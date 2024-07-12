НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

облачно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

с-в.

 745мм 41%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

ТЕМА ДНЯ

Экс-полицейских будут судить за убийство

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Образование «Охранник пугал Росгвардией»: выпускница новосибирского лицея заявила, что ей не отдавали «письмо в будущее»

«Охранник пугал Росгвардией»: выпускница новосибирского лицея заявила, что ей не отдавали «письмо в будущее»

В учебном заведении конфликт с выпускниками отрицают

232
2 комментария
Инцидент произошел в конце июня

Бывшая ученица новосибирского лицея «Интеграл» заявила, что не могла забрать письмо, которое писала «себе в будущее на 10 лет».

Ирина Милютина рассказала редакции НГС, что покинула стены заведения в 2012 году. В середине июля 2024 года она связалась с классной руководительницей Ларисой Костовой. Та сообщила, что письма выпускников лежат в сейфе в кабинете директора и забрать их проблем не будет.

Они все же появились через пару дней — классная руководительница после разговора с директором сообщила, что письма выпускникам готовы вернуть в торжественной обстановке. Подобная ситуация не устроила Ирину, поскольку она живет в Москве и в Новосибирске находится временно — ей хотелось забрать свое письмо как можно скорее.

— В итоге мы собрались 28 июня, нас было порядка 17 человек, все, кто захотел собраться, пришли в школу, но к сожалению, Лариса Юрьевна к нам отказалась спустится, на звонки и сообщения не отвечала. В приемной директора бросали трубку и говорили: «по этому вопросу к Ларисе Юрьевне». Охранник начал пугать, что вызовет Росгвардию и нас заберут в отдел, — рассказала НГС Ирина.

Письма Ирине и ее одноклассникам в тот день так и не отдали. В то же время девушка в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что с ней вышли на связь, и она поедет забрать свое письмо в школу вечером в пятницу, 12 июля.

Директор лицея «Интеграл» Анна Леонтьева заявила, что в курсе ситуации. Сотрудники школы в летний период находятся в отпусках, в том числе и классный руководитель Ирины. Тем не менее, Анна Леонтьева находится на связи с Ириной и готова отдать той письмо, написанное в школьные годы. Остальные выпускники, по ее данным, готовы прийти за своими «письмами в будущее» в августе этого года.

Информацию о том, что выпускников не пустили в учебное заведение и угрожали им Росгвардией директор лицея опровергла — 28 июня, по ее словам, у школы никто не собирался. Памятное мероприятие проходило в лицее на следующий день, 29 июня, но для выпускников 1974 года, их было всего несколько человек.

В итоге девушке отдали письмо сегодня вечером.

В начале июля в Новосибирске для выпускников-медалистов устроили большой праздник на «Локомотив-Арене». На мероприятии собралось несколько тысяч человек, а перед вчерашними школьниками выступил певец Amirchik.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Школы Выпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Пионерская зорька
12 июля 2024, 18:38
это о чём?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Рекомендуем
Знакомства

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление