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Образование Новосибирским семьям выплатят по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе — кто их получит

Новосибирским семьям выплатят по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе — кто их получит

Всего мэрия выделила на это 6,7 миллиона рублей

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14 комментариев

Для того чтобы получить деньги, нужно принести документы с заявлением в комплексный центр обслуживания населения по прописке

Мэрия Новосибирска выделила помощь на подготовку к школе более тысячи детей. Об этом городская администрация сообщила в ответ на запрос НГС. На выплату смогут рассчитывать только те семьи, что зарегистрированы на территории города.

— В бюджете города предусмотрено 6,7 млн рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года. Помощь получат более 1000 детей, — поделились цифрами в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Сейчас деньги выделили уже более чем на 800 детей из многодетных семей, малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также детей участников СВО.

— При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи — порядка 5000 рублей, — добавили в департаменте.

Заявления на помощь принимаются в комплексных центрах социального обслуживания по прописке.

Нужно предоставить документы:

  • заявление с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;

  • документы, удостоверяющие личность или подтверждающие полномочия представителя заявителя;

  • документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

  • справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.

Ранее в Новосибирске перенесли дату проведения линеек, посвященных Дню знаний, на 2 сентября.

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Комментарии
17
Транс'Уха Маша Дегтярева
26 августа 2024, 14:04
А сколько стоит полностью собрать ребёнка в школу-5 тысяч хватит?
Гость
26 августа 2024, 14:01
нормально так получается, если ты не многодетный и не СВО, так тебе что не надо детей собирать в школу.Все дорожает с каждым днем, даже на двоих полный семейный бюджет уходит, чтобы в школу собрать
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