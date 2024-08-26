Новосибирским семьям выплатят по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе — кто их получит

Для того чтобы получить деньги, нужно принести документы с заявлением в комплексный центр обслуживания населения по прописке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска выделила помощь на подготовку к школе более тысячи детей. Об этом городская администрация сообщила в ответ на запрос НГС. На выплату смогут рассчитывать только те семьи, что зарегистрированы на территории города.

— В бюджете города предусмотрено 6,7 млн рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года. Помощь получат более 1000 детей, — поделились цифрами в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Сейчас деньги выделили уже более чем на 800 детей из многодетных семей, малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также детей участников СВО.

— При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — порядка 5000 рублей, — добавили в департаменте.

Заявления на помощь принимаются в комплексных центрах социального обслуживания по прописке.

Нужно предоставить документы:

заявление с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;

документы, удостоверяющие личность или подтверждающие полномочия представителя заявителя;

документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.

Ранее в Новосибирске перенесли дату проведения линеек, посвященных Дню знаний, на 2 сентября.