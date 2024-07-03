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Город фоторепортаж 200 тысяч за образ: 12 юных выпускниц — о ценах на платья, прощании со школой и планах на будущее

200 тысяч за образ: 12 юных выпускниц — о ценах на платья, прощании со школой и планах на будущее

Ученицы рассказали, какие эмоции у них вызывает выпускной

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Выпускной бал гимназистов традиционно проходит в Белом зале киноконцертного комплекса им. Маяковского

Последний звонок прозвенел, экзамены сданы — настало время выпускного бала. Школьницы с особой тщательностью готовятся к главному вечеру года: продумать образ, найти то самое платье, записаться к визажисту, стилисту — столько нюансов нужно учесть! Все это так волнительно — воспоминания останутся на всю жизнь. Корреспонденты НГС пришли поздравить выпускниц с окончанием школы и поинтересовались, сколько стоит подготовка образа к празднику: девушки рассказали о ценах на платья и туфли, а также поделились планами на будущее.

Было задействовано сразу три лимузина — все серьезно

Выпускной бал ученики новосибирской Гимназии №1 отмечали с размахом. Мероприятие проходило в Белом зале ККК им. Владимира Маяковского, вчерашних школьников подвезли к красной ковровой дорожке на белых лимузинах.

Выпускники вместе с родителями позировали на ковровой дорожке

На площадке перед комплексом выпускников с цветами и подарками встречали родители, родственники, друзья и прочие гости. Ощущалась атмосфера праздника, но и легкое волнение — одиннадцатилетний этап жизни подошел к своему завершению.

Пока собравшиеся вели непринужденную беседу и фотографировались, мы пообщались с выпускницами в красивых платьях. Первой нам встретилась Софья — девушка выглядела несколько растерянно, но улыбалась.

Свое платье Софья купила в магазине Pauline

Софья — натура творческая: после школы хочет поступать или в театральный институт (НГТИ), или в архитектурную академию (НГУАДИ). Для выпускного бала она выбрала романтичный образ в черном, правда, не успела переобуться в туфли — только приехала.

— Весь образ — около 25 тысяч рублей: платье, туфли, аксессуары. Накрасилась и причесалась я сама, — рассказала девушка. — Очень волнительный день, точно расплачусь. Думаю, что сегодня будет очень весело, хочется оторваться по полной.

Анна хочет изучать языки, интересуется лингвистикой

Анна рассказывает, что искала подходящее платье около двух месяцев и в итоге нашла в магазине Love Republic. Сумму она не знает — образ на выпускной бал стал для нее подарком родителей.

— Мне немного грустно, что этот жизненный этап закончился. С другой стороны, впереди столько перспектив, нужно радоваться, и день сегодня хороший, — улыбается выпускница.

Катя хочет изучать политологию и планирует подавать документы в несколько московских вузов

Катя захотела на свой выпускной сшить платье, похожее на то, что она приметила у подруги. Девушка говорит, что мечтала именно сшить платье на заказ, а не найти готовое в магазине.

— Мне было не сложно собрать образ, потому что я часто участвовала в свадебных показах — я модель. Очень быстро подобрала макияж, прическу и аксессуары. Платье стоило 10 тысяч рублей, а на весь образ ушло около 20 тысяч рублей. Эмоций и впечатлений сегодня много — я не хочу покидать школу, буду скучать по учителям, друзьям. Со школой связано много теплых воспоминаний, — делится выпускница.

Аня хочет изучать экономику и менеджмент

У Ани с платьем было немало проблем — никак не могла отыскать то самое, перемерила столько вариантов, что сама удивляется.

— Как только надела это, поняла: нашла, — улыбается школьница. На образ для выпускного бала у Ани ушло порядка 50 тысяч рублей.

Выпускница с энтузиазмом смотрит в будущее, хотя признается, что оно ее немного страшит. Девушка еще не определилась, в каком городе будет учиться дальше: выбирает между Москвой и Новосибирском.

Мария планирует поступление в московский университет, а Ирина останется учиться в Новосибирске

Мария и Ирина рассказали, что хотят изучать IT-направление. Девушки рады окончанию школы, но чувства испытывают смешанные: и грустно, и радостно. Ждут ярких впечатлений от праздника.

— Я хотела длинное черное платье, долго искала по салонам, нашла в каком-то случайном, купила за 20–30 тысяч рублей, уже не помню точную сумму. Туфли недорогие — тысячи две, а краситься я не стала, — делится Мария.

— А мне хотелось яркий запоминающийся образ. Я долго не могла определиться с платьем — спасло то, что поиск начала задолго до выпускного. Образ не сильно дорогой: платье около 10 тысяч рублей, 3 тысячи рублей — босоножки, — добавила Ирина.

Лиза (слева) хочет остаться в Новосибирске, а Маша планирует переезжать в Москву

Лиза и Маша подошли к выбору платьев на выпускной ответственно: искать начали заранее и шли по салонам с четким пониманием того, что хотят.

— Это очень сложно, выбрать подходящее платье. Важным критерием было удобство, — объясняет Лиза. Ее платье стоило около 30 тысяч рублей, а на полный образ ушло порядка 50 тысяч.

— Выпускной раз в жизни, хочется выглядеть на все сто, — добавляет Маша.

Школьница не сразу согласилась назвать цену платья и всего образа в целом, но все же раскрыла тайну:

— Платье стоило 150 000 рублей, а на полный образ потрачено 200 тысяч.

Одноклассницы поделились, что им будет сильно не хватать школьных будней, друзей, атмосферы.

— На каждой репетиции нам говорили — это праздник, улыбайтесь! А хочется плакать, особенно в момент благодарственной речи нашим учителям, — говорят школьницы.

Мария будет изучать востоковедение в НГУ

Марии захотелось яркости, и выбор пал на красный цвет. Платье ей сшила мама, а на остальные нюансы образа ушло 6 тысяч рублей: 1500 рублей — прическа, аксессуары — 1700 рублей, туфли — 2500 рублей.

— Одно чувство — наконец-то все закончилось, — признается она. — Буду скучать по школьным будням и простоте — дальше такого не будет, совсем другая жизнь.

Для дальнейшей учебы Арина выбрала НГУЭУ, хочет поступать на направление рекламы и связей с общественностью

Арина искала платье около трех месяцев и выбрала силуэтное. Девушка считает, что такой фасон подчеркивает ее стройную фигуру. Полностью весь образ на выпускной вечер обошелся ей в 10 тысяч рублей.

— Очень волнительно — я отвечаю за организацию. И радостно тоже, приятные чувства, — поделилась выпускница.

Алена планирует поступать в НГУ на факультет психологии

Алена решила нанять стилиста, чтобы он подготовил ее к выпускному вечеру. На весь образ у нее ушло больше 40 тысяч рублей.

— Мне хотелось подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Без помощи профессионала не обойтись — все-таки выпускной бал, очень волнительное мероприятие, — объяснила она.

Со школой у Алены связаны самые теплые воспоминания, она говорит, что будет скучать, но нужно двигаться вперед: этот этап закончился, дальше только интереснее.

— Наш класс был самым лучшим в школе, в 201 кабинете происходило все самое веселое, — улыбается Алена.

Эля собралась поступать в НГАУДИ, на дизайнера интерьеров

Эля еще год назад решила, что пойдет на выпускной вечер в красном платье в пол. Она искала его около двух месяцев, а заказала в итоге в магазине, название которого не запомнила.

— Платье купили родители, я не знаю, что сколько стоило, — говорит она. — Я ждала выпускной, ждала праздник, и осознание того, что все, можно выдохнуть, учеба позади. Хотя экзамены я сдала спокойно, почти не волновалась. Буду скучать по классу, по друзьям, по тому, как мы классно проводили время.

На контрасте с Гимназией №1 выглядит выпускной вечерней школы — корреспонденты НГС пообщались с учениками и спросили директора, каково работать с трудными детьми и непростыми взрослыми.

Что еще почитать

Одна на линейке: как школа в сибирской деревне провожала единственную выпускницу — репортаж с последнего звонка.

«ЕГЭ — это поинтересней»: новосибирские школьники написали первые экзамены — кто-то даже успел подремать. Фоторепортаж.

Звезда выпускного бала: проверяем, можно ли на барахолке купить платье для главного школьного праздника.

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Комментарии
16
Комментатор НГС
3 июля 2024, 07:56
«МариИ захотелось яркости,» - кому? МариЕ
Голая правда
3 июля 2024, 07:48
Хорошо, когда мама умеет шить! Не надо рыскать по магазинам! Нарисуй эскиз, чего хочешь, мама и выкройки сама сделает, и сошьет. Так что с платьем на выпускной у меня проблем не было. И стоило это нам три копейки.
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