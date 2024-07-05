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Развлечения Зажигали под Amirchik: для Новосибирских медалистов устроили огненный выпускной

Зажигали под Amirchik: для Новосибирских медалистов устроили огненный выпускной

В этом году в регионе около 1800 ребят окончили школу с медалями

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9 комментариев
158 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

Для выпускников из Новосибирской области, которые окончили школу с медалями, в этом году прошел единый выпускной. Мероприятие состоялось в Локомотив-Арене, а хедлайнером вечера стал певец Amirchik.

— Ребята прошлись по красной дорожке, фотографировались на фотозоне, затем в 15:00 началась само мероприятие. Их приветствовали губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев. После этого началась концертная программа, в которой участвовали выпускники и их родители. Во время концерта ребята пели песни молодости своих родители, а родители пели современные песни, — рассказала НГС начальник отдела городской дирекции творческих программ Анастасия Липовская

Выпускники на ковровой дорожке
В Локомотив-Арене собрались несколько тысяч человек
хедлайнером вечера стал певец Amirchik

В этом году в регионе 1787 медалистов из них 158 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ. В финале вечера на сцену поднялись кавер-группа «Айвазовский Оркестра» и певец Amirchik

— Певец Amirchik поздравил выпускников с окончанием школы. Ребята очень радостно его встретили, он исполнил песню «Эта любовь — самообман» и другие свои композиции. Выступал он около часа, — отметила Анастасия Липовская.

Выпускники на концерте
Шоу для выпускников

Ранее новосибирские школьницы рассказали, как они собирались на выпускной бал. Сколько девушки потратили на платье и как долго продумывали образ, читайте по ссылке.

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Комментарии
9
Bream
5 июля 2024, 22:25
выступили также певцы джамшутик и раушанчик
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
5 июля 2024, 22:25
Нннда ужжжж... нинавижу школку и свою шарагу, блюэ прям.....Хотя работа тож ниайс!
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