Зажигали под Amirchik: для Новосибирских медалистов устроили огненный выпускной

Для выпускников из Новосибирской области, которые окончили школу с медалями, в этом году прошел единый выпускной. Мероприятие состоялось в Локомотив-Арене, а хедлайнером вечера стал певец Amirchik.
— Ребята прошлись по красной дорожке, фотографировались на фотозоне, затем в 15:00 началась само мероприятие. Их приветствовали губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев. После этого началась концертная программа, в которой участвовали выпускники и их родители. Во время концерта ребята пели песни молодости своих родители, а родители пели современные песни, — рассказала НГС начальник отдела городской дирекции творческих программ Анастасия Липовская
В этом году в регионе 1787 медалистов из них 158 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ. В финале вечера на сцену поднялись кавер-группа «Айвазовский Оркестра» и певец Amirchik
— Певец Amirchik поздравил выпускников с окончанием школы. Ребята очень радостно его встретили, он исполнил песню «Эта любовь — самообман» и другие свои композиции. Выступал он около часа, — отметила Анастасия Липовская.
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