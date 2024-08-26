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Образование Набрали первый «О» и первый «П»: названы школы Новосибирска с самым большим количеством первоклассников

Набрали первый «О» и первый «П»: названы школы Новосибирска с самым большим количеством первоклассников

Больше всего детей набрали две образовательные организации

2 211
30 комментариев

Количество первоклассников в обеих школах превысит 400 человек

В Новосибирске больше всего первоклассников набрали в две школы — №216 и №217, сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции НГС. Первая находится на Плющихинском жилмассиве, а вторая в «Матрешкином дворе».

— По предварительному комплектованию на 2024/2025 учебный год наибольшее количество 1-х классов скомплектовано в школе № 217. В ней 14 классов с 1А по 1О (без 1ё и 1й), — поделились цифрами в мэрии Новосибирска.

В школе № 216 в этом году 13 первых классов с 1А по 1П (без 1ё, 1з, 1ж, 1й). При этом в ней все же больше детей по численности. Всего набрали 468 первоклассников. А в школе №217 зачислено 436 детей в первый класс.

В этом году мэрия Новосибирска выделила помощь на подготовку к школе более тысячи детей.

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Комментарии
32
Shkrobko1983
26 августа 2024, 16:45
по 3 человека в классе ?
Гость
26 августа 2024, 16:14
1О - о.уеть 1П - .издец
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