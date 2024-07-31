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Образование Первого сентября не будет: в Новосибирске переносят дату проведения линеек в школах

Первого сентября не будет: в Новосибирске переносят дату проведения линеек в школах

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье

6 635
24 комментария
Линейки перенесут на другой день

В Новосибирске перенесли дату проведения линеек, посвященных Дню знаний, на 2 сентября. В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом НГС сообщили в пресс-центре администрации города.

Дата поведения линеек регламентируется постановлением мэрии Новосибирска.

— В настоящий момент нормативный документ находится на согласовании в установленном порядке, — добавили в администрации.

До школ в центре Новосибирска корреспондент НГС не смогла дозвониться. А в образовательном центре «Горностай» ответили, что пока директор и администрация в отпуске, точная дата неизвестна.

Уже завтра, 1 августа, в Новосибирске начинают работать школьные ярмарки. Первой откроется ярмарка около торгового центра «ГУМ».

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Комментарии
24
Мон@шка60+
31 июля 2024, 15:27
Штаб создали? План составили? Просто начать учебный год с понедельника уже проблема?
282119864
31 июля 2024, 16:25
Дааааа... это котострофа.😂😂😂
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