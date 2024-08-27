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Образование Треть школьников в Новосибирской области будут учиться в две смены — инфографика

Треть школьников в Новосибирской области будут учиться в две смены — инфографика

Всего в первые классы пойдут 39 тысяч детей

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12 комментариев

В этом году в Новосибирске

В Новосибирской области в этом учебном году в первые классы пойдут 39 тысяч детей. Всего, по предварительным данным, в регионе 372 тысячи школьников. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В 271 школе региона будет введена вторая смена, в этих учебных заведениях будут учиться 104 700 школьников.

Всего в регионе 2 сентября начнут учить школьников 960 общеобразовательных организаций. На подготовку к этому учебному году было выделено 2,9 миллиарда рублей, что почти на 400 миллионов больше, чем в 2023 году. Около 36 миллионов из этой суммы направили на совершенствование пищеблоков школ.

Министр образования также добавила, что общее число педагогических работников в этом году — 26 170 человек.

— Имеющиеся кадровые потребности традиционно удовлетворяются путем прихода молодых специалистов. Мы увеличиваем уже на протяжении 5 лет число молодых специалистов, которые ежегодно после окончания педагогических колледжей и педуниверситета приходят на работу. Более 650 человек мы ожидаем в этом году, однако эта цифра будет известна в октябре. После окончания первой четверти мы фиксируем не только приход, но и то, что человек удержался в системе образования, — объясняет Мария Жафярова.

В этом году в регионе в 1,3 тысячи зданий школ, детсадов и учреждений допобразования были проведены текущие и поддерживающие ремонты.

В Новосибирске больше всего первоклассников набрали в две школы — № 216 и 217, сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции НГС. Первая находится на Плющихинском жилмассиве, а вторая — в «Матрешкином дворе».

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Комментарии
12
Гость
27 августа 2024, 11:33
Мы в 90-е только в две и учились. Даже представить никто не мог тогда, что может быть как то иначе.
Гость
27 августа 2024, 11:47
Помню ,как то Дмитрий Анатольевич лет так много назад,говорил ,что 2 смен больше не будет.....
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Корреспондент NGS42.RU
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