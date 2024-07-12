«Охранник пугал Росгвардией»: выпускница новосибирского лицея заявила, что ей не отдавали «письмо в будущее»

Инцидент произошел в конце июня Источник: Дмитрий Серов/2GIS, Елена Латыпова / NGS55.RU











Бывшая ученица новосибирского лицея «Интеграл» заявила, что не могла забрать письмо, которое писала «себе в будущее на 10 лет».

Ирина Милютина рассказала редакции НГС, что покинула стены заведения в 2012 году. В середине июля 2024 года она связалась с классной руководительницей Ларисой Костовой. Та сообщила, что письма выпускников лежат в сейфе в кабинете директора и забрать их проблем не будет.

Они все же появились через пару дней — классная руководительница после разговора с директором сообщила, что письма выпускникам готовы вернуть в торжественной обстановке. Подобная ситуация не устроила Ирину, поскольку она живет в Москве и в Новосибирске находится временно — ей хотелось забрать свое письмо как можно скорее.



— В итоге мы собрались 28 июня, нас было порядка 17 человек, все, кто захотел собраться, пришли в школу, но к сожалению, Лариса Юрьевна к нам отказалась спустится, на звонки и сообщения не отвечала. В приемной директора бросали трубку и говорили: «по этому вопросу к Ларисе Юрьевне». Охранник начал пугать, что вызовет Росгвардию и нас заберут в отдел, — рассказала НГС Ирина.



Письма Ирине и ее одноклассникам в тот день так и не отдали. В то же время девушка в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что с ней вышли на связь, и она поедет забрать свое письмо в школу вечером в пятницу, 12 июля.



Директор лицея «Интеграл» Анна Леонтьева заявила, что в курсе ситуации. Сотрудники школы в летний период находятся в отпусках, в том числе и классный руководитель Ирины. Тем не менее, Анна Леонтьева находится на связи с Ириной и готова отдать той письмо, написанное в школьные годы. Остальные выпускники, по ее данным, готовы прийти за своими «письмами в будущее» в августе этого года.



Информацию о том, что выпускников не пустили в учебное заведение и угрожали им Росгвардией директор лицея опровергла — 28 июня, по ее словам, у школы никто не собирался. Памятное мероприятие проходило в лицее на следующий день, 29 июня, но для выпускников 1974 года, их было всего несколько человек.



В итоге девушке отдали письмо сегодня вечером.