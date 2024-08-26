Новосибирским семьям выплатят по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе — кто их получит

Мэрия Новосибирска выделила помощь на подготовку к школе более тысячи детей. Об этом городская администрация сообщила в ответ на запрос НГС. На выплату смогут рассчитывать только те семьи, что зарегистрированы на территории города.
— В бюджете города предусмотрено 6,7 млн рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года. Помощь получат более 1000 детей, — поделились цифрами в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Сейчас деньги выделили уже более чем на 800 детей из многодетных семей, малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также детей участников СВО.
— При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — порядка 5000 рублей, — добавили в департаменте.
Заявления на помощь принимаются в комплексных центрах социального обслуживания по прописке.
Нужно предоставить документы:
заявление с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;
документы, удостоверяющие личность или подтверждающие полномочия представителя заявителя;
документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.
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