говорю в том числе про общение, советы и разговоры. Так хочется иногда поделиться с кем-то переживаниями и победами, но никого нет рядом.

Без коллег-учителей она работает уже третий год. Помимо педагога в здании работают два охранника, техничка и повар. По словам преподавателя, для многих гостей села такая ситуация выглядит печальной:

— Школа немаленькая, хорошая. Есть большие спортзал и столовая. Всё, что нужно. Получилось очень печально. Все, кто приезжает к нам, удивляются. Почему такая хорошая школа, а детей нет?

Ольга Васильевна вместе с родителями

Ранее наш корреспондент Анна Никитенко писала об учителях из других районов области, которые работают в школе в одиночку. Почитайте историю Марины Кожевиной, которая преподает сразу 18 предметов в деревенской школе. Также мы писали, как Надежда Хмельницкая 16 лет тянет в одиночку огромную школу. За это время учительница выпустила 12 классов.

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Комментарии
7
я111я
4 сентября 2024, 17:33
горби и ельцЫ благодарите!
я111я
4 сентября 2024, 17:41
очень это всё печально! ..... а с зарплатой там што? 4тыс.р.? 5?
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