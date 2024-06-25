Школьник по приколу сдал ЕГЭ на 100 баллов. Почему он хочет подать апелляцию?

Тимофей получил максимальный балл по географии, но для поступления она ему не нужна Источник: Тимофей Шостак











Одиннадцатиклассник Тимофей Шостак из 13-й гимназии Екатеринбурга решил сдать ЕГЭ... сразу по шести предметам! Это русский язык, базовая математика, география, французский язык, история и обществознание. Подростку удалось набрать 100 баллов на экзамене по географии, хотя для поступления в вуз она ему совсем не нужна. Он просто любит этот предмет, поэтому решил сдать его «на всякий случай».

Выпускник обожает и иностранные языки, он знает английский, французский и испанский и планирует стать лингвистом. Прочитайте, что еще Тимофей рассказал о себе нашим коллегам из E1.RU в небольшом интервью.

«Самой географии как таковой — ее нет»

— В чём секрет твоего успеха? Поделись, что нужно сделать для того, чтобы получить такой результат?

— Секрета нет, секрет — это много практики, много теории и хороший учитель. Для меня такой учитель — это Казанцева Олеся Юрьевна. Она смогла привить мне любовь к географии. Я начал углубленно изучать предмет в седьмом классе, участвовал в олимпиадах по географии, ОГЭ сдавал. Если говорить конкретно, подготовку к ЕГЭ я начал с десятого класса, уделял географии один день в неделю, а перед самим экзаменом еще десять дней всё повторял.

— Куда ты планируешь поступать с географией?

— Я буду поступать на специальность, не связанную с географией, — на лингвистику в УрФУ. Потому что у нас в городе вообще очень плохо развита система направлений подготовки, связанных с географией. У нас есть гидрометеорология в УрФУ, есть какие-то направления, связанные с экологией. Возможно, есть в УрГПУ подготовка учителей географии, но самой географии как таковой — ее нет.

Поступать в Москву или в Питер я не хочу, родному краю хочу служить, вот так вот. Тимофей Шостак, сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

— То есть географию ты сдавал просто так?



— Я понимал, что с географией я, вероятно, никуда не поступлю, но просто как предмет — почему бы и не сдать? Лишние баллы — они не лишние, мало ли. Всякое в жизни бывает.

Школьник планирует учиться на лингвиста, для этого он сдавал французский язык Источник: Тимофей Шостак











— Какой была твоя реакция, когда ты увидел эти 100 баллов? Ты догадывался, что напишешь экзамен так хорошо?



— В день, когда пришли результаты, я увидел уведомление, сразу же набрал лучшего друга. Открываю сайт во время звонка — и вижу там 100 баллов. И у меня куча эмоций! Конечно, это ожидаемый результат, но, помимо знания теории, практики и хорошего учителя, это еще и удача, потому что не было ошибок по невнимательности. Так что для меня это радость.



«Я поднял руку и сказал, что я сейчас подам апелляцию»

— Расскажи про сам экзамен. Какие там были задания?



— Нам не выдали карты в самом начале экзамена. Почему-то все так немножечко притихли и никто не возмущался. Я поднял руку и сказал, что я сейчас подам апелляцию на порядок проведения, потому что задания по географии сложно выполнить без карт и справочных материалов. И нам через полчаса их распечатали и принесли.



На самом экзамене есть задания про явления природы, про экономическую географию — то есть на знание закономерностей в экономике. Есть немного политической, социальной географии. Например, там про урбанизацию, про уровень жизни населения и индекс человеческого развития. Есть экология. Все задания смешаны, они проверяют разные навыки и умения работать с разной информацией. Это в первой части.

Во второй части была работа с экономической и социальной статистикой, работа с физическими явлениями. Было задание про экологию, про Пенжинскую ПЭС — приливную электростанцию. Нужно было рассказать, почему ее сложно построить, несмотря на то, что в заливе Шелихова в Пенжинской губе большие приливные силы.

А вот с экзаменом по обществознанию получилось нехорошо. Одно задание школьнику просто не засчитали Источник: Тимофей Шостак











«Могу случайно начать изучать финский»

— И вот вроде бы ты увлекся географией — а поступать решил на лингвистику. Почему?



— Мне всю жизнь очень нравились языки. Я могу вот просто сесть и случайно начать изучать финский. Мне очень нравится языкознание. И я подумал о том, что мне сейчас нужно будет учиться девять лет (так как аспирантура тоже есть в моих планах), изучать какое-то дело. Ну вот и какое? Я понял, что мне никогда не надоедали языки. Всё остальное хоть раз, но надоедало, а языки нет.



— Какие еще предметы ты сдавал? Английский?

— Французский, историю и обществознание, ну и русский с базовой математикой — понятное дело. По математике пятерка, по русскому — 91 балл, по обществознанию у меня 73 балла, но я буду подавать апелляцию. Мне там не засчитали пару первичных баллов, думаю, 80 будет.

Я считаю, что мою работу проверили неправильно, так как мне не засчитали план. Тимофей Шостак, сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Ошибки бывают, иногда вторую часть действительно проверяют криво. И хорошие работы недооценивают. Ну, попробую, но пока 73 балла.



Это было предпоследнее, 24-е задание, где нужно раскрыть тему. Объясню: например, дается тема — «Уголовное судопроизводство». Ты пишешь первый пункт: понятие — уголовное судопроизводство, второй — участники уголовного процесса, третий — принципы уголовного судопроизводства. Ну или функции там расписываешь. И вот у меня за этот план почему-то стоит 0 баллов из 4, хотя у меня всё прописано.

Вторую часть ЕГЭ проверяют люди, и они могут ошибаться, могут критерии неправильно посмотреть. С обществознанием есть проблема в том, что в критериях написано одно, а подходящих ответов больше, и это остается на усмотрение проверяющего.



По истории и французскому результатов пока нет.

— И всё-таки почему ты решил сдавать французский, а не тот же английский?



— Французский я тоже начал учить в седьмом классе. Я понял, что английский — это не моё, не близкий моей душе язык. И я посчитал, что надо начать изучать какой-то другой язык, попробовал несколько, понял, что вот французский — любовь всей моей жизни. С седьмого класса я его как-то факультативно изучал, раз в неделю, а с восьмого уже начал задумываться, чтобы сдавать его потом.

Кстати, когда я писал экзамен, я был совсем один в аудитории. Это было очень комично. Но мне понравилось, опыт интересный. Тимофей Шостак, сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Я занимался с преподавателем, она долгое время жила во Франции, но сейчас она в Екатеринбурге. Я очень рад, что смог ее отыскать. Мы и очно встречались, но большинство уроков были в дистанционном формате.

Французский — очень сложный и объемный экзамен. Я рассчитываю получить в районе 60–70 баллов, всё-таки я его изучал не одиннадцать лет, а всего четыре года.

А еще подросток обожает изучать языки. Он знает английский, французский и испанский Источник: Тимофей Шостак











— Как минимум ты сдал шесть предметов. Это же очень тяжело...



— Нет, это не тяжело для людей, которые любят учиться, поэтому я не ощущал, что это было как-то сложно.

Сложно на 100 баллов вытянуть предмет, который ты не любишь, но с географией у меня никогда не было проблем. Тимофей Шостак, сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов

Да и по другим предметам тоже, в школе у нас сильная подготовка по русскому языку, хороший учитель — Светлана Анатольевна. Это человек с большой буквы. Кстати, со мной географию из моей школы сдавали семь человек.



— А какая тема сочинения попалась тебе в экзамене по русскому? В этом году жаловались сразу на два текста — Евгения Богата и Валентина Распутина. Мол, они слишком сложные для школьника.



— Я писал о роли учителя в жизни человека. Я согласен, что в этом году что-то там случилось и были перегибы на местах, если можно так выразиться. Тексты для сочинения некоторым достались тяжелые, в тексте Распутина было сложно выделить примеры для иллюстрации.

Ну, мне кажется, это просто не очень формат ЕГЭ, этот текст не надо было давать на экзамене. На пробниках, может быть, он бы подошел для развития мышления, но на экзамене нужно давать четкие тексты, в которых всё очевидно и ясно. В которых видна проблема, позиция автора и можно привести примеры. Конечно, одиннадцатиклассники — это не выпускники филологических факультетов, они не могут так глубоко анализировать.

Подросток уверен, что секрет успеха — в правильном распределении времени и уверенности в себе Источник: Тимофей Шостак











— Какие у тебя впечатления от самой процедуры ЕГЭ после стольких экзаменов?



— Я считаю, что экзамен, в принципе, проходит в комфортной обстановке. Все относятся к тебе доброжелательно. По крайней мере, организаторы экзамена. Единственный минус: это очень длинная процедура. То есть вы приходите заранее, рассаживаетесь по местам, долго сидите, ждете. Вам читают инструктаж, потом вы снова ждете. Потом вам печатают бланки — и вы снова ждете. Потом вы заполняете бланк — и опять нужно ждать.

Но в целом, я думаю, это самая адекватная форма аттестации, потому что есть определенные всероссийские стандарты. То есть все находятся в каких-то плюс-минус равных условиях, нет такого, что у кого-то сильно легче задания.

— Родители помогали, поддерживали тебя?



— Да, я им очень благодарен за то, что они никогда не ограничивали меня в выборе предметов, в выборе направлений. Хочешь — занимайся тем, хочешь — занимайся этим. Хоть чем можешь заниматься.

В школе меня поддерживали учителя, но не по всем предметам. Скажем так, не всем понравилось, что я выбрал столько предметов на ЕГЭ сдавать, в том числе географию.



— Как ты успел подготовиться к каждому из этих предметов? Это же можно с ума сойти.

— Тайм-менеджмент, отдых и просто любовь к изучаемому предмету, организация учебного времени. Четкий план: что я буду делать сегодня, завтра, через неделю. Наверное, это внутренняя организация и вера в себя — это самое важное.

— Что бы ты посоветовал тем, кто будет в следующем году сдавать ЕГЭ? На что обратить внимание?



— Ну, я бы, наверное, посоветовал не откладывать подготовку на май, начать с сентября. Или с десятого класса, по-хорошему.

Залог успеха — это очень много раз повторить одно и то же. Не забывать про отдых, но это вот такие базовые вещи. Тимофей Шостак, сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов