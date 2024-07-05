Зажигали под Amirchik: для Новосибирских медалистов устроили огненный выпускной

158 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ Источник: Иван Пьяных











Для выпускников из Новосибирской области, которые окончили школу с медалями, в этом году прошел единый выпускной. Мероприятие состоялось в Локомотив-Арене, а хедлайнером вечера стал певец Amirchik.



— Ребята прошлись по красной дорожке, фотографировались на фотозоне, затем в 15:00 началась само мероприятие. Их приветствовали губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев. После этого началась концертная программа, в которой участвовали выпускники и их родители. Во время концерта ребята пели песни молодости своих родители, а родители пели современные песни, — рассказала НГС начальник отдела городской дирекции творческих программ Анастасия Липовская

Выпускники на ковровой дорожке Источник: Иван Пьяных











В Локомотив-Арене собрались несколько тысяч человек Источник: Иван Пьяных











Источник: Правительство НСО

хедлайнером вечера стал певец Amirchik Источник: Иван Пьяных











В этом году в регионе 1787 медалистов из них 158 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ. В финале вечера на сцену поднялись кавер-группа «Айвазовский Оркестра» и певец Amirchik



— Певец Amirchik поздравил выпускников с окончанием школы. Ребята очень радостно его встретили, он исполнил песню «Эта любовь — самообман» и другие свои композиции. Выступал он около часа, — отметила Анастасия Липовская.

Выпускники на концерте Источник: Иван Пьяных











Шоу для выпускников Источник: Иван Пьяных









