Первого сентября не будет: в Новосибирске переносят дату проведения линеек в школах

В Новосибирске перенесли дату проведения линеек, посвященных Дню знаний, на 2 сентября. В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом НГС сообщили в пресс-центре администрации города.
Дата поведения линеек регламентируется постановлением мэрии Новосибирска.
— В настоящий момент нормативный документ находится на согласовании в установленном порядке, — добавили в администрации.
До школ в центре Новосибирска корреспондент НГС не смогла дозвониться. А в образовательном центре «Горностай» ответили, что пока директор и администрация в отпуске, точная дата неизвестна.
Уже завтра, 1 августа, в Новосибирске начинают работать школьные ярмарки. Первой откроется ярмарка около торгового центра «ГУМ».
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